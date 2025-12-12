Las respuestas al crucigrama del 12 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Pueblo del calendario solar”
LA NACION
El crucigrama de este 12 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 3 debe responder a la definición de qué es “Protección medieval para cabezas guerreras”, mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en “Wells de ‘El ciudadano Kane’ (nombre faltante)” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Pueblo del calendario solar
MAYA
5. Pediré ayuda divina
ORARE
10. Nacida en Portugal o España
IBERA
12. Alcohol derivado del benceno
FENOL
13. Pestilentes por naturaleza
MALOLIENTES
15. Unidad de presión atmosférica
ATM
16. Destruye, causa un gran daño
ARRUINA
17. Gran modisto francés
DIOR
19. Asegure las correas
ATE
20. Wells de ‘El ciudadano Kane’
ORSON
22. Ahorrativa en extremo
AVARA
26. Minuto abreviado
MIN
28. Cocinen a la llama
ASEN
29. Grupos de ovejas que siguen al pastor
REBAÑOS
33. Partido Comunista Italiano
PCI
34. Trayectos programados
ITINERARIOS
36. No lejos, a poca distancia del objetivo
CERCA
37. Privada de la audición
SORDA
38. Estar en llamas
ARDER
39. Felino majestuoso
LEÓN
Verticales
1. Consentido y malcriado
MIMADO
2. Derrotar al enemigo
ABATIR
3. Protección medieval para cabezas guerreras
YELMOS
4. Juguete de museo
ARO
5. Propuesta comercial tentadora
OFERTA
6. Reemplaza lo viejo por algo fresco
RENUEVA
7. Opuesto o contrario
ANTI
8. Desgastan poco a poco, como ratones al queso
ROEN
9. Princesa con poderes congelantes
ELSA
11. Parte de la gallina
ALA
14. Enfado exacerbado
IRA
18. Relación amorosa apasionante
ROMANCE
21. Comportarse infantilmente fuera de edad adecuada
NIÑEAR
23. Tome una bocanada
ASPIRE
24. Curva sorpresa en el camino
RECODO
25. Echan espíritu de anís a algo
ANISAN
27. Prefijo: ‘norte’
NOR
29. Exquisita al paladar
RICA
30. Líquido anestésico
ÉTER
31. Apodo del saxofonista de jazz Charlie Parker
BIRD
32. Sociedad por Acciones Simplificada
SAS
35. Función en un equipo
ROL
