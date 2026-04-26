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Las respuestas al crucigrama del domingo 26 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Lenguaje especial entre personas de un mismo oficio”
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El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Portador del martillo Mjölnir", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Hacer dócil a un animal". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Fruta usada en postres árabes
DÁTIL
6 Pelotas
BOLAS
11 Candidata para la cirugía bariátrica
OBESA
12 Trozo de intestino de un animal
TRIPA
13 La M de "MTV"
MUSIC
14 Carl ___, científico estadounidense
SAGAN
15 Preste auxilio
ASISTA
17 Perjudiqué
DAÑÉ
18 Cuadrúpedo como el buey o la vaca
RES
19 Equivocado
ERRÓNEO
21 Refugio doméstico
HOGAR
22 Como los muros de gran grosor
ESPESOS
25 1.055, en números romanos
MLV
28 Portador del martillo Mjölnir
THOR
29 Protección de una persona sin capacidad civil
TUTELA
31 ___ Stalin, líder soviético
IÓSIF
33 Grupo de apoyo en una operación militar
RETÉN
34 Conjunto de doctrinas
CREDO
35 Así escribe el calígrafo (2 palabras)
A MANO
36 Mirar a lo lejos desde un lugar alto
OTEAR
37 Los votos sin valor
NULOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hacer dócil a un animal
DOMAR
2 Sobrepasé lo permitido
ABUSÉ
3 Principio razonado que se defiende
TESIS
4 En la mitología egipcia, madre de Horus
ISIS
5 Lechosos
LÁCTEOS
6 Grupo surcoreano de "For Youth"
BTS
7 Hombre que habla en público
ORADOR
8 Enlazan, unen
LIGAN
9 Agarré con la mano
APAÑÉ
10 Descontaminó, higienizó
SANEÓ
16 Lenguaje especial entre personas de un mismo oficio
ARGOT
20 Afeitan
RASURAN
21 Daño corporal
HERIDA
22 Conforme la moral
ÉTICO
23 Pantalón corto
SHORT
24 Tiene
POSEE
25 Elemento químico como el litio
METAL
26 Ocupado por completo
LLENO
27 Partes abiertas de un muro
VANOS
30 Competidor de AliExpress
TEMU
32 "Good ___ You", canción de Selena Gomez
FOR
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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