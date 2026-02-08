Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del domingo 8 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Rodillo de imprenta.”
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 39 debe responder a la definición de qué es "Burro con otro nombre.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Madre de la bisabuela.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Siddhartha Gautama.
BUDA
5 Molestia capilar.
CASPA
10 Inhóspita para el verde.
ÁRIDA
12 Tercera porción del intestino delgado.
ÍLEON
13 Atractiva y cautivadora.
CARISMÁTICA
15 Calmar lo que agobia.
ALIVIAR
16 Llamado desde el naufragio.
SOS
17 Mandé con firmeza.
REGÍ
18 Gato por Londres.
CAT
20 Doren en la parrilla.
ASEN
21 Preparad las eras para sembrar.
ERAD
25 '__ por __, diente por diente'.
OJO
28 Rodillo de imprenta.
ROLO
29 Frenos con control de deslizamiento.
ABS
32 Boxeador que enfrentó a Tyson.
EVANDER
34 Madre de la bisabuela.
TATARABUELA
36 Chiflado, demente.
ORATE
37 Cantad como rana.
CROAD
38 Terriblemente espantoso.
ATROZ
39 Burro con otro nombre.
ASNO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Juego de cartas de casino.
BACARÁ
2 Cordillera límite entre Rusia y Europa.
URALES
3 Lleva la batuta.
DIRIGE
4 Clarividente, agorero.
ADIVINO
5 Remará hacia atrás.
CIARÁ
6 Tecla utilizada en atajos de teclado.
ALT
7 Media docena, en una palabra.
SEIS
8 Casi nada, pero aún algo.
POCO
9 Patos.
ANAS
11 De esta manera.
ASÍ
14 Rival de Windows, con clase.
MAC
19 Cariño que enternece.
TERNURA
22 Expresiones indirectas de un asunto.
RODEOS
23 Atontan con algo.
ALELAN
24 'El __', mítica ciudad perdida.
DORADO
26 Ciudad española famosa por su vino.
JEREZ
27 Pone huevos el ave.
OVA
29 Lleva una nave a remolque.
ATOA
30 Hijo rebelde de Homero.
BART
31 __ Wars, saga de películas de George Lucas.
STAR
33 Trio inicial del alfabeto.
ABC
35 Realizo un nudo.
ATO
