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Las respuestas al crucigrama del martes 10 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Consentimiento o conformidad.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 37 debe responder a la definición de qué es "__ Sharif, protagonista de 'Dr. Zhivago'.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Cuello rizado en trajes antiguos.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Biografía hecha película.
BIOPIC
7 Unidad de potencial eléctrico.
VOLT
11 Altanero y presumido.
ALTIVO
12 Emprendería camino.
IRÍA
13 Prefijo de un billón.
TERA
14 Aparatos AM/FM.
RADIOS
16 Orgullo en su estado puro.
EGO
17 Consentimiento o conformidad.
ASENSO
18 Vestido de elegancia india.
SARI
20 División del budismo.
ZEN
21 Delicias marinas de pinzas fuertes.
LANGOSTAS
25 Lo opuesto a 'sin'.
CON
26 Ñ, Ñ, Ñ, Ñ...
EÑES
28 Se balancea en vaivén.
OSCILA
31 Suplique a los santos.
ORE
32 Virtud compasiva.
PIEDAD
33 Superficie delimitada.
ÁREA
34 Enredadera silvestre de flores blanquecinas.
TASI
35 Giorgio, maestro de la moda.
ARMANI
37 __ Sharif, protagonista de 'Dr. Zhivago'.
OMAR
38 Restos de un festín.
SOBRAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Kathy __, actriz de 'Miseria'.
BATES
2 Fuera de la ley.
ILEGAL
3 En otro tiempo.
OTRORA
4 Canta el pollito.
PÍA
5 Cuatro en un reloj clásico.
IV
6 Intuiciones llenas de certeza.
CORAZONADAS
7 Lector del mañana.
VIDENTE
8 Capa rojiza de corrosión.
ORÍN
9 Problemas enredados.
LÍOS
10 Fijo el precio de un bien.
TASO
15 Cartas de alto valor en el póker.
ASES
19 Influenciar en un resultado.
INCIDIR
22 Cuello rizado en trajes antiguos.
GOLA
23 Recordar con cierta melancolía.
AÑORAR
24 Tranquila como el agua calma.
SERENA
27 Tengáis existencia.
SEÁIS
28 Elijo una alternativa.
OPTÓ
29 Tailandia en el siglo XIX.
SIAM
30 Deja de ocurrir.
CESA
33 Asociación Mundial de Boxeo.
AMB
36 Letra griega para arrullar.
RO
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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