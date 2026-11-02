Las respuestas al crucigrama del lunes 2 de noviembre

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Rogar con insistencia.", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Herramienta del barrendero.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Animales estudiados por el ornitólogo.

AVES

5 Paño puesto en los hombros.

CHAL

9 Autorización temporal.

PASE

10 Tiene la costumbre de.

SUELE

11 Caja de madera con tapa llana.

ARCA

12 Asequible, económica.

BARATA

13 Obi, Orizaba u Orinoco.

RÍO

14 'Se dice el pecado, pero no el ___'.

PECADOR

15 Refugios para sedientos viajeros.

TABERNAS

17 Plato muy argentino.

ASADO

18 Período breve de suerte.

RACHA

22 Rogar con insistencia.

IMPLORAR

24 Diestra y segura en el tiro.

CERTERA

27 Sumo Sacerdote en el Antiguo Testamento.

ELI

28 Que provoca aversión.

ODIOSO

29 Hombre ___, artista de circo.

BALA

30 Fruto similar al limón pero mayor.

CIDRA

31 Caminaban de acá para allá.

IBAN

32 Aceita, engrasa.

OLEA

33 Peso del envase de una mercadería.

TARA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Echa a un lado.

APARTA

2 Unas cuantas.

VARIAS

3 Herramienta del barrendero.

ESCOBA

4 O ___: expresión para explicar.

SEA

5 Licor con corteza de naranja, azúcar y aguardiente.

CURASAO

6 Cabeza en inglés.

HEAD

7 De gran estatura.

ALTO

8 Rey de Bretaña en una tragedia famosa.

LEAR

10 Ponerla fuera.

SACARLA

12 __ Stiller, protagonista de 'Zoolander'.

BEN

14 Ofrecimiento solemne.

PROMESA

16 Profesional literaria que pule y mejora manuscritos.

EDITORA

19 Inventaba, concebía.

CREABA

20 Encontrar, descubrir.

HALLAR

21 __ Grande, modelo, actriz y cantante.

ARIANA

23 Quid ___ quo: una cosa por otra.

PRO

24 ___ Chanel, diseñadora de moda.

COCO

25 Magistrado de la antigua Roma.

EDIL

26 'Ticket To ___', canción de los Beatles.

RIDE

29 Dígito binario.

BIT

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.