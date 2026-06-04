7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 4 al 10 de junio en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- NODO. Desde hoy hasta el sábado, de 14 a 20, se realizará la quinta edición del programa gratuito NODO en Retiro, Recoleta, Microcentro, La Boca, San Telmo, Palermo y Villa Crespo. Más información en nodo.somosmeridiano.com.ar.
- Arte Pequeño Formato. Desde el miércoles hasta el 14 de junio se alojará en el Museo de Arte y Arquitectura (MARQ) una nueva edición de esta feria en la que participarán más treinta galerías. El invitado de honor será Marcos López, que acaba de renovar una sala de su retrospectiva en Fundación Larivière. En Av. Libertador 999, de 15 a 20 con entrada gratis.
- Literatura y vino. El sábado a las 20 en Overo (Nicaragua 4583) habrá un encuentro curado por Violeta Gorodischer para hablar sobre la obra Cometierra con su autora, Dolores Reyes. Entrada con degustación: $66.000. Inscripción en Bitly | bit.ly/4uLSV8a.
- Vechy Logioio en el MNBA. El martes a las 18 se inaugurará en el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473) la exposición Vechy Logioio. Travesía. Curada por Andrés Duprat, presentará esculturas, pinturas y collages de la artista argentina. De martes a viernes de 11 a 19.30 y sábados y domingos de 10 a 19.30, con entrada gratis.
- Presentación. El miércoles a las 19, el ensayista, crítico y traductor Pablo Gianera participará de una nueva edición del ciclo de entrevistas Teoría de conjuntos del Club Eterno de la Fundación Filba. En diálogo con Nacho Damiano, conversará sobre El alfabeto natural, un ensayo que indaga en la idea de belleza a partir del paisaje y la relación entre naturaleza y experiencia humana. En Eterna Cadencia (Honduras 5582), con entrada libre y gratuita.
- Valeria Luiselli en Buenos Aires. La escritora mexicana llega al país para presentar su nueva novela, Principio, medio, fin. Conversará con Gabriela Cabezón Cámara, el miércoles a las 19 en el Centro Cultural Thames (Thames 1426).
- Borges y el cine. Desde el 5 de junio y hasta el 4 de julio, los viernes y sábados a las 18, el Museo Nacional de Bellas Artes y Amigos del Bellas Artes presentarán un ciclo dedicado a películas clásicas de Hollywood que despertaron el interés de Jorge Luis Borges. Curado por Leonardo D’Espósito, el programa incluye El maquinista de la General (1926), El demonio y la carne (1926), Morocco (1930) y El ciudadano (1941). Las funciones serán en el Auditorio de Amigos del Bellas Artes (Av. Figueroa Alcorta 2270), con entrada gratuita y reserva previa online.
LA NACION
Otras noticias de Arte y Cultura
Martín Slipak: su vínculo con la fama, su paso por una novela que marcó una época y la obra “íntima” que escribió y dirige
“Caras y Caretas”. La aventura de un periodista español que se convirtió en un clásico del periodismo
Urgente. El festival de libros periodísticos no se rinde y vuelve con una agenda abierta al público
Más leídas de Cultura
- 1
Para seguir viendo a Le Parc: el legado del artista en el país se exhibe en espacios públicos y museos
- 2
A los 97 años murió Julio Le Parc, el maestro de la luz, el color, la interacción y el movimiento
- 3
Eduardo Costantini: “Vamos a pensar en qué homenaje le podemos hacer a Julio”
- 4
La banana más famosa del arte contemporáneo fue robada el fin de semana