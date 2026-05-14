Las respuestas al crucigrama del jueves 14 de mayo

El crucigrama de este jueves incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Heredad", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Gallarda". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Aumenta de tamaño

CRECE

6 Punta de tierra que penetra en el mar

CABO

10 Gallarda

AIROSA

12 Cuna de San Francisco

ASÍS

13 Material del "David" de Miguel Ángel

MÁRMOL

14 Alto en Arizona

TALL

15 Ausencia de suciedad o manchas

ASEO

16 Heredad

PREDIO

18 Como las islas de Creta y Lesbos

GRIEGAS

20 Pregunta para saber el número de elementos

CUÁNTOS

21 Causar disgusto

HASTIAR

22 Llenas

HARTAS

23 Ave de pico largo y curvado

IBIS

27 Lago entre Canadá y los EE. UU.

ERIE

28 Examinaré con las manos

TOCARÉ

30 Tomé el cóctel

BEBÍ

31 Señal de un peligro

ALARMA

32 Letras repetidas en "ningún"

ENES

33 Se ubiquen

ESTÉN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Mueble con cabecera

CAMA

2 Accidentes costeros

RÍAS

3 No acerté

ERRÉ

4 Obra de Shakespeare (2 palabras)

COMO GUSTÉIS

5 "¿A ti te pasó ___?"

ESO

6 Absolutas

CATEGÓRICAS

7 Preparadas a la parrilla

ASADAS

8 Sustancia segregada por el hígado

BILIS

9 Centro comercial de Noruega

OSLO

11 Escalador

ALPINISTA

17 Desafía a duelo

RETA

19 Roedor de patitas cortas

RATA

20 Región donde se ubican Barbados y Belice

CARIBE

21 Parte de las casas musulmanes en que solo viven mujeres

HARÉN

22 Diosa griega de la juventud

HEBE

24 Niño amarillo de los dibujos animados

BART

25 "Tengo que ___": debo retirarme

IRME

26 ___ Connery, actuó en "Los vengadores"

SEAN

29 Expresión para animar y aplaudir

OLÉ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.