Las respuestas al crucigrama del martes 10 de noviembre

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 37 debe responder a la definición de qué es "__ Sharif, protagonista de 'Dr. Zhivago'.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Cuello rizado en trajes antiguos.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Biografía hecha película.

BIOPIC

7 Unidad de potencial eléctrico.

VOLT

11 Altanero y presumido.

ALTIVO

12 Emprendería camino.

IRÍA

13 Prefijo de un billón.

TERA

14 Aparatos AM/FM.

RADIOS

16 Orgullo en su estado puro.

EGO

17 Consentimiento o conformidad.

ASENSO

18 Vestido de elegancia india.

SARI

20 División del budismo.

ZEN

21 Delicias marinas de pinzas fuertes.

LANGOSTAS

25 Lo opuesto a 'sin'.

CON

26 Ñ, Ñ, Ñ, Ñ...

EÑES

28 Se balancea en vaivén.

OSCILA

31 Suplique a los santos.

ORE

32 Virtud compasiva.

PIEDAD

33 Superficie delimitada.

ÁREA

34 Enredadera silvestre de flores blanquecinas.

TASI

35 Giorgio, maestro de la moda.

ARMANI

37 __ Sharif, protagonista de 'Dr. Zhivago'.

OMAR

38 Restos de un festín.

SOBRAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Kathy __, actriz de 'Miseria'.

BATES

2 Fuera de la ley.

ILEGAL

3 En otro tiempo.

OTRORA

4 Canta el pollito.

PÍA

5 Cuatro en un reloj clásico.

IV

6 Intuiciones llenas de certeza.

CORAZONADAS

7 Lector del mañana.

VIDENTE

8 Capa rojiza de corrosión.

ORÍN

9 Problemas enredados.

LÍOS

10 Fijo el precio de un bien.

TASO

15 Cartas de alto valor en el póker.

ASES

19 Influenciar en un resultado.

INCIDIR

22 Cuello rizado en trajes antiguos.

GOLA

23 Recordar con cierta melancolía.

AÑORAR

24 Tranquila como el agua calma.

SERENA

27 Tengáis existencia.

SEÁIS

28 Elijo una alternativa.

OPTÓ

29 Tailandia en el siglo XIX.

SIAM

30 Deja de ocurrir.

CESA

33 Asociación Mundial de Boxeo.

AMB

36 Letra griega para arrullar.

RO

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.