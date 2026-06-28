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Argelia vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026: el minuto a minuto del partido

Protagonizan el cierre del Grupo J en el Kansas City Stadium, el que salga segundo enfrenta a España

Riyad Mahrez, la figura de Argelia, marcó el empate 2 a 2. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Riyad Mahrez, la figura de Argelia, marcó el empate 2 a 2. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Empate 2 a 2 de Argelia

El conjunto africano llegó al empate gracias a su figura, Riyad Mahrez. el partido está 2 a 2 y puede ser para cualquiera.

Gol de Jordania

A los 55 minutos apareció Altamari para el descuento del equipo árabe. Argentina gana por 2 a 1.

Golazo de Austria

A los 55 minutos, Sabitzer tomó un centro desde la derecha y clavó la pelota en el primer palo. El equipo europeo se adelantó en el marcador y piensa en los 16avos.

Final del primer tiempo

Austria y Argelia igualan 1 a 1 al final de la primera parte. El partido se presentó muy físicio por parte de ambas selecciones, que buscan definir al segundo del Grupo J.

Empate de Argelia

Belghali hizo un golazo y marcó el empate del equipo africano, que sueña con meterse en la próxima fase.

Argentina supera 2 a 0 a Jordania

Tras un penal a Marcos Senesi, Lautaro Martínez convirtió desde los doce pasos y adelantó al equipo argentino por 2 a 0.

Gol de Austria

El equipo europeo se adelantó a los 27 minutos con gol de Arnautovic. Con este resultado, enfrenta a España en los 16avos.

Gol de Argentina frente a Jordania

En el otro partido del cierre del Grupo J, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se adelantó en el marcador con gol de tiro libre de Giovanni Lo Celso.

No se sacan ventajas

Pasados los 10 minutos del primer tiempo, Argelia y Austria siguen 0 a 0 y pensando en los posibles cruces de los 16avos.

Bienvenidos al minuto a minuto de Argelia vs. Austria

Desde las 23, mismo horario que el duelo entre Argentina y Jordania, también juegan por el Grupo J Argelia y Austria, que se enfrentan en Kansas City, sabiendo que espera España de clasificar en segunda posición.

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