Las respuestas al crucigrama del lunes 23 de marzo

El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Sazones, condimentes.", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Infusión que se comparte.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Moluscos marinos adheridos a rocas.

LAPAS

6 Opuesto a proa.

POPA

10 Sazones, condimentes.

ADOBES

12 El Bardo de __, apodo de William Shakespeare.

AVON

13 Entidad cooperativa.

MUTUAL

14 Cada estado de Alemania.

LAND

15 Sistema de puntuación en ajedrez.

ELO

16 Isla italiana, cuna de la 'Cosa nostra'.

SICILIA

18 Agencia para Neil Armstrong.

NASA

20 Ausencia de guerra.

PAZ

21 Escenario para Tyson.

RING

23 Infusión que se comparte.

MATE

26 Doctor, coloquial.

DOC

28 Plato de cuchara.

SOPA

30 Pez de carne muy apreciada.

BACALAO

34 Archivo comprimido.

ZIP

35 Interjección para llamar la atención.

EJEM

36 Revestimiento decorativo y resistente.

ESTUCO

38 Juez civil entre los musulmanes.

CADI

39 Ser divino.

DEIDAD

40 Lavado corporal.

ASEO

41 Persecución sin tregua.

ACOSO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Deslizan la lengua.

LAMEN

2 Halagar con fines interesados.

ADULAR

3 Ciudad minera en Bolivia.

POTOSÍ

4 Apócope de abuelo.

ABU

5 Existas.

SEAS

6 Derrotas abrumadoras.

PALIZAS

7 Como el despacho de Biden.

OVAL

8 Mini equino.

PONI

9 Marcha, funciona.

ANDA

11 Prenda interior masculina.

SLIP

17 Hermano de Sem.

CAM

19 Soporte en obras.

ANDAMIO

22 Lo grita el futbolista.

GOL

24 Obstinado, testarudo.

TOZUDO

25 Relativas a la poesía heroica.

ÉPICAS

27 Sobrevenid la noche.

CAED

29 Sobrenombre descriptivo.

ÁPODO

30 Subvención a investigadores.

BECA

31 Desluces una prenda.

AJAS

32 Transfiere voluntariamente.

CEDE

33 Relativa al hueso.

ÓSEA

37 Gesto nervioso involuntario.

TIC

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.