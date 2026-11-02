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Las respuestas al crucigrama del lunes 2 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “De gran estatura.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Rogar con insistencia.", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Herramienta del barrendero.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Animales estudiados por el ornitólogo.
AVES
5 Paño puesto en los hombros.
CHAL
9 Autorización temporal.
PASE
10 Tiene la costumbre de.
SUELE
11 Caja de madera con tapa llana.
ARCA
12 Asequible, económica.
BARATA
13 Obi, Orizaba u Orinoco.
RÍO
14 'Se dice el pecado, pero no el ___'.
PECADOR
15 Refugios para sedientos viajeros.
TABERNAS
17 Plato muy argentino.
ASADO
18 Período breve de suerte.
RACHA
22 Rogar con insistencia.
IMPLORAR
24 Diestra y segura en el tiro.
CERTERA
27 Sumo Sacerdote en el Antiguo Testamento.
ELI
28 Que provoca aversión.
ODIOSO
29 Hombre ___, artista de circo.
BALA
30 Fruto similar al limón pero mayor.
CIDRA
31 Caminaban de acá para allá.
IBAN
32 Aceita, engrasa.
OLEA
33 Peso del envase de una mercadería.
TARA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Echa a un lado.
APARTA
2 Unas cuantas.
VARIAS
3 Herramienta del barrendero.
ESCOBA
4 O ___: expresión para explicar.
SEA
5 Licor con corteza de naranja, azúcar y aguardiente.
CURASAO
6 Cabeza en inglés.
HEAD
7 De gran estatura.
ALTO
8 Rey de Bretaña en una tragedia famosa.
LEAR
10 Ponerla fuera.
SACARLA
12 __ Stiller, protagonista de 'Zoolander'.
BEN
14 Ofrecimiento solemne.
PROMESA
16 Profesional literaria que pule y mejora manuscritos.
EDITORA
19 Inventaba, concebía.
CREABA
20 Encontrar, descubrir.
HALLAR
21 __ Grande, modelo, actriz y cantante.
ARIANA
23 Quid ___ quo: una cosa por otra.
PRO
24 ___ Chanel, diseñadora de moda.
COCO
25 Magistrado de la antigua Roma.
EDIL
26 'Ticket To ___', canción de los Beatles.
RIDE
29 Dígito binario.
BIT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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