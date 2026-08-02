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Las respuestas al crucigrama del domingo 2 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Pasta de carne consumida fría.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Nivelado, sin ondulaciones.", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Cúspides montañosas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ Stoker: autor de 'Drácula'.
BRAM
5 Atrape una presa.
CACE
9 Apropiarse de algo de modo violento.
ROBAR
11 Sonido del lenguaje humano.
VOCAL
12 Alaba, halaga.
ADULA
13 Cuanto ___: lo más pronto posible.
ANTES
14 Devastadora.
DESTRUCTORA
16 Oreja en inglés.
EAR
17 Conté una historia.
NARRÉ
18 Comunica, informa.
AVISA
20 Fumad cigarrillos.
PITAD
22 555, en números romanos.
DLV
25 Utensilio en las mesas de escritorio.
PISAPAPELES
28 Sustancia corrosiva.
ÁCIDO
29 Personaje que voló con alas de plumas y cera (mit.).
ÍCARO
30 Comer o beber.
TOMAR
31 Perciban sonidos.
OIGAN
32 Aquellos.
ESOS
33 Nivelado, sin ondulaciones.
RASO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 ___ Pitt, actor y productor de cine.
BRAD
2 Cerqué.
RODEÉ
3 Se excede en sus acciones.
ABUSA
4 Sometidas a vejaciones.
MALTRATADAS
5 Negar la veracidad de las declaraciones.
CONTRADECIR
6 Profesional como Antonio Banderas.
ACTOR
7 Me desplomaré.
CAERÉ
8 La reina de 'Frozen'.
ELSA
10 Extensión de archivos comprimidos.
RAR
11 Animales que viven en establos o campos.
VACAS
15 Ligada, comunicada.
UNIDA
19 Estado gaseoso.
VAPOR
20 Cúspides montañosas.
PICOS
21 Sufijo para crear el grado superlativo.
ÍSIMO
23 Úlcera en la piel.
LLAGA
24 Mirarás.
VERÁS
25 Pasta de carne consumida fría.
PATÉ
26 Nombre de varios Papas.
PÍO
27 Causó ruido.
SONÓ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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