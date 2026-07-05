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Las respuestas al crucigrama del domingo 5 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Excavación alrededor de una fortaleza.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Juntados otra vez.", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Silla en inglés.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Mujer cruel, en sentido figurado.
ARPÍA
6 A la moda, elegante.
CHIC
10 Blancos de las rasuradoras.
PELOS
11 Dinero que se ha de pagar.
DEUDA
12 Clérigo extranjero.
ABATE
13 Profeta que fue alimentado por cuervos.
ELÍAS
14 Deseos, voluntades.
GANAS
15 Sujeto que no oye.
SORDO
16 Sujete con nudos.
ATÉ
17 Rompientes que llegan a la playa.
OLAS
19 Juntados otra vez.
REAGRUPADOS
24 Información en el pedigrí.
RAZA
25 Me encaminaré.
IRÉ
26 Silla en inglés.
CHAIR
29 Rival eterno de Boca Juniors.
RIVER
31 Dios de los infiernos, hijo de Cronos.
HADES
32 Levanta un monumento o edificio.
ERIGE
33 Selecciona, escoge.
ELIGE
34 Impuesto estatal.
CANON
35 Excavación alrededor de una fortaleza.
FOSA
36 Pequeña como de cuento.
ENANA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Darle fin a la llama.
APAGAR
2 Rechaza con argumentos.
REBATE
3 Proyecta, prepara.
PLANEA
4 Novena letra del alfabeto griego
IOTA
5 Pedir la opinión de un profesional.
ASESORARSE
6 Insegura ante la competencia.
CELOSA
7 Alejarse rápidamente por miedo.
HUIR
8 Terminación utilizada con 'anormal' y 'bestial'.
IDAD
9 Asunto bajo investigación.
CASO
11 Se esfuma.
DESAPARECE
18 Claridad que revela formas.
LUZ
20 Mujer nacida en Atenas o Creta.
GRIEGA
21 Celestialmente perfecta.
DIVINA
22 Estado de EE. UU. cuya capital es Salem.
OREGON
23 ___ Williams, exjugadora de tenis.
SERENA
26 'Master___', reality gastronómico.
CHEF
27 Aro de luz sagrada.
HALO
28 ___ Abeba: capital de Etiopía.
ADÍS
30 República islámica de Asia.
IRÁN
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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