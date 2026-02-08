Las respuestas al crucigrama del domingo 8 de febrero

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 39 debe responder a la definición de qué es "Burro con otro nombre.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Madre de la bisabuela.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Siddhartha Gautama.

BUDA

5 Molestia capilar.

CASPA

10 Inhóspita para el verde.

ÁRIDA

12 Tercera porción del intestino delgado.

ÍLEON

13 Atractiva y cautivadora.

CARISMÁTICA

15 Calmar lo que agobia.

ALIVIAR

16 Llamado desde el naufragio.

SOS

17 Mandé con firmeza.

REGÍ

18 Gato por Londres.

CAT

20 Doren en la parrilla.

ASEN

21 Preparad las eras para sembrar.

ERAD

25 '__ por __, diente por diente'.

OJO

28 Rodillo de imprenta.

ROLO

29 Frenos con control de deslizamiento.

ABS

32 Boxeador que enfrentó a Tyson.

EVANDER

34 Madre de la bisabuela.

TATARABUELA

36 Chiflado, demente.

ORATE

37 Cantad como rana.

CROAD

38 Terriblemente espantoso.

ATROZ

39 Burro con otro nombre.

ASNO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Juego de cartas de casino.

BACARÁ

2 Cordillera límite entre Rusia y Europa.

URALES

3 Lleva la batuta.

DIRIGE

4 Clarividente, agorero.

ADIVINO

5 Remará hacia atrás.

CIARÁ

6 Tecla utilizada en atajos de teclado.

ALT

7 Media docena, en una palabra.

SEIS

8 Casi nada, pero aún algo.

POCO

9 Patos.

ANAS

11 De esta manera.

ASÍ

14 Rival de Windows, con clase.

MAC

19 Cariño que enternece.

TERNURA

22 Expresiones indirectas de un asunto.

RODEOS

23 Atontan con algo.

ALELAN

24 'El __', mítica ciudad perdida.

DORADO

26 Ciudad española famosa por su vino.

JEREZ

27 Pone huevos el ave.

OVA

29 Lleva una nave a remolque.

ATOA

30 Hijo rebelde de Homero.

BART

31 __ Wars, saga de películas de George Lucas.

STAR

33 Trio inicial del alfabeto.

ABC

35 Realizo un nudo.

ATO

