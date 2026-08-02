Las respuestas al crucigrama del domingo 2 de agosto

El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Nivelado, sin ondulaciones.", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Cúspides montañosas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ Stoker: autor de 'Drácula'.

BRAM

5 Atrape una presa.

CACE

9 Apropiarse de algo de modo violento.

ROBAR

11 Sonido del lenguaje humano.

VOCAL

12 Alaba, halaga.

ADULA

13 Cuanto ___: lo más pronto posible.

ANTES

14 Devastadora.

DESTRUCTORA

16 Oreja en inglés.

EAR

17 Conté una historia.

NARRÉ

18 Comunica, informa.

AVISA

20 Fumad cigarrillos.

PITAD

22 555, en números romanos.

DLV

25 Utensilio en las mesas de escritorio.

PISAPAPELES

28 Sustancia corrosiva.

ÁCIDO

29 Personaje que voló con alas de plumas y cera (mit.).

ÍCARO

30 Comer o beber.

TOMAR

31 Perciban sonidos.

OIGAN

32 Aquellos.

ESOS

33 Nivelado, sin ondulaciones.

RASO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 ___ Pitt, actor y productor de cine.

BRAD

2 Cerqué.

RODEÉ

3 Se excede en sus acciones.

ABUSA

4 Sometidas a vejaciones.

MALTRATADAS

5 Negar la veracidad de las declaraciones.

CONTRADECIR

6 Profesional como Antonio Banderas.

ACTOR

7 Me desplomaré.

CAERÉ

8 La reina de 'Frozen'.

ELSA

10 Extensión de archivos comprimidos.

RAR

11 Animales que viven en establos o campos.

VACAS

15 Ligada, comunicada.

UNIDA

19 Estado gaseoso.

VAPOR

20 Cúspides montañosas.

PICOS

21 Sufijo para crear el grado superlativo.

ÍSIMO

23 Úlcera en la piel.

LLAGA

24 Mirarás.

VERÁS

25 Pasta de carne consumida fría.

PATÉ

26 Nombre de varios Papas.

PÍO

27 Causó ruido.

SONÓ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.