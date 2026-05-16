Día 78 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este sábado 15 de mayo en su 78° día de guerra. En pleno cese al fuego con Irán, Donald Trump anunció la muerte de Abu-Bilal al-Minuk, a quien identificó como el segundo al mando de la organización terrorista yihadista ISIS. Además, luego del cónclave que tuvo con su homólogo Xi Jinping, el mandatario norteamericano volvió a mostrarse optimista sobre la resolución pacífica del conflicto bélico. Por el alza de los combustibles, Estados Unidos registró su mayor aumento anual de inflación en casi tres años.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Donald Trump anunció la muerte de Abu-Bilal al-Minuk , a quien identificó como el segundo al mando de la organización terrorista yihadista ISIS.

, a quien identificó como el segundo al mando de la organización terrorista yihadista ISIS. Trump advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una “victoria total”.

advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una “victoria total”. Aviones de guerra y artillería israelíes atacaron ciudades en el sur del Líbano.

Xi Jinping mostró vocación de diálogo para que la paz en Medio Oriente llegue a buen puerto Mark Schiefelbein - AP Pool

Irán exige el fin de la guerra y el bloqueo mientras Trump rechaza la oferta y crece el temor a una escalada.

La Unión Europea sanciona a líderes de Hamás y a colonos israelíes.

Máxima tensión en Ormuz mientras EE.UU. e Irán siguen sin acercar posiciones para dar fin a la guerra.

Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable.

respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y la calificó de inaceptable. Trump dice que EE.UU. necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán.

Netanyahu quiere que Israel “reduzca a cero el apoyo militar estadounidense”.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.

Ciudadanos iraníes almuerzan en un local de Teherán Vahid Salemi - AP