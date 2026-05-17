Las respuestas al crucigrama del domingo 17 de mayo

El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Sospecha de que la persona amada quiera a otra", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Planas y lisas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Animal asociado a la muerte de Cleopatra

ÁSPID

6 Rendí culto

ADORÉ

11 Ocasión de hacer una cosa

TURNO

12 Materiales de las cortinas

TELAS

13 Hago salir algo de mí

EMITO

14 Indicio de una cosa

ASOMO

15 "Y la ___ va", película dirigida por Fellini

NAVE

16 Pequeños parásitos

ÁCAROS

17 Cosas poco comunes

RAREZAS

19 Desafiados

RETADOS

21 Suaves y lisas al tacto

SEDOSAS

23 Contrajera matrimonio

CASARA

26 Te encaminabas

IBAS

28 Ocupe por completo

LLENE

29 Utensilio con púas

PEINE

30 Se presente donde lo llaman

ACUDA

31 Variedad de cuarzo translúcido

ÁGATA

32 Sospecha de que la persona amada quiera a otra

CELOS

33 Planas y lisas

RASAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Junten con ligaduras

ATEN

2 Efectuar una adición

SUMAR

3 Quitar

PRIVAR

4 Despertando curiosidad

INTERESANDO

5 Scooby-___, perro de la televisión

DOO

6 Acometido, embestido

ATACADO

7 Preocupa

DESASOSIEGA

8 Exhalación, efluvio

OLOR

9 Manojo de flores

RAMO

10 Pronombre demostrativo en plural

ESOS

16 Herramienta para cavar y remover tierras

AZADA

18 Incorpóreas

ETÉREAS

20 Cultas

SABIAS

22 La semana que sigue al Domingo de Ramos

SANTA

23 Sombrero plegable de copa alta

CLAC

24 Rumiante de cuello corto, parecido al ciervo

ALCE

25 Capital de Corea del Sur

SEÚL

27 "¡No ___ tan tonto!"

SEAS

29 Como el número 1234

PAR

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.