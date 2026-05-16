Se aproximan 24 horas de un frente de aire frío que traerá brusco cambio de temperatura, marcas invernales, viento y lluvias: las zonas afectadas

El ingreso de aire polar y ventoso impactará sobre el centro del territorio argentino; las temperaturas mínimas perforarán el umbral de los 7°C durante el fin de semana
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Tras días marcados por la estabilidad y la ausencia de lluvias debido al ingreso de una masa de aire polar, el país atraviesa un descenso térmico marcado por bajas temperaturas y se espera un fin de semana con probabilidad de precipitaciones con riesgo de heladas tras el ingreso de un .
Según informó el sitio especializado Meteored, el lunes dio comienzo a la temporada de frío, con temperaturas mínimas que rondaron los 4°C y máximas de 16°C. Con el correr de los días, se esperan registros por debajo de lo habitual para el mes de mayo.
Las zonas afectadas
La región del territorio argentino mas afectada por el descenso térmico será el centro del país, específicamente en la región pampeana , ya que debido a las mínimas que rondaran los 0°C y 4°C, se encuentra bajo riesgo de helada. Asimismo, se espera que la la franja central del país también presente inestabilidad, con una baja probabilidad de precipitaciones, pero con un cielo mayormente nublado.
El clima para el fin de semana
En el AMBA, se espera el ingreso de un frente frío durante el fin de semana, con mínimas de 13°C y máximas de 17°C durante el sábado, donde podrían presentarse algunas lluvias aisladas. La jornada comenzará con un cielo nublado, con vientos del sur que se intensificarán con el correr del día.
el domingo el frío se intensificará, ya que se esperan mínimas de 6°C. No se prevén precipitaciones para ninguno de estos dos días.
Medidas de prevención del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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