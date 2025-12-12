Las respuestas al crucigrama del 12 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 12 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 3 debe responder a la definición de qué es “Protección medieval para cabezas guerreras”, mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en “Wells de ‘El ciudadano Kane’ (nombre faltante)” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Pueblo del calendario solar

MAYA

5. Pediré ayuda divina

ORARE

10. Nacida en Portugal o España

IBERA

12. Alcohol derivado del benceno

FENOL

13. Pestilentes por naturaleza

MALOLIENTES

15. Unidad de presión atmosférica

ATM

16. Destruye, causa un gran daño

ARRUINA

17. Gran modisto francés

DIOR

19. Asegure las correas

ATE

20. Wells de ‘El ciudadano Kane’

ORSON

22. Ahorrativa en extremo

AVARA

26. Minuto abreviado

MIN

28. Cocinen a la llama

ASEN

29. Grupos de ovejas que siguen al pastor

REBAÑOS

33. Partido Comunista Italiano

PCI

34. Trayectos programados

ITINERARIOS

36. No lejos, a poca distancia del objetivo

CERCA

37. Privada de la audición

SORDA

38. Estar en llamas

ARDER

39. Felino majestuoso

LEÓN

Verticales

1. Consentido y malcriado

MIMADO

2. Derrotar al enemigo

ABATIR

3. Protección medieval para cabezas guerreras

YELMOS

4. Juguete de museo

ARO

5. Propuesta comercial tentadora

OFERTA

6. Reemplaza lo viejo por algo fresco

RENUEVA

7. Opuesto o contrario

ANTI

8. Desgastan poco a poco, como ratones al queso

ROEN

9. Princesa con poderes congelantes

ELSA

11. Parte de la gallina

ALA

14. Enfado exacerbado

IRA

18. Relación amorosa apasionante

ROMANCE

21. Comportarse infantilmente fuera de edad adecuada

NIÑEAR

23. Tome una bocanada

ASPIRE

24. Curva sorpresa en el camino

RECODO

25. Echan espíritu de anís a algo

ANISAN

27. Prefijo: ‘norte’

NOR

29. Exquisita al paladar

RICA

30. Líquido anestésico

ÉTER

31. Apodo del saxofonista de jazz Charlie Parker

BIRD

32. Sociedad por Acciones Simplificada

SAS

35. Función en un equipo

ROL