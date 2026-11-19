El crucigrama de este jueves incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Sigla del gran básquet.", mientras que el interrogante 37 se resuelve con la palabra faltante en "Gentío numeroso.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Alfombra pequeña.

TAPETE

7 Vinculas, ligas.

UNES

11 Torpe por andar con prisa.

ATOLONDRADO

13 Infusiones para 'La dama de hierro'.

TES

14 Antiguos pobladores de Irlanda y Escocia.

CELTAS

15 Aplica y extiende aceite.

UNTA

17 Letal piloto de combate.

AS

18 Patrón o señor.

AMO

19 Enlazar dos extremos.

ATAR

20 Prefijo que significa 'nuevo' o 'renovado'.

NEO

22 Director español ganador del Óscar por Todo sobre mi madre.

ALMODOVAR

26 Apodo para Ariana.

ARI

27 Compuesto químico volátil.

ÉTER

29 Sigla del gran básquet.

NBA

32 Famoso Pacino.

AL

33 Manifestación de diversión.

RISA

34 Descuido que se cuela entre las letras.

ERRATA

36 Monja, religiosa.

SOR

37 Gentío numeroso.

MUCHEDUMBRE

40 Lleva una nave a remolque.

ATOA

41 Participante olímpico.

ATLETA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Marca la piel con tinta.

TATÚA

2 Cortés, comedida.

ATENTA

3 Imagen de un paisaje digno de admirar.

POSTAL

4 Artículo definido.

EL

5 Tonga, en internet.

TO

6 Cegada por el brillo.

ENCANDILADA

7 Ruta que lleva a un sitio web.

URL

8 Capa sobre la leche en reposo.

NATA

9 Queso semiduro de los Países Bajos.

EDAM

10 Desabrido, carente de emoción.

SOSO

12 Aspiración o anhelo.

DESEO

16 Puede ser blanca, de fuego o secreta.

ARMA

21 Game ___: fin del juego.

OVER

23 Chiflado, demente.

ORATE

24 Divisé a lo lejos.

ATISBÉ

25 Centro vacacional.

RESORT

28 Se hace menos frecuente.

RAREA

29 Cierre o sello de una carta.

NEMA

30 Espumante de baja azúcar.

BRUT

31 Herramienta de caza ancestral.

ARCO

35 Trío noruego de 'Take on Me'.

AHA

38 Utah (EE. UU.).

UT

39 1.050 romanos.

ML

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.