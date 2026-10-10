Reseña. El dibujo es el poema, de Belén Coluccio y Juan Cruz Pedroni

Subtitulado Poemas sobre artes visuales en la Biblioteca Argentina Fundamental, el volumen indaga en una de las colecciones del Centro Editor de América Latina (CEAL), cuyos libros llevaban en portada reproducciones de pinturas de artistas argentinos de “trayectorias diversas, no siempre consagradas”, apuntan los autores. El recorte se centra en el “diálogo sostenido” entre pintores y poetas en la Biblioteca Argentina Fundamental; congruentemente, el proyecto nació de una exposición de ejemplares del CEAL en una galería de arte.

Debido a que el vínculo entre poemas e imágenes no aparecía explicitado por los editores, Coluccio y Pedroni se aventuran en “una excursión hacia el interior de los libros” para profundizar en las relaciones entre poesía y pintura en la cultura argentina. La aventura deriva en una obra original y fascinante que, “bajo la sombra refrescante de la écfrasis” (recurso retórico asimilado a la descripción), recopila poemas de Olga Orozco y Héctor Yánover (ambos sobre Van Gogh), Silvina Ocampo y Alfonsina Storni (que comparten artista de tapa: Ramón Gómez Cornet), Baldomero Fernández Moreno y Francisco Luis Bernárdez que dedica versos a Norah Borges, la “excepción femenina” del “mito de la vanguardia” en los años 1920.

Inspirado capítulo de la historia del libro en la Argentina, repaso por la “pinacoteca del pobre” (los libros del CEAL debían costar lo mismo que un kilo de pan) e hipótesis sobre el contrapunto entre arte y poesía, El dibujo es el poema (que toma su título de un ensayo en verso de Alberto Girri) hermana en sus páginas dos experiencias estéticas.

El dibujo es el poema

Belén Coluccio y Juan Cruz Pedroni

Fadel & Fadel

140 págs.

$ 22.500