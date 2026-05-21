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Las respuestas al crucigrama del jueves 21 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Mil millones de años”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Impidió que sucediera", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Gas en globos aerostáticos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 La h de km/h
HORA
5 Johnny ___, cantante de "Hurt"
CASH
9 Terriblemente violento
FEROZ
10 Aliada, afiliada
SOCIA
11 Pequeño pueblo, escasamente poblado
ALDEA
12 Tecla modificadora (2 palabras)
ALT GR
13 Su capital es Freetown (2 palabras)
SIERRA LEONA
15 Mil millones de años
EON
16 Recipientes de vidrio con tapa
TARROS
17 Prenda con visera
GORRA
19 De sabor fuerte y desagradable (fem.)
AMARGA
22 ___ Fleming: creador de James Bond
IAN
25 Mueble asociado a discusiones de iguales (2 palabras)
MESA REDONDA
28 Impidió que sucediera
EVITÓ
29 ___ día: en una fecha futura no determinada
ALGÚN
30 Cuerpos esféricos
BOLAS
31 "La voce ___ luna", película dirigida por Fellini
DELLA
32 Instructores
AYOS
33 Galleta con la versión mini
OREO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Gas en globos aerostáticos
HELIO
2 "Harry Potter y la ___ del Fénix", película
ORDEN
3 Desgastar, como las ratas
ROER
4 Al ___: sin planeamiento
AZAR
5 Enfermedad transmitida a través de aguas contaminadas
CÓLERA
6 Artista que memoriza diálogos
ACTOR
7 Aries o tauro
SIGNO
8 Llevarás a cabo
HARÁS
9 Se repite en un ciclo
FASE
10 ___ de Atacama, espacio natural chileno
SALAR
14 Seduce, cautiva
ATRAE
17 Como las sorpresas agradables
GRATAS
18 Personas de mal carácter (coloq.)
OGROS
19 Protozoo microscópico unicelular
AMEBA
20 Palabras dichas antes de salir (2 palabras)
ME VOY
21 Dio protección
ASILÓ
22 Parte del cuerpo en que el muslo se une con el vientre
INGLE
23 Alabo, halago
ADULO
24 Canto para adormecer a los niños
NANA
26 Cubo del backgammon
DADO
27 Percibir aromas
OLER
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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