Las respuestas al crucigrama del lunes 28 de septiembre

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Cada uno de los cabos que componen las cuerdas.", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Hija del caballo y la burra.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Capital del país más extenso de África.

ARGEL

6 Cada uno de los cabos que componen las cuerdas.

RAMAL

11 ___ Negra: barco de la saga de Piratas del Caribe.

PERLA

12 Animal cubierto de púas.

ERIZO

13 Mixturados.

AMALGAMADOS

15 Lady __, intérprete de 'Poker face'.

GAGA

16 Morigera, regula.

MODERA

17 Rece.

ORÉ

18 Chorro muy delgado de un líquido.

HILO

19 Desértica, yerma.

ARENOSA

22 ___ Musk: fundador de SpaceX.

ELON

23 155, en números romanos.

CLV

26 Mejorar el suelo con fertilizantes.

ABONAR

29 Hija del caballo y la burra.

MULA

30 Dominados.

CONTROLADOS

32 Utilizas el piano.

TOCAS

33 Espacio para la gestación.

ÚTERO

34 Trabaje en el quirófano.

OPERÉ

35 Espacios geográficos.

ZONAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Extingo la luz o el fuego.

APAGO

2 Mover la canoa.

REMAR

3 Pequeño confite redondeado.

GRAGEA

4 __ Fitzgerald, intérprete de 'Summertime'.

ELLA

5 Jet ___: síndrome del cambio rápido de zona horaria.

LAG

6 Que evita trabajar.

REMOLÓN

7 Herramientas de labranza.

ARADOS

8 Determina la longitud o altura.

MIDE

9 Ave diurna utilizada en cetrería.

AZOR

10 Piedra plana utilizada en construcción.

LOSA

14 Ralentizo el movimiento.

AMINORÓ

18 Quedarse muy frío.

HELARSE

20 Producir una ganancia periódicamente.

RENTAR

21 Van a un lugar.

ACUDEN

24 Derrama lágrimas.

LLORA

25 Hacen chinchín en un brindis.

VASOS

26 Celebración política.

ACTO

27 Betty ___, personaje de dibujos animados.

BOOP

28 Número primo menor que 13.

ONCE

29 Extermino.

MATÓ

31 La óptica estudia sus propiedades.

LUZ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.