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Las respuestas al crucigrama del domingo 21 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Un río francés.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Establezco una relación entre los conceptos.", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Soporte para libros.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sonia ___, actriz brasileña de gran trayectoria.
BRAGA
6 Acusados, convictos.
REOS
10 Dejar en herencia.
LEGAR
11 Prefijo griego: 'calor'.
TERMO
12 Da lugar y amparo.
ACOGE
13 Soporte para libros.
ATRIL
14 Gato por Washington.
CAT
15 Deleitable al paladar.
SABROSA
17 Gran ciudad a orillas del Dniéper.
KIEV
19 Iluminados, brillantes.
CLAROS
20 Úlceras en la mucosa bucal.
AFTAS
22 Establezco una relación entre los conceptos.
ASOCIO
25 ___ interno: lugar de la cóclea.
OÍDO
29 Pasara a un nivel superior.
SUBIERA
31 "__ es compañía, tres es multitud".
DOS
32 Disparar la carga de un arma de fuego.
TIRAR
33 Surge, aflora.
BROTA
35 Anudaba con una cuerda.
ATABA
36 Pelotas, canicas o similares.
BOLAS
37 Un río francés.
SENA
38 Reverencie y honre a un dios.
ADORÉ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 ___ Sabbath, banda de la canción 'Iron Man'.
BLACK
2 Volví a caer en un error.
RECAÍ
3 Gaste del todo, consuma.
AGOTÉ
4 Efecto cómico rápido e inesperado.
GAG
5 Guerrero divino del Olimpo.
ARES
6 Demora, atraso.
RETRASO
7 Desacierto.
ERROR
8 Flojo y descuidado.
OMISO
9 Alejadas de otras personas.
SOLAS
11 Pieza de madera.
TABLA
16 Artista de personaje ajeno.
ACTOR
18 Iba quitando lo de adentro.
VACIABA
21 Animal salvaje o indómito.
FIERA
22 Cuernos del ciervo.
ASTAS
23 Habitación de lujo de un hotel.
SUITE
24 Laboran, trabajan.
OBRAN
26 Persona excesivamente amada.
ÍDOLO
27 Proveer, abastecer.
DOTAR
28 Se atreviese.
OSASE
30 Los de 'Dancing Queen'.
ABBA
34 __ Stewart, músico y compositor británico.
ROD
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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