Las respuestas al crucigrama del jueves 26 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Letra única del español.”
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Cuerda para remolcar embarcaciones.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Enfurecer, enojar.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Frotamiento para relajación.
MASAJE
7 Prefijo: tres.
TRI
10 Animal dañino.
ALIMAÑA
12 Señal de grabación activa.
REC
13 Tratares con ternura.
MIMARES
14 Línea central de rotación.
EJE
15 Agarrará con firmeza.
ASIRÁ
16 Cubiertas bibliográficas.
TAPAS
18 Capté un olor.
OLÍ
19 Bill de Microsoft.
GATES
20 Intervalo entre dos momentos.
LAPOS
22 Secreción para digerir grasas.
BILIS
24 Liga del básquet estelar.
NBA
27 Peca, mancha en el cuerpo.
LUNAR
28 Cuerda para remolcar embarcaciones.
SIRGA
30 Interruptor inglés apagado.
OFF
31 No profesional, pero apasionado.
AMATEUR
33 Vegetal de hojas verdes y arrugadas.
COL
34 Hidratando el jardín.
REGANDO
35 Apellido de Yoko.
ONO
36 Preferencias personales.
GUSTOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Primera palabra de muchos.
MAMÁ
2 Dejo sin arrugas.
ALISO
3 Semejante, parecido.
SÍMIL
4 Tarjeta de advertencia en el fútbol.
AMARILLA
5 Víctor __, cantautor popular chileno.
JARA
6 Letra única del español.
EÑE
7 Ascienda sin escrúpulos.
TREPE
8 Tras ellas el reo.
REJAS
9 Eleves la bandera.
ICES
11 Ornato de ciervos.
ASTAS
17 Pasmadas ante lo inesperado.
ATÓNITAS
19 Orientación por satélite.
GPS
21 Enfurecer, enojar.
AIRAR
22 Payaso de la corte.
BUFÓN
23 Lleno de aire como globo.
INFLO
25 Oro negro cotizado en Londres.
BRENT
26 Perspicaz y de mente afilada.
AGUDO
27 Fuera de sus cabales.
LOCO
28 Fécula de palmera tropical.
SAGÚ
29 Joyas para las orejas.
AROS
32 __ Ryan, actriz de 'Sintonía de amor'.
MEG
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
