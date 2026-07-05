Las respuestas al crucigrama del domingo 5 de julio

El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Juntados otra vez.", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Silla en inglés.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Mujer cruel, en sentido figurado.

ARPÍA

6 A la moda, elegante.

CHIC

10 Blancos de las rasuradoras.

PELOS

11 Dinero que se ha de pagar.

DEUDA

12 Clérigo extranjero.

ABATE

13 Profeta que fue alimentado por cuervos.

ELÍAS

14 Deseos, voluntades.

GANAS

15 Sujeto que no oye.

SORDO

16 Sujete con nudos.

ATÉ

17 Rompientes que llegan a la playa.

OLAS

19 Juntados otra vez.

REAGRUPADOS

24 Información en el pedigrí.

RAZA

25 Me encaminaré.

IRÉ

26 Silla en inglés.

CHAIR

29 Rival eterno de Boca Juniors.

RIVER

31 Dios de los infiernos, hijo de Cronos.

HADES

32 Levanta un monumento o edificio.

ERIGE

33 Selecciona, escoge.

ELIGE

34 Impuesto estatal.

CANON

35 Excavación alrededor de una fortaleza.

FOSA

36 Pequeña como de cuento.

ENANA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Darle fin a la llama.

APAGAR

2 Rechaza con argumentos.

REBATE

3 Proyecta, prepara.

PLANEA

4 Novena letra del alfabeto griego

IOTA

5 Pedir la opinión de un profesional.

ASESORARSE

6 Insegura ante la competencia.

CELOSA

7 Alejarse rápidamente por miedo.

HUIR

8 Terminación utilizada con 'anormal' y 'bestial'.

IDAD

9 Asunto bajo investigación.

CASO

11 Se esfuma.

DESAPARECE

18 Claridad que revela formas.

LUZ

20 Mujer nacida en Atenas o Creta.

GRIEGA

21 Celestialmente perfecta.

DIVINA

22 Estado de EE. UU. cuya capital es Salem.

OREGON

23 ___ Williams, exjugadora de tenis.

SERENA

26 'Master___', reality gastronómico.

CHEF

27 Aro de luz sagrada.

HALO

28 ___ Abeba: capital de Etiopía.

ADÍS

30 República islámica de Asia.

IRÁN

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.