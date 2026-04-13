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Las respuestas al crucigrama del lunes 13 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Colocar en un lugar”
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El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Extensión del tejado", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Ciudad invadida en la guerra civil siria". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Puedes verlas en el cine (coloq.)
PELIS
6 Estruendos
SONIDOS
8 Que no se retrasan
PUNTUALES
10 Preparar alimentos con calor
COCER
11 Mujeres mágicas en cuentos de fantasía
HADAS
13 Extensión del tejado
ALERO
14 Estadio de la vida de la mariposa
ORUGA
15 Onomatopeya del sonido de un golpe
ZAS
16 Óxido empleado en albañilería
CAL
17 Lluvia ___, problema ambiental
ÁCIDA
20 Extremo superior
ÁPICE
22 Maurice ___, compositor francés
RAVEL
23 Se rinden ante la fuerza
CEDEN
24 Gobernantas supremas
SOBERANAS
26 Aíslas
SEPARAS
27 Parte giratoria de una máquina eléctrica
ROTOR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Colocar en un lugar
PONER
2 Paso
ENTRO
3 Lucy ___, actriz norteamericana
LIU
4 Estado de EE. UU. cuya capital es Boise
IDAHO
5 Ejemplo de energía limpia
SOLAR
6 Continuos
SUCESIVOS
7 Atraídas
SEDUCIDAS
8 Nacidas en Varsovia o Cracovia
POLACAS
9 Astutos y prudentes
SAGACES
10 Buscar animales para atraparlos
CAZAR
12 Parten de un lugar a otro
SALEN
18 Obligación ética
DEBER
19 Ciudad invadida en la guerra civil siria
ALEPO
20 Parásito de animales y plantas
ÁCARO
21 Padecer en el purgatorio
PENAR
25 Ratón en inglés
RAT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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