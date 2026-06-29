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Las respuestas al crucigrama del lunes 29 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Estériles como los desiertos”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Comparación entre dos términos", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Señora". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cubierta
FUNDA
6 Lengua céltica de una nación de Reino Unido
GALÉS
11 ___ Newton, científico inglés
ISAAC
12 Hijo de la tía
PRIMO
13 Habitación de lujo de un hotel
SUITE
14 Comparación entre dos términos
SÍMIL
15 A ___: sin acompañamiento musical
CAPELA
17 Calidad apreciable de una persona
DOTE
18 Interjección muy utilizada en el flamenco
OLÉ
19 Mostrar en un lugar público
EXPONER
21 Primer signo del Zodíaco
ARIES
22 Utilizar
EMPLEAR
25 Grupo surcoreano de "Life Goes On"
BTS
28 Robert De ___, actor
NIRO
29 Guió un equipo
LIDERÓ
31 ___ de baño: prenda como el bañador
TRAJE
33 A carta ___: absolutamente
CABAL
34 Desafías a duelo o pelea
RETAS
35 Última letra del alfabeto griego
OMEGA
36 Vivienda de mal aspecto
ANTRO
37 Restituir la salud
SANAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Tesoro público
FISCO
2 Habitual
USUAL
3 Carta de una baraja
NAIPE
4 Determiné la fecha
DATÉ
5 Dé mayor velocidad
ACELERE
6 Recurso de navegación
GPS
7 Estériles como los desiertos
ÁRIDOS
8 Jugo de ___: ingrediente de la margarita
LIMÓN
9 Genera (radiación)
EMITE
10 Tener costumbre
SOLER
16 Relativo al eje
AXIAL
20 Aves de plumaje verdinegro
PERICOS
21 Colocar una cosa dentro de otra
ALOJAR
22 "___ por un oído y sale por el otro"
ENTRA
23 Observen
MIREN
24 Chris ___, actor norteamericano
PRATT
25 Toman el refresco
BEBEN
26 Hace pasar por la garganta
TRAGA
27 Ejemplo de energía limpia
SOLAR
30 Señora
DAMA
32 "¿A ti te pasó ___?"
ESO
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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