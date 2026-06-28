Argelia vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026: el minuto a minuto del partido
Protagonizan el cierre del Grupo J en el Kansas City Stadium, el que salga segundo enfrenta a España
Empate 2 a 2 de Argelia
El conjunto africano llegó al empate gracias a su figura, Riyad Mahrez. el partido está 2 a 2 y puede ser para cualquiera.
¡APARECIÓ RIYAD MAHREZ PARA COLOCAR EL 2-2 ANTE AUSTRIA!— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
El mediocampista convirtió el empate de Argelia en Kansas.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TV4SlFW3bX
Gol de Jordania
A los 55 minutos apareció Altamari para el descuento del equipo árabe. Argentina gana por 2 a 1.
GOL DE JORDANIA ⚽🇯🇴— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
Altamari apareció por atrás y marcó el 2-1 ante Argentina en Dallas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aalSDy2UdU
Golazo de Austria
A los 55 minutos, Sabitzer tomó un centro desde la derecha y clavó la pelota en el primer palo. El equipo europeo se adelantó en el marcador y piensa en los 16avos.
¡LLEGÓ EL SEGUNDO PARA AUSTRIA!— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
Marcel Sabitzer recibió un pase brillante en el área y convirtió, en primer toque, el 2-1 ante Argelia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zEDx682f5M
Final del primer tiempo
Austria y Argelia igualan 1 a 1 al final de la primera parte. El partido se presentó muy físicio por parte de ambas selecciones, que buscan definir al segundo del Grupo J.
Empate de Argelia
Belghali hizo un golazo y marcó el empate del equipo africano, que sueña con meterse en la próxima fase.
¡GOLAZO DE ARGELIA PARA IGUALAR LAS ACCIONES!— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
Luego de una gran jugada individual, Rafik Belghali anotó el 1-1 ante Austria.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PoNOmNLPXK
Argentina supera 2 a 0 a Jordania
Tras un penal a Marcos Senesi, Lautaro Martínez convirtió desde los doce pasos y adelantó al equipo argentino por 2 a 0.
¡SÍ, LAUTARO, TE SACASTE LA MUFA! 🇦🇷— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
Martínez convirtió su PRIMER GOL en un #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LotdOOIeXu
Gol de Austria
El equipo europeo se adelantó a los 27 minutos con gol de Arnautovic. Con este resultado, enfrenta a España en los 16avos.
¡SE ADELANTÓ AUSTRIA!— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
David Alaba envió un centro al área y Marko Arnautovic recibió para poner el 1-0 ante Argelia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xZEeyK1IVD
Gol de Argentina frente a Jordania
En el otro partido del cierre del Grupo J, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se adelantó en el marcador con gol de tiro libre de Giovanni Lo Celso.
¡QUÉ GOLAZO GIOOOOO!— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
Tremendo este remate de tiro libre en el pie zurdo de Lo Celso para el 1-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/bJulQG0li3
No se sacan ventajas
Pasados los 10 minutos del primer tiempo, Argelia y Austria siguen 0 a 0 y pensando en los posibles cruces de los 16avos.
Bienvenidos al minuto a minuto de Argelia vs. Austria
Desde las 23, mismo horario que el duelo entre Argentina y Jordania, también juegan por el Grupo J Argelia y Austria, que se enfrentan en Kansas City, sabiendo que espera España de clasificar en segunda posición.
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