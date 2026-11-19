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Las respuestas al crucigrama del jueves 19 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “1.050 romanos.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Sigla del gran básquet.", mientras que el interrogante 37 se resuelve con la palabra faltante en "Gentío numeroso.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Alfombra pequeña.
TAPETE
7 Vinculas, ligas.
UNES
11 Torpe por andar con prisa.
ATOLONDRADO
13 Infusiones para 'La dama de hierro'.
TES
14 Antiguos pobladores de Irlanda y Escocia.
CELTAS
15 Aplica y extiende aceite.
UNTA
17 Letal piloto de combate.
AS
18 Patrón o señor.
AMO
19 Enlazar dos extremos.
ATAR
20 Prefijo que significa 'nuevo' o 'renovado'.
NEO
22 Director español ganador del Óscar por Todo sobre mi madre.
ALMODOVAR
26 Apodo para Ariana.
ARI
27 Compuesto químico volátil.
ÉTER
29 Sigla del gran básquet.
NBA
32 Famoso Pacino.
AL
33 Manifestación de diversión.
RISA
34 Descuido que se cuela entre las letras.
ERRATA
36 Monja, religiosa.
SOR
37 Gentío numeroso.
MUCHEDUMBRE
40 Lleva una nave a remolque.
ATOA
41 Participante olímpico.
ATLETA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Marca la piel con tinta.
TATÚA
2 Cortés, comedida.
ATENTA
3 Imagen de un paisaje digno de admirar.
POSTAL
4 Artículo definido.
EL
5 Tonga, en internet.
TO
6 Cegada por el brillo.
ENCANDILADA
7 Ruta que lleva a un sitio web.
URL
8 Capa sobre la leche en reposo.
NATA
9 Queso semiduro de los Países Bajos.
EDAM
10 Desabrido, carente de emoción.
SOSO
12 Aspiración o anhelo.
DESEO
16 Puede ser blanca, de fuego o secreta.
ARMA
21 Game ___: fin del juego.
OVER
23 Chiflado, demente.
ORATE
24 Divisé a lo lejos.
ATISBÉ
25 Centro vacacional.
RESORT
28 Se hace menos frecuente.
RAREA
29 Cierre o sello de una carta.
NEMA
30 Espumante de baja azúcar.
BRUT
31 Herramienta de caza ancestral.
ARCO
35 Trío noruego de 'Take on Me'.
AHA
38 Utah (EE. UU.).
UT
39 1.050 romanos.
ML
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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