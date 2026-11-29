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Las respuestas al crucigrama del domingo 29 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Arrebatos de furia.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Líder de gran prestigio.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Babe ___, ícono del béisbol.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Barril que resuena con golpes.
TAMBOR
7 Nadadora ágil con bigotes marinos.
FOCA
11 Acontece sin planificación.
ACAECE
12 Arrebatos de furia.
IRAS
13 Propulsores a chorro.
JETS
14 Dictador que dirigió la URSS con puño de hierro.
STALIN
16 'Cantinero, __ ronda'.
OTRA
17 Descanso forzoso en la marcha.
PARADA
18 __ Lanka, antiguamente Ceilán.
SRI
19 Manija de la taza.
ASA
20 Sinónimo de sobresaliente.
EXCELENTE
25 Combate, pelea.
LID
26 Hormiga (inglés).
ANT
28 Iniciará la partida de ajedrez.
ABRIRÁ
31 Elevada, de gran estatura.
ALTA
32 Líder de gran prestigio.
PRÓCER
33 Conjunto de hojas de papel.
BLOC
34 Babe ___, ícono del béisbol.
RUTH
35 Dominio salado de olas y mareas.
OCÉANO
37 Remolque una embarcación.
ATOE
38 Pacifista Mandela.
NELSON
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cortes profundos y precisos.
TAJOS
2 Caldero usado en liturgias.
ACETRE
3 Universo simulado donde Neo despierta.
MATRIX
4 Sella un momento de cariño con los labios.
BESA
5 Lengua provenzal.
OC
6 Avalaron la decisión.
RESPALDARON
7 Venderán hoy, cobrarán mañana.
FIARÁN
8 Ribete decorativo.
ORLA
9 Gobernante local en países musulmanes.
CAÍD
10 Equina de carga.
ASNA
15 Determine el precio.
TASE
21 Frase trillada que perdió su brillo.
CLICHÉ
22 Nombre gaélico de Irlanda.
EIRE
23 Medidas de ropa.
TALLAS
24 Ajusto la voz al cantar.
ENTONO
27 Elevación en el calzado que añade altura y estilo.
TACÓN
28 Alianza Popular Revolucionaria Americana (inic.).
APRA
29 Champagne que no endulza la lengua.
BRUT
30 Hecho trizas.
ROTO
31 Víctima del primer crimen fraternal.
ABEL
36 Después de 'BE'.
CE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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