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Las respuestas al crucigrama del domingo 28 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Situados a los costados”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Hagan un gesto generoso", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Mojó las flores". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Embarcaciones con velas y sin remos
NAVES
6 De dimensiones descomunales
COLOSAL
8 Marcaban
ROTULABAN
10 Como nueces pueden ser compradas
PELADAS
11 ___ Mahal
TAJ
13 Una manera de sazonar las carnes
ADOBAR
14 País vecino de Ecuador
PERÚ
15 Millonarias
RICAS
16 Traer al mundo
PARIR
17 Tiene poder atractivo
IMÁN
18 Chaqueta de manga larga con faldones
CASACA
19 ___ vivo: organismo
SER
20 Hagan un gesto generoso
REGALEN
21 Noticias recientes
NOVEDADES
23 Vetados
NEGADOS
24 ___ térmicas: regiones definidas de acuerdo a su temperatura
ZONAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Percibían
NOTABAN
2 Hagas mención
ALUDAS
3 Moverse como el buitre
VOLAR
4 Aquellas no
ESAS
5 Día después de vie.
SÁB
6 Pusieron
COLOCARON
7 Situados a los costados
LATERALES
8 Libran de una situación mala
REDIMEN
9 "¡Estoy hasta las ___!"
NARICES
10 La "Ciudad de la Luz"
PARÍS
12 Prometen solemnemente
JURAN
14 Ocurridos
PASADOS
16 Satisfecha (la deuda)
PAGADA
18 Acepten la derrota
CEDAN
20 Mojó las flores
REGÓ
22 A la ___: de manera simultánea
VEZ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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