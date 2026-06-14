Las respuestas al crucigrama del domingo 14 de junio

El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 7 debe responder a la definición de qué es "Producirá", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Calientan la carne al fuego". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cumplía el castigo

PAGABA

7 Producirá

HARÁ

11 Empiezan una lucha

ATACAN

12 Terminación con "popular" y "parcial"

IDAD

13 Estima la importancia

VALORA

14 Parte posterior de una embarcación

POPA

15 Calientan la carne al fuego

ASAN

16 Derraman lágrimas

LLORAN

18 Impedir la respiración

SOFOCAR

20 Partes divididas

PEDAZOS

21 Regaban

MOJABAN

22 Leí nuevamente

REPASÉ

23 Pronuncio

DIGO

27 Diodo en pantallas modernas (sigla)

OLED

28 Demorar

TARDAR

30 Señal flotante en el agua

BOYA

31 Enajenó

ALIENÓ

32 Letras repetidas en "nunca"

ENES

33 Hermano gemelo que nace unido por alguna parte de su cuerpo

SIAMÉS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Ave sin plumas en la cabeza (fem.)

PAVA

2 Sujetas con ligaduras

ATAS

3 Vestido lujoso

GALA

4 Orientadas

ACONSEJADAS

5 Espacio donde se sirven cócteles

BAR

6 Iletradas

ANALFABETAS

7 Sospecha continua de estar enfermo

HIPOCONDRÍA

8 Veneras

ADORAS

9 Afeitar la barba

RAPAR

10 Hombre creado en el Edén

ADÁN

17 Barro fino y barnizado de que están hechos los platos

LOZA

19 Poemas que alaban algo o alguien

ODAS

20 Marino famoso por comer espinaca

POPEYE

21 Fruto grande y redondo

MELÓN

22 Quité con violencia

ROBÉ

24 Lo mismo

IDEM

25 Triunfé

GANÉ

26 Palo de la baraja española

OROS

29 Muhammad ___, boxeador estadounidense

ALI

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.