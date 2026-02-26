Las respuestas al crucigrama del jueves 26 de febrero

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Cuerda para remolcar embarcaciones.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Enfurecer, enojar.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Frotamiento para relajación.

MASAJE

7 Prefijo: tres.

TRI

10 Animal dañino.

ALIMAÑA

12 Señal de grabación activa.

REC

13 Tratares con ternura.

MIMARES

14 Línea central de rotación.

EJE

15 Agarrará con firmeza.

ASIRÁ

16 Cubiertas bibliográficas.

TAPAS

18 Capté un olor.

OLÍ

19 Bill de Microsoft.

GATES

20 Intervalo entre dos momentos.

LAPOS

22 Secreción para digerir grasas.

BILIS

24 Liga del básquet estelar.

NBA

27 Peca, mancha en el cuerpo.

LUNAR

28 Cuerda para remolcar embarcaciones.

SIRGA

30 Interruptor inglés apagado.

OFF

31 No profesional, pero apasionado.

AMATEUR

33 Vegetal de hojas verdes y arrugadas.

COL

34 Hidratando el jardín.

REGANDO

35 Apellido de Yoko.

ONO

36 Preferencias personales.

GUSTOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Primera palabra de muchos.

MAMÁ

2 Dejo sin arrugas.

ALISO

3 Semejante, parecido.

SÍMIL

4 Tarjeta de advertencia en el fútbol.

AMARILLA

5 Víctor __, cantautor popular chileno.

JARA

6 Letra única del español.

EÑE

7 Ascienda sin escrúpulos.

TREPE

8 Tras ellas el reo.

REJAS

9 Eleves la bandera.

ICES

11 Ornato de ciervos.

ASTAS

17 Pasmadas ante lo inesperado.

ATÓNITAS

19 Orientación por satélite.

GPS

21 Enfurecer, enojar.

AIRAR

22 Payaso de la corte.

BUFÓN

23 Lleno de aire como globo.

INFLO

25 Oro negro cotizado en Londres.

BRENT

26 Perspicaz y de mente afilada.

AGUDO

27 Fuera de sus cabales.

LOCO

28 Fécula de palmera tropical.

SAGÚ

29 Joyas para las orejas.

AROS

32 __ Ryan, actriz de 'Sintonía de amor'.

MEG

