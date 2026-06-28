Argelia vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026: el minuto a minuto del partido

A los 55 minutos, Sabitzer tomó un centro desde la derecha y clavó la pelota en el primer palo. El equipo europeo se adelantó en el marcador y piensa en los 16avos.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO PARA AUSTRIA!



Marcel Sabitzer recibió un pase brillante en el área y convirtió, en primer toque, el 2-1 ante Argelia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zEDx682f5M — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026