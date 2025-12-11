Las respuestas al crucigrama del 11 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Unidad monetaria de Ecuador”
El crucigrama de este 11 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Donaremos, regalaremos”, mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en “‘Los abrazos ROTOS’, película de Almodóvar.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Discos golpeados con mazos
GONGS
6. Propio de la ocupación
LABORAL
8. Estuvieron desafinados
DISONARON
10. Tipo de café con leche
LATTE
11. Tienen información sobre
SABEN
13. Zonas delimitadas dentro de un espacio
ÁREAS
14. ___ mismo: en este instante
AHORA
15. Una manera de distinguir las cosas
VER
16. Disco anterior al Blu-ray
DVD
17. Adorada, querida
AMADA
20. Tenía fe
CREÍA
22. “Los abrazos ___”, película de Almodóvar
ROTOS
23. Estado de ánimo
HUMOR
24. Que se esfuerzan por ayudar (fem.)
SOLÍCITAS
26. Humedecer la boca
SALIVAR
27. Planos (los terrenos)
RASOS
Verticales
1. Usa recursos
GASTA
2. Instrumentos de lengüeta doble
OBOES
3. Persona ___ grata
NON
4. Material del tejido adiposo
GRASA
5. ___ Jessica Parker, actriz
SARAH
6. Hombres de letras
LITERATOS
7. Marino viejo y experimentado (3 palabras)
LOBO DE MAR
8. Donaremos, regalaremos
DAREMOS
9. Cordones para transmitir impulsos eléctricos
NERVIOS
10. Desinfectar con agua
LAVAR
12. Moverse como las anguilas
NADAR
18. Unidad monetaria de Ecuador
DÓLAR
19. Da refugio, protege
ASILA
20. Cría de la cabra
CHIVO
21. Caminos para un viaje
RUTAS
25. Prefijo con “género” o “jordano”
CIS
