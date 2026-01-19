Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 19 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Descansa”
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Resolución con que se hace algo", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Habitación de lujo de un hotel". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Correos electrónicos no deseados
SPAM
5 Parte importantísima de un avión
MOTOR
10 "¿Te ___ pedido algo alguna vez?"
HEMOS
12 Apéndice conocido como campanilla
ÚVULA
13 Hice ajustes en un documento
EDITÉ
14 Embarcaciones de lujo
YATES
15 Ganarse el afecto de alguien
LIGAR
16 Difícil de rayar
DURO
17 Lengua de un país de Asia
LAO
18 Descansa
REPOSA
21 Planta de olor fuerte
AJO
22 Estructuras de control en aeropuertos
TORRES
25 Ovni en inglés
UFO
28 Resolución con que se hace algo
BRÍO
29 Persona que se cree superior
ESNOB
31 Franz ___, compositor húngaro
LISZT
33 Habitación de lujo de un hotel
SUITE
34 Eliges
OPTAS
35 Armas que disparan flechas
ARCOS
36 Me desplomaré
CAERÉ
37 Burkina ___: país de Uagadugú
FASO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Marca de estaciones de servicio
SHELL
2 Demandaba, exigía
PEDÍA
3 Mickey, para Donald
AMIGO
4 Partícula de polvo
MOTA
5 Con la frente ___ alta: sin avergonzarse
MUY
6 El mango, por su forma
OVADO
7 Faldas de las bailarinas de ballet
TUTÚS
8 Percibirá el aroma
OLERÁ
9 Liso y sin relieves
RASO
11 Cortar madera
SERRAR
19 Barra que atraviesa un cuerpo giratorio
EJE
20 Embrujada
POSESA
22 Trozo de intestino de un animal
TRIPA
23 Prestaste atención
OÍSTE
24 Tocar suavemente
ROZAR
25 Peculiar (fem.)
UNICA
26 Imágenes en Instagram
FOTOS
27 Mórbidamente adiposo
OBESO
28 Cuaderno en blanco
BLOC
30 Actividad acuática con tabla
SURF
32 Lao-___, filósofo taoísta
TSE
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
