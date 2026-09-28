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Las respuestas al crucigrama del lunes 28 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “__ Fitzgerald, intérprete de 'Summertime'.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Cada uno de los cabos que componen las cuerdas.", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Hija del caballo y la burra.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Capital del país más extenso de África.
ARGEL
6 Cada uno de los cabos que componen las cuerdas.
RAMAL
11 ___ Negra: barco de la saga de Piratas del Caribe.
PERLA
12 Animal cubierto de púas.
ERIZO
13 Mixturados.
AMALGAMADOS
15 Lady __, intérprete de 'Poker face'.
GAGA
16 Morigera, regula.
MODERA
17 Rece.
ORÉ
18 Chorro muy delgado de un líquido.
HILO
19 Desértica, yerma.
ARENOSA
22 ___ Musk: fundador de SpaceX.
ELON
23 155, en números romanos.
CLV
26 Mejorar el suelo con fertilizantes.
ABONAR
29 Hija del caballo y la burra.
MULA
30 Dominados.
CONTROLADOS
32 Utilizas el piano.
TOCAS
33 Espacio para la gestación.
ÚTERO
34 Trabaje en el quirófano.
OPERÉ
35 Espacios geográficos.
ZONAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Extingo la luz o el fuego.
APAGO
2 Mover la canoa.
REMAR
3 Pequeño confite redondeado.
GRAGEA
4 __ Fitzgerald, intérprete de 'Summertime'.
ELLA
5 Jet ___: síndrome del cambio rápido de zona horaria.
LAG
6 Que evita trabajar.
REMOLÓN
7 Herramientas de labranza.
ARADOS
8 Determina la longitud o altura.
MIDE
9 Ave diurna utilizada en cetrería.
AZOR
10 Piedra plana utilizada en construcción.
LOSA
14 Ralentizo el movimiento.
AMINORÓ
18 Quedarse muy frío.
HELARSE
20 Producir una ganancia periódicamente.
RENTAR
21 Van a un lugar.
ACUDEN
24 Derrama lágrimas.
LLORA
25 Hacen chinchín en un brindis.
VASOS
26 Celebración política.
ACTO
27 Betty ___, personaje de dibujos animados.
BOOP
28 Número primo menor que 13.
ONCE
29 Extermino.
MATÓ
31 La óptica estudia sus propiedades.
LUZ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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