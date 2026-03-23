Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 23 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Revestimiento decorativo y resistente.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Sazones, condimentes.", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Infusión que se comparte.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Moluscos marinos adheridos a rocas.
LAPAS
6 Opuesto a proa.
POPA
10 Sazones, condimentes.
ADOBES
12 El Bardo de __, apodo de William Shakespeare.
AVON
13 Entidad cooperativa.
MUTUAL
14 Cada estado de Alemania.
LAND
15 Sistema de puntuación en ajedrez.
ELO
16 Isla italiana, cuna de la 'Cosa nostra'.
SICILIA
18 Agencia para Neil Armstrong.
NASA
20 Ausencia de guerra.
PAZ
21 Escenario para Tyson.
RING
23 Infusión que se comparte.
MATE
26 Doctor, coloquial.
DOC
28 Plato de cuchara.
SOPA
30 Pez de carne muy apreciada.
BACALAO
34 Archivo comprimido.
ZIP
35 Interjección para llamar la atención.
EJEM
36 Revestimiento decorativo y resistente.
ESTUCO
38 Juez civil entre los musulmanes.
CADI
39 Ser divino.
DEIDAD
40 Lavado corporal.
ASEO
41 Persecución sin tregua.
ACOSO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Deslizan la lengua.
LAMEN
2 Halagar con fines interesados.
ADULAR
3 Ciudad minera en Bolivia.
POTOSÍ
4 Apócope de abuelo.
ABU
5 Existas.
SEAS
6 Derrotas abrumadoras.
PALIZAS
7 Como el despacho de Biden.
OVAL
8 Mini equino.
PONI
9 Marcha, funciona.
ANDA
11 Prenda interior masculina.
SLIP
17 Hermano de Sem.
CAM
19 Soporte en obras.
ANDAMIO
22 Lo grita el futbolista.
GOL
24 Obstinado, testarudo.
TOZUDO
25 Relativas a la poesía heroica.
ÉPICAS
27 Sobrevenid la noche.
CAED
29 Sobrenombre descriptivo.
ÁPODO
30 Subvención a investigadores.
BECA
31 Desluces una prenda.
AJAS
32 Transfiere voluntariamente.
CEDE
33 Relativa al hueso.
ÓSEA
37 Gesto nervioso involuntario.
TIC
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Cumplió 100 años: el colegio de la zona norte que tiene un castillo y familias de hasta cuatro generaciones de alumnos
- 2
Una nueva especie descubierta por el Conicet fue elegida entre las diez más emblemáticas del mundo
- 3
Pascual Sánchez Juan, neurólogo: “El Alzheimer es una enfermedad de gente joven”
- 4
Un policía disparó 10 veces para evitar que le robaran en Ramos Mejía: uno de los ladrones está grave