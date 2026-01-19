Las respuestas al crucigrama del lunes 19 de enero

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Resolución con que se hace algo", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Habitación de lujo de un hotel". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Correos electrónicos no deseados

SPAM

5 Parte importantísima de un avión

MOTOR

10 "¿Te ___ pedido algo alguna vez?"

HEMOS

12 Apéndice conocido como campanilla

ÚVULA

13 Hice ajustes en un documento

EDITÉ

14 Embarcaciones de lujo

YATES

15 Ganarse el afecto de alguien

LIGAR

16 Difícil de rayar

DURO

17 Lengua de un país de Asia

LAO

18 Descansa

REPOSA

21 Planta de olor fuerte

AJO

22 Estructuras de control en aeropuertos

TORRES

25 Ovni en inglés

UFO

28 Resolución con que se hace algo

BRÍO

29 Persona que se cree superior

ESNOB

31 Franz ___, compositor húngaro

LISZT

33 Habitación de lujo de un hotel

SUITE

34 Eliges

OPTAS

35 Armas que disparan flechas

ARCOS

36 Me desplomaré

CAERÉ

37 Burkina ___: país de Uagadugú

FASO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Marca de estaciones de servicio

SHELL

2 Demandaba, exigía

PEDÍA

3 Mickey, para Donald

AMIGO

4 Partícula de polvo

MOTA

5 Con la frente ___ alta: sin avergonzarse

MUY

6 El mango, por su forma

OVADO

7 Faldas de las bailarinas de ballet

TUTÚS

8 Percibirá el aroma

OLERÁ

9 Liso y sin relieves

RASO

11 Cortar madera

SERRAR

19 Barra que atraviesa un cuerpo giratorio

EJE

20 Embrujada

POSESA

22 Trozo de intestino de un animal

TRIPA

23 Prestaste atención

OÍSTE

24 Tocar suavemente

ROZAR

25 Peculiar (fem.)

UNICA

26 Imágenes en Instagram

FOTOS

27 Mórbidamente adiposo

OBESO

28 Cuaderno en blanco

BLOC

30 Actividad acuática con tabla

SURF

32 Lao-___, filósofo taoísta

TSE

