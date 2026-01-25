Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del domingo 25 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Región de ___, comunidad autónoma española.”
El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Se desploman.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Instrumento musical de viento.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Estrategia de protesta y no consumo.
BOICOT
7 Polvo blanquecino, componente de diversas argamasas.
CAL
10 Destruí por completo.
ARRASÉ
11 En aquel lugar.
ALLÍ
12 Palo metálico del esquí.
BASTÓN
13 Se desploman.
CAEN
14 Superficie, espacio.
ÁREA
15 Pasa, sucede.
OCURRE
17 Persona que vive a costa de otra.
PARÁSITA
19 ___ operandi: manera especial de actuar.
MODUS
22 Puedes crear uno en YouTube.
CANAL
23 Provecho.
UTILIDAD
25 Volver a sujetar con nudos.
REATAR
26 Tomó esa decisión.
OPTÓ
30 Anverso de la moneda.
CARA
31 Guarniciones de las caballerías.
ARREOS
33 Ave de pico largo y curvado.
IBIS
34 Conserva bajo su cuidado.
GUARDA
35 Pila con 1,2 o 1,5 V.
AAA
36 Desear intensamente.
ANSIAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 'Alí ___ y los cuarenta ladrones'.
BABÁ
2 Comunicarse con lo divino.
ORAR
3 Dejar el lugar que se habita.
IRSE
4 Antiguas máquinas militares.
CATAPULTAS
5 Mamífero de alimentación omnívora.
OSO
6 Luciano Pavarotti fue uno.
TENOR
7 Instrumento musical de viento.
CLARÍN
8 Situación de atención.
ALERTA
9 Sin ramificaciones.
LINEAL
11 Delatoras.
ACUSADORAS
16 Suciedad, para el nene.
CACA
18 Uno de los cinco continentes.
ASIA
19 Región de ___, comunidad autónoma española.
MURCIA
20 Observaba a larga distancia.
OTEABA
21 Cotidiana, periódica.
DIARIA
24 Máquina para limpiar ríos.
DRAGA
27 Prefijo que significa 'alrededor'.
PERI
28 Para ___ la vida: incesante.
TODA
29 Tener arrojo.
OSAR
32 Home ___: término del béisbol.
RUN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
