Reseña: Díscola, de Alicia Salinas

En su sexto poemario, la escritora, periodista y docente Alicia Salinas (Rosario, 1976) acecha la gestación de una voz insumisa y ensaya métodos para la rebeldía, “una nueva forma de nombrar” cuando las palabras parecen “cansadas de decir siempre lo mismo”. El libro se divide en dos partes: la primera, que es la más extensa, agrupa poemas según los cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua, en ese orden (el poema que cierra este ciclo se titula “Contra el discurso de la lluvia”).

El concepto de Díscola podría estar sugerido en “Borde de sombra”: “La lengua impulsa a arrojarse/ a las turbulencias de las cosas perdidas/ como si perderme yo de mí misma/ fuera un remedio”. Situada “entre la herencia y la orilla”, es decir, entre la tradición y el margen, incluso entre la civilización y la naturaleza, la escritura se representa, alternativamente, como bocanada, fragua e incógnita: “En esa oquedad, otra vez,/ escribo”. El linaje literario se corona con homenajes a Kavafis, Victor Hugo y Juan Gelman, y citas de Sharon Olds y Blanca Varela, entre otros.

La segunda parte solo contiene dos poemas que son, tal vez, los mejores de la colección. En “La máquina del tiempo”, donde se bosqueja un recorrido alucinado por Rosario desde la Plaza Sarmiento (“La plaza es una cruz, una máquina/ del tiempo/ la luz mortecina de un farol”), y en “Giros de la memoria”, suerte de profecía de aires jacobinos, la autora concentra épocas, personajes familiares e históricos, creencias, revoluciones y barbaries.

Díscola Alicia Salinas. Ramos Generales

Díscola

Alicia Salinas

Ramos Generales

60 págs.; $ 15.000