El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Líder de gran prestigio.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Babe ___, ícono del béisbol.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Barril que resuena con golpes.

TAMBOR

7 Nadadora ágil con bigotes marinos.

FOCA

11 Acontece sin planificación.

ACAECE

12 Arrebatos de furia.

IRAS

13 Propulsores a chorro.

JETS

14 Dictador que dirigió la URSS con puño de hierro.

STALIN

16 'Cantinero, __ ronda'.

OTRA

17 Descanso forzoso en la marcha.

PARADA

18 __ Lanka, antiguamente Ceilán.

SRI

19 Manija de la taza.

ASA

20 Sinónimo de sobresaliente.

EXCELENTE

25 Combate, pelea.

LID

26 Hormiga (inglés).

ANT

28 Iniciará la partida de ajedrez.

ABRIRÁ

31 Elevada, de gran estatura.

ALTA

32 Líder de gran prestigio.

PRÓCER

33 Conjunto de hojas de papel.

BLOC

34 Babe ___, ícono del béisbol.

RUTH

35 Dominio salado de olas y mareas.

OCÉANO

37 Remolque una embarcación.

ATOE

38 Pacifista Mandela.

NELSON

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cortes profundos y precisos.

TAJOS

2 Caldero usado en liturgias.

ACETRE

3 Universo simulado donde Neo despierta.

MATRIX

4 Sella un momento de cariño con los labios.

BESA

5 Lengua provenzal.

OC

6 Avalaron la decisión.

RESPALDARON

7 Venderán hoy, cobrarán mañana.

FIARÁN

8 Ribete decorativo.

ORLA

9 Gobernante local en países musulmanes.

CAÍD

10 Equina de carga.

ASNA

15 Determine el precio.

TASE

21 Frase trillada que perdió su brillo.

CLICHÉ

22 Nombre gaélico de Irlanda.

EIRE

23 Medidas de ropa.

TALLAS

24 Ajusto la voz al cantar.

ENTONO

27 Elevación en el calzado que añade altura y estilo.

TACÓN

28 Alianza Popular Revolucionaria Americana (inic.).

APRA

29 Champagne que no endulza la lengua.

BRUT

30 Hecho trizas.

ROTO

31 Víctima del primer crimen fraternal.

ABEL

36 Después de 'BE'.

CE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.