Las respuestas al crucigrama del jueves 21 de mayo

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Impidió que sucediera", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Gas en globos aerostáticos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 La h de km/h

HORA

5 Johnny ___, cantante de "Hurt"

CASH

9 Terriblemente violento

FEROZ

10 Aliada, afiliada

SOCIA

11 Pequeño pueblo, escasamente poblado

ALDEA

12 Tecla modificadora (2 palabras)

ALT GR

13 Su capital es Freetown (2 palabras)

SIERRA LEONA

15 Mil millones de años

EON

16 Recipientes de vidrio con tapa

TARROS

17 Prenda con visera

GORRA

19 De sabor fuerte y desagradable (fem.)

AMARGA

22 ___ Fleming: creador de James Bond

IAN

25 Mueble asociado a discusiones de iguales (2 palabras)

MESA REDONDA

28 Impidió que sucediera

EVITÓ

29 ___ día: en una fecha futura no determinada

ALGÚN

30 Cuerpos esféricos

BOLAS

31 "La voce ___ luna", película dirigida por Fellini

DELLA

32 Instructores

AYOS

33 Galleta con la versión mini

OREO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Gas en globos aerostáticos

HELIO

2 "Harry Potter y la ___ del Fénix", película

ORDEN

3 Desgastar, como las ratas

ROER

4 Al ___: sin planeamiento

AZAR

5 Enfermedad transmitida a través de aguas contaminadas

CÓLERA

6 Artista que memoriza diálogos

ACTOR

7 Aries o tauro

SIGNO

8 Llevarás a cabo

HARÁS

9 Se repite en un ciclo

FASE

10 ___ de Atacama, espacio natural chileno

SALAR

14 Seduce, cautiva

ATRAE

17 Como las sorpresas agradables

GRATAS

18 Personas de mal carácter (coloq.)

OGROS

19 Protozoo microscópico unicelular

AMEBA

20 Palabras dichas antes de salir (2 palabras)

ME VOY

21 Dio protección

ASILÓ

22 Parte del cuerpo en que el muslo se une con el vientre

INGLE

23 Alabo, halago

ADULO

24 Canto para adormecer a los niños

NANA

26 Cubo del backgammon

DADO

27 Percibir aromas

OLER

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.