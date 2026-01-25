Las respuestas al crucigrama del domingo 25 de enero

El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Se desploman.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Instrumento musical de viento.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Estrategia de protesta y no consumo.

BOICOT

7 Polvo blanquecino, componente de diversas argamasas.

CAL

10 Destruí por completo.

ARRASÉ

11 En aquel lugar.

ALLÍ

12 Palo metálico del esquí.

BASTÓN

13 Se desploman.

CAEN

14 Superficie, espacio.

ÁREA

15 Pasa, sucede.

OCURRE

17 Persona que vive a costa de otra.

PARÁSITA

19 ___ operandi: manera especial de actuar.

MODUS

22 Puedes crear uno en YouTube.

CANAL

23 Provecho.

UTILIDAD

25 Volver a sujetar con nudos.

REATAR

26 Tomó esa decisión.

OPTÓ

30 Anverso de la moneda.

CARA

31 Guarniciones de las caballerías.

ARREOS

33 Ave de pico largo y curvado.

IBIS

34 Conserva bajo su cuidado.

GUARDA

35 Pila con 1,2 o 1,5 V.

AAA

36 Desear intensamente.

ANSIAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 'Alí ___ y los cuarenta ladrones'.

BABÁ

2 Comunicarse con lo divino.

ORAR

3 Dejar el lugar que se habita.

IRSE

4 Antiguas máquinas militares.

CATAPULTAS

5 Mamífero de alimentación omnívora.

OSO

6 Luciano Pavarotti fue uno.

TENOR

7 Instrumento musical de viento.

CLARÍN

8 Situación de atención.

ALERTA

9 Sin ramificaciones.

LINEAL

11 Delatoras.

ACUSADORAS

16 Suciedad, para el nene.

CACA

18 Uno de los cinco continentes.

ASIA

19 Región de ___, comunidad autónoma española.

MURCIA

20 Observaba a larga distancia.

OTEABA

21 Cotidiana, periódica.

DIARIA

24 Máquina para limpiar ríos.

DRAGA

27 Prefijo que significa 'alrededor'.

PERI

28 Para ___ la vida: incesante.

TODA

29 Tener arrojo.

OSAR

32 Home ___: término del béisbol.

RUN

