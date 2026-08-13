Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del jueves 13 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Se sirven de”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Como anillo al ___: a la medida", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Rey". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Fuente de proteínas animales
CARNE
6 Piedra muy dura y sólida
ROCA
10 Enajena
ALIENA
12 Queso neerlandés
EDAM
13 Posición social (voz lat.)
STATUS
14 Idea ___: pensamiento obsesivo
FIJA
15 Sistema operativo de Apple
IOS
16 Mesurados en sus acciones
MODOSOS
18 Produzcan
GENEREN
19 Paralización moral o física
MARASMO
20 Barra para transmitir una fuerza
PALANCA
21 Rey
MONARCA
22 ___ Zeppelin, banda del guitarrista Jimmy Page
LED
25 Se sirven de
USAN
26 Loco
INSANO
28 Como anillo al ___: a la medida
DEDO
29 Materia de la que se trata
ASUNTO
30 Escuchabas
OÍAS
31 Estar incendiado
ARDER
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Por poco
CASI
2 El ___, ciudad del departamento de La Paz
ALTO
3 Accidentes costeros
RÍAS
4 threads.___ (red social)
NET
5 Nombrar varias cosas, una detrás de otra
ENUMERAR
6 Movimiento iniciado por Martín Lutero
REFORMA
7 Héroe, esposo de Penélope
ODISEO
8 Instrumento musical de origen peruano
CAJÓN
9 Quieres mucho
AMAS
11 Conformidad
ASONANCIA
17 Deja que su cuerpo se recupere
DESCANSA
18 Dispuestos con buen gusto
GALANOS
19 Rebaño
MANADA
20 Tuve en propiedad
POSEÍ
21 Sin capacidad de hablar
MUDO
22 ___ Rover, marca inglesa de vehículos
LAND
23 En filosofía, lo que es, existe o puede existir
ENTE
24 Puerta en inglés
DOOR
27 Hemisferio que está bajo el ecuador
SUR
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Messi volvió a jugar tras la muerte de su padre, pero no pudo evitar la eliminación de Inter Miami de la Leagues Cup
- 2
Trastienda en Diputados: cómo fue la invitación a los economistas que hizo temblar el dictamen del BCRA e indignó a Martín Menem
- 3
Cumbre reservada: Massa, Kicillof y Máximo volvieron a encontrarse para fijar una estrategia y dejaron un fuerte mensaje a los díscolos del PJ
- 4
Incautaron 86 kilos de marihuana en un micro que iba a trasladar al plantel de San Pablo