Las respuestas al crucigrama del jueves 13 de agosto

El crucigrama de este jueves incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Como anillo al ___: a la medida", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Rey". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Fuente de proteínas animales

CARNE

6 Piedra muy dura y sólida

ROCA

10 Enajena

ALIENA

12 Queso neerlandés

EDAM

13 Posición social (voz lat.)

STATUS

14 Idea ___: pensamiento obsesivo

FIJA

15 Sistema operativo de Apple

IOS

16 Mesurados en sus acciones

MODOSOS

18 Produzcan

GENEREN

19 Paralización moral o física

MARASMO

20 Barra para transmitir una fuerza

PALANCA

21 Rey

MONARCA

22 ___ Zeppelin, banda del guitarrista Jimmy Page

LED

25 Se sirven de

USAN

26 Loco

INSANO

28 Como anillo al ___: a la medida

DEDO

29 Materia de la que se trata

ASUNTO

30 Escuchabas

OÍAS

31 Estar incendiado

ARDER

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Por poco

CASI

2 El ___, ciudad del departamento de La Paz

ALTO

3 Accidentes costeros

RÍAS

4 threads.___ (red social)

NET

5 Nombrar varias cosas, una detrás de otra

ENUMERAR

6 Movimiento iniciado por Martín Lutero

REFORMA

7 Héroe, esposo de Penélope

ODISEO

8 Instrumento musical de origen peruano

CAJÓN

9 Quieres mucho

AMAS

11 Conformidad

ASONANCIA

17 Deja que su cuerpo se recupere

DESCANSA

18 Dispuestos con buen gusto

GALANOS

19 Rebaño

MANADA

20 Tuve en propiedad

POSEÍ

21 Sin capacidad de hablar

MUDO

22 ___ Rover, marca inglesa de vehículos

LAND

23 En filosofía, lo que es, existe o puede existir

ENTE

24 Puerta en inglés

DOOR

27 Hemisferio que está bajo el ecuador

SUR

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.