Las respuestas al crucigrama del lunes 13 de abril

El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Extensión del tejado", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Ciudad invadida en la guerra civil siria". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Puedes verlas en el cine (coloq.)

PELIS

6 Estruendos

SONIDOS

8 Que no se retrasan

PUNTUALES

10 Preparar alimentos con calor

COCER

11 Mujeres mágicas en cuentos de fantasía

HADAS

13 Extensión del tejado

ALERO

14 Estadio de la vida de la mariposa

ORUGA

15 Onomatopeya del sonido de un golpe

ZAS

16 Óxido empleado en albañilería

CAL

17 Lluvia ___, problema ambiental

ÁCIDA

20 Extremo superior

ÁPICE

22 Maurice ___, compositor francés

RAVEL

23 Se rinden ante la fuerza

CEDEN

24 Gobernantas supremas

SOBERANAS

26 Aíslas

SEPARAS

27 Parte giratoria de una máquina eléctrica

ROTOR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Colocar en un lugar

PONER

2 Paso

ENTRO

3 Lucy ___, actriz norteamericana

LIU

4 Estado de EE. UU. cuya capital es Boise

IDAHO

5 Ejemplo de energía limpia

SOLAR

6 Continuos

SUCESIVOS

7 Atraídas

SEDUCIDAS

8 Nacidas en Varsovia o Cracovia

POLACAS

9 Astutos y prudentes

SAGACES

10 Buscar animales para atraparlos

CAZAR

12 Parten de un lugar a otro

SALEN

18 Obligación ética

DEBER

19 Ciudad invadida en la guerra civil siria

ALEPO

20 Parásito de animales y plantas

ÁCARO

21 Padecer en el purgatorio

PENAR

25 Ratón en inglés

RAT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.