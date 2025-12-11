Las respuestas al crucigrama del 11 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 11 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Donaremos, regalaremos”, mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en “‘Los abrazos ROTOS’, película de Almodóvar.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Discos golpeados con mazos

GONGS

6. Propio de la ocupación

LABORAL

8. Estuvieron desafinados

DISONARON

10. Tipo de café con leche

LATTE

11. Tienen información sobre

SABEN

13. Zonas delimitadas dentro de un espacio

ÁREAS

14. ___ mismo: en este instante

AHORA

15. Una manera de distinguir las cosas

VER

16. Disco anterior al Blu-ray

DVD

17. Adorada, querida

AMADA

20. Tenía fe

CREÍA

22. “Los abrazos ___”, película de Almodóvar

ROTOS

23. Estado de ánimo

HUMOR

24. Que se esfuerzan por ayudar (fem.)

SOLÍCITAS

26. Humedecer la boca

SALIVAR

27. Planos (los terrenos)

RASOS

Verticales

1. Usa recursos

GASTA

2. Instrumentos de lengüeta doble

OBOES

3. Persona ___ grata

NON

4. Material del tejido adiposo

GRASA

5. ___ Jessica Parker, actriz

SARAH

6. Hombres de letras

LITERATOS

7. Marino viejo y experimentado (3 palabras)

LOBO DE MAR

8. Donaremos, regalaremos

DAREMOS

9. Cordones para transmitir impulsos eléctricos

NERVIOS

10. Desinfectar con agua

LAVAR

12. Moverse como las anguilas

NADAR

18. Unidad monetaria de Ecuador

DÓLAR

19. Da refugio, protege

ASILA

20. Cría de la cabra

CHIVO

21. Caminos para un viaje

RUTAS

25. Prefijo con “género” o “jordano”

CIS