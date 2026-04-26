Las respuestas al crucigrama del domingo 26 de abril

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Portador del martillo Mjölnir", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Hacer dócil a un animal". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Fruta usada en postres árabes

DÁTIL

6 Pelotas

BOLAS

11 Candidata para la cirugía bariátrica

OBESA

12 Trozo de intestino de un animal

TRIPA

13 La M de "MTV"

MUSIC

14 Carl ___, científico estadounidense

SAGAN

15 Preste auxilio

ASISTA

17 Perjudiqué

DAÑÉ

18 Cuadrúpedo como el buey o la vaca

RES

19 Equivocado

ERRÓNEO

21 Refugio doméstico

HOGAR

22 Como los muros de gran grosor

ESPESOS

25 1.055, en números romanos

MLV

28 Portador del martillo Mjölnir

THOR

29 Protección de una persona sin capacidad civil

TUTELA

31 ___ Stalin, líder soviético

IÓSIF

33 Grupo de apoyo en una operación militar

RETÉN

34 Conjunto de doctrinas

CREDO

35 Así escribe el calígrafo (2 palabras)

A MANO

36 Mirar a lo lejos desde un lugar alto

OTEAR

37 Los votos sin valor

NULOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hacer dócil a un animal

DOMAR

2 Sobrepasé lo permitido

ABUSÉ

3 Principio razonado que se defiende

TESIS

4 En la mitología egipcia, madre de Horus

ISIS

5 Lechosos

LÁCTEOS

6 Grupo surcoreano de "For Youth"

BTS

7 Hombre que habla en público

ORADOR

8 Enlazan, unen

LIGAN

9 Agarré con la mano

APAÑÉ

10 Descontaminó, higienizó

SANEÓ

16 Lenguaje especial entre personas de un mismo oficio

ARGOT

20 Afeitan

RASURAN

21 Daño corporal

HERIDA

22 Conforme la moral

ÉTICO

23 Pantalón corto

SHORT

24 Tiene

POSEE

25 Elemento químico como el litio

METAL

26 Ocupado por completo

LLENO

27 Partes abiertas de un muro

VANOS

30 Competidor de AliExpress

TEMU

32 "Good ___ You", canción de Selena Gomez

FOR

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.