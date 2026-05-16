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Se aproximan 24 horas de un frente de aire frío que traerá brusco cambio de temperatura, marcas invernales, viento y lluvias: las zonas afectadas

El ingreso de aire polar y ventoso impactará sobre el centro del territorio argentino; las temperaturas mínimas perforarán el umbral de los 7°C durante el fin de semana

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Se aproxima un frente que traerá heladas en el AMBA y en el centro del país
Se aproxima un frente que traerá heladas en el AMBA y en el centro del paísRicardo Pristupluk

Tras días marcados por la estabilidad y la ausencia de lluvias debido al ingreso de una masa de aire polar, el país atraviesa un descenso térmico marcado por bajas temperaturas y se espera un fin de semana con probabilidad de precipitaciones con riesgo de heladas tras el ingreso de un .

Según informó el sitio especializado Meteored, el lunes dio comienzo a la temporada de frío, con temperaturas mínimas que rondaron los 4°C y máximas de 16°C. Con el correr de los días, se esperan registros por debajo de lo habitual para el mes de mayo.

Pronostico del tiempo
Pronostico del tiempo

Las zonas afectadas

La región del territorio argentino mas afectada por el descenso térmico será el centro del país, específicamente en la región pampeana , ya que debido a las mínimas que rondaran los 0°C y 4°C, se encuentra bajo riesgo de helada. Asimismo, se espera que la la franja central del país también presente inestabilidad, con una baja probabilidad de precipitaciones, pero con un cielo mayormente nublado.

Se espera el ingreso de un aire frío durante el domingo
Se espera el ingreso de un aire frío durante el domingoFabián Marelli

El clima para el fin de semana

En el AMBA, se espera el ingreso de un frente frío durante el fin de semana, con mínimas de 13°C y máximas de 17°C durante el sábado, donde podrían presentarse algunas lluvias aisladas. La jornada comenzará con un cielo nublado, con vientos del sur que se intensificarán con el correr del día.

el domingo el frío se intensificará, ya que se esperan mínimas de 6°C. No se prevén precipitaciones para ninguno de estos dos días.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

Medidas de prevención del SMN

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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