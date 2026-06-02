Las respuestas al crucigrama del martes 2 de junio

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Edgar ___ Poe, escribió "El cuervo"", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Alimento como las penne o los fusilli". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Alimento como las penne o los fusilli

PASTA

6 Cántico con alabanzas a Dios

SALMO

11 Tendré un gran aprecio

AMARÉ

12 Aceitar, engrasar

OLEAR

13 Anfibios que croan

RANAS

14 Hija de la hija

NIETA

15 Por amor al ___: de manera gratuita

ARTE

16 Disminuir la velocidad

FRENAR

17 Abrev. de señora

SRA

18 El cuadrado de diez

CIEN

19 Gobernante

ESTADISTA

23 Cortar con los dientes

ROER

24 Mamífero de cola corta (fem.)

OSA

26 Soltó una amarra

DESATÓ

29 Un territorio como Eslovenia o Eslovaquia

PAÍS

30 Hice una selección

ELEGÍ

31 Cilindro

ROLLO

32 Bebida alcohólica de graduación elevada

COÑAC

33 Edgar ___ Poe, escribió "El cuervo"

ALLAN

34 Fruto carnoso y amarillento

ANANÁ

35 Instrumento de Lang Lang

PIANO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cesas el movimiento

PARAS

2 Aseguré por medio de cuerdas

AMARRÉ

3 Mujeres canonizadas

SANTAS

4 Traslada una cosa hacia acá

TRAE

5 Hay muchas en Madagascar

AES

6 Mostrar alegría con la boca

SONREÍR

7 "___: el regreso", película de James Cameron

ALIENS

8 Estudian con el libro

LEEN

9 Planta arbustiva

MATA

10 Hablar en público para persuadir

ORAR

16 Pasta de forma alargada

FIDEO

18 Desordenada por completo

CAÓTICA

20 Comen vorazmente

TRAGAN

21 Tirar la ___: rendirse

TOALLA

22 Refugian

ASILAN

25 Coincidió en la musicalidad

ASONÓ

26 Prefijo que indica un factor de diez

DECA

27 ___ Musk, propietario de X

ELON

28 Indicio para dar a entender una cosa

SEÑA

29 Prefijo que significa "pluralidad"

POLI

31 Estilo musical de Busta Rhymes

RAP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.