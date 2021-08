Reseña: Ruta de escape, de Philippe Sands

Con sostenida tensión dramática y tras embarcarse en una investigación faraónica que le demandó una década, Philippe Sands (Londres, 1960) indaga en Ruta de escape en la vida y misteriosa muerte del alto mando nazi Otto Wächter, gobernador de Galitzia y Cracovia que fue acusado en 1945 de asesinato masivo por la muerte de 525 mil judíos.

Escritor de pluma exquisita y, además, reconocido jurista, Sands intervino en juicios internacionales celebrados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la Corte Penal Internacional de La Haya, incluyendo los casos de Augusto Pinochet, la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, la invasión de Irak y Guantánamo. Además, escribe en The Financial Times y The Guardian, entre otros medios.

Ruta de escape es también la historia del vínculo entre Sands y Horst Wächter, el hijo menor de Otto, un hombre que niega que su padre haya sido un criminal nazi, por mucho que las pruebas lo incriminen. Sands lo conoce por intermedio de Niklas Frank, hijo de Hans Frank, gobernador general de la Polonia ocupada, quien afirma que está en contra de la pena de muerte, excepto en el caso de su propio padre, ahorcado antes de Nuremberg.

Sands no es ajeno emocionalmente a esta investigación: toda la familia de su abuelo fue asesinada por los nazis, un tema que ya abordó en su reconocido Calle Este-Oeste. Dueño de una paciencia imperturbable, el escritor inglés –que no considera que Horst sea nazi o neonazi– debate y provee pruebas. Entre el hijo de Wächter y él prima el respeto. La empatía que logra con ese hombre, habitante de un castillo, es tan genuina que es el propio Horst el que termina por compartir fotografías, diarios íntimos y cartas, que estuvieron guardados bajo siete llaves por más de medio siglo, y resultan clave para dilucidar el misterio que envuelve a su padre, otro jerarca nazi convertido en prófugo en la Guerra Fría.

“Los detalles son importantes”, anota Sands en algún rincón de este monumental trabajo en el que, sin dejar cabo suelta, analiza desde la vida conyugal de Otto Wächter y su esposa Charlotte –quien expolió mobiliario y obras maestras del Gótico y del Renacimiento de museos, catedrales– hasta la huida de Otto a Roma, donde, a la caída del régimen, se encontraba la denominada “ruta migratoria del Reich” para escapar de Europa a Sudamérica (la Argentina era un destino posible) y donde recibió el apoyo del Vaticano.

Ruta de escape es extensa, pero resulta imposible de abandonar. La razón es simple: Sands tiene el singular talento para saber cómo convertir una sensible y profunda investigación histórica en un thriller sin respiro sobre lo más oscuro de la condición humana.

Ruta de escape

Por Philippe Sands

Anagrama. Trad.: F. J. Ramos Mena

552 páginas

$ 2195

