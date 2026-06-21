Las respuestas al crucigrama del domingo 21 de junio

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Establezco una relación entre los conceptos.", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Soporte para libros.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sonia ___, actriz brasileña de gran trayectoria.

BRAGA

6 Acusados, convictos.

REOS

10 Dejar en herencia.

LEGAR

11 Prefijo griego: 'calor'.

TERMO

12 Da lugar y amparo.

ACOGE

13 Soporte para libros.

ATRIL

14 Gato por Washington.

CAT

15 Deleitable al paladar.

SABROSA

17 Gran ciudad a orillas del Dniéper.

KIEV

19 Iluminados, brillantes.

CLAROS

20 Úlceras en la mucosa bucal.

AFTAS

22 Establezco una relación entre los conceptos.

ASOCIO

25 ___ interno: lugar de la cóclea.

OÍDO

29 Pasara a un nivel superior.

SUBIERA

31 "__ es compañía, tres es multitud".

DOS

32 Disparar la carga de un arma de fuego.

TIRAR

33 Surge, aflora.

BROTA

35 Anudaba con una cuerda.

ATABA

36 Pelotas, canicas o similares.

BOLAS

37 Un río francés.

SENA

38 Reverencie y honre a un dios.

ADORÉ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 ___ Sabbath, banda de la canción 'Iron Man'.

BLACK

2 Volví a caer en un error.

RECAÍ

3 Gaste del todo, consuma.

AGOTÉ

4 Efecto cómico rápido e inesperado.

GAG

5 Guerrero divino del Olimpo.

ARES

6 Demora, atraso.

RETRASO

7 Desacierto.

ERROR

8 Flojo y descuidado.

OMISO

9 Alejadas de otras personas.

SOLAS

11 Pieza de madera.

TABLA

16 Artista de personaje ajeno.

ACTOR

18 Iba quitando lo de adentro.

VACIABA

21 Animal salvaje o indómito.

FIERA

22 Cuernos del ciervo.

ASTAS

23 Habitación de lujo de un hotel.

SUITE

24 Laboran, trabajan.

OBRAN

26 Persona excesivamente amada.

ÍDOLO

27 Proveer, abastecer.

DOTAR

28 Se atreviese.

OSASE

30 Los de 'Dancing Queen'.

ABBA

34 __ Stewart, músico y compositor británico.

ROD

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.