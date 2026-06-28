Las respuestas al crucigrama del domingo 28 de junio

El crucigrama de este domingo incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Hagan un gesto generoso", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Mojó las flores". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Embarcaciones con velas y sin remos

NAVES

6 De dimensiones descomunales

COLOSAL

8 Marcaban

ROTULABAN

10 Como nueces pueden ser compradas

PELADAS

11 ___ Mahal

TAJ

13 Una manera de sazonar las carnes

ADOBAR

14 País vecino de Ecuador

PERÚ

15 Millonarias

RICAS

16 Traer al mundo

PARIR

17 Tiene poder atractivo

IMÁN

18 Chaqueta de manga larga con faldones

CASACA

19 ___ vivo: organismo

SER

20 Hagan un gesto generoso

REGALEN

21 Noticias recientes

NOVEDADES

23 Vetados

NEGADOS

24 ___ térmicas: regiones definidas de acuerdo a su temperatura

ZONAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Percibían

NOTABAN

2 Hagas mención

ALUDAS

3 Moverse como el buitre

VOLAR

4 Aquellas no

ESAS

5 Día después de vie.

SÁB

6 Pusieron

COLOCARON

7 Situados a los costados

LATERALES

8 Libran de una situación mala

REDIMEN

9 "¡Estoy hasta las ___!"

NARICES

10 La "Ciudad de la Luz"

PARÍS

12 Prometen solemnemente

JURAN

14 Ocurridos

PASADOS

16 Satisfecha (la deuda)

PAGADA

18 Acepten la derrota

CEDAN

20 Mojó las flores

REGÓ

22 A la ___: de manera simultánea

VEZ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.