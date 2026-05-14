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Las respuestas al crucigrama del jueves 14 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ave de pico largo y curvado”
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El crucigrama de este jueves incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Heredad", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Gallarda". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Aumenta de tamaño
CRECE
6 Punta de tierra que penetra en el mar
CABO
10 Gallarda
AIROSA
12 Cuna de San Francisco
ASÍS
13 Material del "David" de Miguel Ángel
MÁRMOL
14 Alto en Arizona
TALL
15 Ausencia de suciedad o manchas
ASEO
16 Heredad
PREDIO
18 Como las islas de Creta y Lesbos
GRIEGAS
20 Pregunta para saber el número de elementos
CUÁNTOS
21 Causar disgusto
HASTIAR
22 Llenas
HARTAS
23 Ave de pico largo y curvado
IBIS
27 Lago entre Canadá y los EE. UU.
ERIE
28 Examinaré con las manos
TOCARÉ
30 Tomé el cóctel
BEBÍ
31 Señal de un peligro
ALARMA
32 Letras repetidas en "ningún"
ENES
33 Se ubiquen
ESTÉN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Mueble con cabecera
CAMA
2 Accidentes costeros
RÍAS
3 No acerté
ERRÉ
4 Obra de Shakespeare (2 palabras)
COMO GUSTÉIS
5 "¿A ti te pasó ___?"
ESO
6 Absolutas
CATEGÓRICAS
7 Preparadas a la parrilla
ASADAS
8 Sustancia segregada por el hígado
BILIS
9 Centro comercial de Noruega
OSLO
11 Escalador
ALPINISTA
17 Desafía a duelo
RETA
19 Roedor de patitas cortas
RATA
20 Región donde se ubican Barbados y Belice
CARIBE
21 Parte de las casas musulmanes en que solo viven mujeres
HARÉN
22 Diosa griega de la juventud
HEBE
24 Niño amarillo de los dibujos animados
BART
25 "Tengo que ___": debo retirarme
IRME
26 ___ Connery, actuó en "Los vengadores"
SEAN
29 Expresión para animar y aplaudir
OLÉ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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