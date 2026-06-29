Las respuestas al crucigrama del lunes 29 de junio

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Comparación entre dos términos", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Señora". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cubierta

FUNDA

6 Lengua céltica de una nación de Reino Unido

GALÉS

11 ___ Newton, científico inglés

ISAAC

12 Hijo de la tía

PRIMO

13 Habitación de lujo de un hotel

SUITE

14 Comparación entre dos términos

SÍMIL

15 A ___: sin acompañamiento musical

CAPELA

17 Calidad apreciable de una persona

DOTE

18 Interjección muy utilizada en el flamenco

OLÉ

19 Mostrar en un lugar público

EXPONER

21 Primer signo del Zodíaco

ARIES

22 Utilizar

EMPLEAR

25 Grupo surcoreano de "Life Goes On"

BTS

28 Robert De ___, actor

NIRO

29 Guió un equipo

LIDERÓ

31 ___ de baño: prenda como el bañador

TRAJE

33 A carta ___: absolutamente

CABAL

34 Desafías a duelo o pelea

RETAS

35 Última letra del alfabeto griego

OMEGA

36 Vivienda de mal aspecto

ANTRO

37 Restituir la salud

SANAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Tesoro público

FISCO

2 Habitual

USUAL

3 Carta de una baraja

NAIPE

4 Determiné la fecha

DATÉ

5 Dé mayor velocidad

ACELERE

6 Recurso de navegación

GPS

7 Estériles como los desiertos

ÁRIDOS

8 Jugo de ___: ingrediente de la margarita

LIMÓN

9 Genera (radiación)

EMITE

10 Tener costumbre

SOLER

16 Relativo al eje

AXIAL

20 Aves de plumaje verdinegro

PERICOS

21 Colocar una cosa dentro de otra

ALOJAR

22 "___ por un oído y sale por el otro"

ENTRA

23 Observen

MIREN

24 Chris ___, actor norteamericano

PRATT

25 Toman el refresco

BEBEN

26 Hace pasar por la garganta

TRAGA

27 Ejemplo de energía limpia

SOLAR

30 Señora

DAMA

32 "¿A ti te pasó ___?"

ESO

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.