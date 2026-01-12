Las respuestas al crucigrama del lunes 12 de enero

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Tiene una barrita de grafito en su interior", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Tiene una barrita de grafito en su interior". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Tiene una barrita de grafito en su interior

LÁPIZ

6 Grupo de la canción "Mamma Mia"

ABBA

10 El que prepara el terreno para sembrar

ARADOR

12 "___ It", canción de Michael Jackson

BEAT

13 Fuerza, obliga

IMPONE

14 Cada una de las mamas de una vaca

UBRE

15 Se desploma

CAE

16 Hace que algo vaya más rápido

ACELERA

18 Remate con adornos en vestidos

ORLA

20 Tensión nerviosa

ESTRÉS

21 Penalización en dinero

MULTA

23 En ejercicio

ACTIVO

26 La moneda de Brasil

REAL

30 Exaltación violenta de una pasión

FRENESÍ

32 ___ Lanka, país de Asia

SRI

33 Habilidad y destreza para dar en el blanco

TINO

34 Inflamación del oído

OTITIS

36 "___ en la ciudad", película dirigida por Fellini

AMOR

37 Eliminación de la humedad

SECADO

38 "Mañana ___ otro día"

SERÁ

39 Simples, sencillos

MEROS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 No eclesiástico ni religioso

LAICO

2 Preparar para el combate

ARMAR

3 Puede ser aluminio o carbón

PAPEL

4 Ausente ya

IDO

5 Sector, región

ZONA

6 Hinchar

ABULTAR

7 Tomar el cóctel

BEBER

8 "Escoba nueva ___ bien"

BARRE

9 Irreligiosas, como Simone de Beauvoir

ATEAS

11 Desconfiados, temerosos

RECELOSOS

17 Alea jacta ___: la suerte está echada

EST

19 Disminuye, reduce

AMINORA

22 Se repite en vaivén

UVE

23 Úlceras en la mucosa bucal

AFTAS

24 El crimen neoyorquino

CRIME

25 Luciano Pavarotti fue uno

TENOR

27 ___ bien criado: tener buena educación

ESTAR

28 Estéril, como un desierto

ÁRIDO

29 Sin arrugas, suaves

LISOS

31 Artículo individual

ITEM

35 Levanté (la bandera)

ICÉ

