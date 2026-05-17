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Las respuestas al crucigrama del domingo 17 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Capital de Corea del Sur”
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El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Sospecha de que la persona amada quiera a otra", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Planas y lisas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Animal asociado a la muerte de Cleopatra
ÁSPID
6 Rendí culto
ADORÉ
11 Ocasión de hacer una cosa
TURNO
12 Materiales de las cortinas
TELAS
13 Hago salir algo de mí
EMITO
14 Indicio de una cosa
ASOMO
15 "Y la ___ va", película dirigida por Fellini
NAVE
16 Pequeños parásitos
ÁCAROS
17 Cosas poco comunes
RAREZAS
19 Desafiados
RETADOS
21 Suaves y lisas al tacto
SEDOSAS
23 Contrajera matrimonio
CASARA
26 Te encaminabas
IBAS
28 Ocupe por completo
LLENE
29 Utensilio con púas
PEINE
30 Se presente donde lo llaman
ACUDA
31 Variedad de cuarzo translúcido
ÁGATA
32 Sospecha de que la persona amada quiera a otra
CELOS
33 Planas y lisas
RASAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Junten con ligaduras
ATEN
2 Efectuar una adición
SUMAR
3 Quitar
PRIVAR
4 Despertando curiosidad
INTERESANDO
5 Scooby-___, perro de la televisión
DOO
6 Acometido, embestido
ATACADO
7 Preocupa
DESASOSIEGA
8 Exhalación, efluvio
OLOR
9 Manojo de flores
RAMO
10 Pronombre demostrativo en plural
ESOS
16 Herramienta para cavar y remover tierras
AZADA
18 Incorpóreas
ETÉREAS
20 Cultas
SABIAS
22 La semana que sigue al Domingo de Ramos
SANTA
23 Sombrero plegable de copa alta
CLAC
24 Rumiante de cuello corto, parecido al ciervo
ALCE
25 Capital de Corea del Sur
SEÚL
27 "¡No ___ tan tonto!"
SEAS
29 Como el número 1234
PAR
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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