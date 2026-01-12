Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 12 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tensión nerviosa”
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Tiene una barrita de grafito en su interior", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Tiene una barrita de grafito en su interior". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Tiene una barrita de grafito en su interior
LÁPIZ
6 Grupo de la canción "Mamma Mia"
ABBA
10 El que prepara el terreno para sembrar
ARADOR
12 "___ It", canción de Michael Jackson
BEAT
13 Fuerza, obliga
IMPONE
14 Cada una de las mamas de una vaca
UBRE
15 Se desploma
CAE
16 Hace que algo vaya más rápido
ACELERA
18 Remate con adornos en vestidos
ORLA
20 Tensión nerviosa
ESTRÉS
21 Penalización en dinero
MULTA
23 En ejercicio
ACTIVO
26 La moneda de Brasil
REAL
30 Exaltación violenta de una pasión
FRENESÍ
32 ___ Lanka, país de Asia
SRI
33 Habilidad y destreza para dar en el blanco
TINO
34 Inflamación del oído
OTITIS
36 "___ en la ciudad", película dirigida por Fellini
AMOR
37 Eliminación de la humedad
SECADO
38 "Mañana ___ otro día"
SERÁ
39 Simples, sencillos
MEROS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 No eclesiástico ni religioso
LAICO
2 Preparar para el combate
ARMAR
3 Puede ser aluminio o carbón
PAPEL
4 Ausente ya
IDO
5 Sector, región
ZONA
6 Hinchar
ABULTAR
7 Tomar el cóctel
BEBER
8 "Escoba nueva ___ bien"
BARRE
9 Irreligiosas, como Simone de Beauvoir
ATEAS
11 Desconfiados, temerosos
RECELOSOS
17 Alea jacta ___: la suerte está echada
EST
19 Disminuye, reduce
AMINORA
22 Se repite en vaivén
UVE
23 Úlceras en la mucosa bucal
AFTAS
24 El crimen neoyorquino
CRIME
25 Luciano Pavarotti fue uno
TENOR
27 ___ bien criado: tener buena educación
ESTAR
28 Estéril, como un desierto
ÁRIDO
29 Sin arrugas, suaves
LISOS
31 Artículo individual
ITEM
35 Levanté (la bandera)
ICÉ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
