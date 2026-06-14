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Las respuestas al crucigrama del domingo 14 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Hombre creado en el Edén”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 7 debe responder a la definición de qué es "Producirá", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Calientan la carne al fuego". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cumplía el castigo
PAGABA
7 Producirá
HARÁ
11 Empiezan una lucha
ATACAN
12 Terminación con "popular" y "parcial"
IDAD
13 Estima la importancia
VALORA
14 Parte posterior de una embarcación
POPA
15 Calientan la carne al fuego
ASAN
16 Derraman lágrimas
LLORAN
18 Impedir la respiración
SOFOCAR
20 Partes divididas
PEDAZOS
21 Regaban
MOJABAN
22 Leí nuevamente
REPASÉ
23 Pronuncio
DIGO
27 Diodo en pantallas modernas (sigla)
OLED
28 Demorar
TARDAR
30 Señal flotante en el agua
BOYA
31 Enajenó
ALIENÓ
32 Letras repetidas en "nunca"
ENES
33 Hermano gemelo que nace unido por alguna parte de su cuerpo
SIAMÉS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Ave sin plumas en la cabeza (fem.)
PAVA
2 Sujetas con ligaduras
ATAS
3 Vestido lujoso
GALA
4 Orientadas
ACONSEJADAS
5 Espacio donde se sirven cócteles
BAR
6 Iletradas
ANALFABETAS
7 Sospecha continua de estar enfermo
HIPOCONDRÍA
8 Veneras
ADORAS
9 Afeitar la barba
RAPAR
10 Hombre creado en el Edén
ADÁN
17 Barro fino y barnizado de que están hechos los platos
LOZA
19 Poemas que alaban algo o alguien
ODAS
20 Marino famoso por comer espinaca
POPEYE
21 Fruto grande y redondo
MELÓN
22 Quité con violencia
ROBÉ
24 Lo mismo
IDEM
25 Triunfé
GANÉ
26 Palo de la baraja española
OROS
29 Muhammad ___, boxeador estadounidense
ALI
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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