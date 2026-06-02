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Las respuestas al crucigrama del martes 2 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Estilo musical de Busta Rhymes”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Edgar ___ Poe, escribió "El cuervo"", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Alimento como las penne o los fusilli". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Alimento como las penne o los fusilli
PASTA
6 Cántico con alabanzas a Dios
SALMO
11 Tendré un gran aprecio
AMARÉ
12 Aceitar, engrasar
OLEAR
13 Anfibios que croan
RANAS
14 Hija de la hija
NIETA
15 Por amor al ___: de manera gratuita
ARTE
16 Disminuir la velocidad
FRENAR
17 Abrev. de señora
SRA
18 El cuadrado de diez
CIEN
19 Gobernante
ESTADISTA
23 Cortar con los dientes
ROER
24 Mamífero de cola corta (fem.)
OSA
26 Soltó una amarra
DESATÓ
29 Un territorio como Eslovenia o Eslovaquia
PAÍS
30 Hice una selección
ELEGÍ
31 Cilindro
ROLLO
32 Bebida alcohólica de graduación elevada
COÑAC
33 Edgar ___ Poe, escribió "El cuervo"
ALLAN
34 Fruto carnoso y amarillento
ANANÁ
35 Instrumento de Lang Lang
PIANO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cesas el movimiento
PARAS
2 Aseguré por medio de cuerdas
AMARRÉ
3 Mujeres canonizadas
SANTAS
4 Traslada una cosa hacia acá
TRAE
5 Hay muchas en Madagascar
AES
6 Mostrar alegría con la boca
SONREÍR
7 "___: el regreso", película de James Cameron
ALIENS
8 Estudian con el libro
LEEN
9 Planta arbustiva
MATA
10 Hablar en público para persuadir
ORAR
16 Pasta de forma alargada
FIDEO
18 Desordenada por completo
CAÓTICA
20 Comen vorazmente
TRAGAN
21 Tirar la ___: rendirse
TOALLA
22 Refugian
ASILAN
25 Coincidió en la musicalidad
ASONÓ
26 Prefijo que indica un factor de diez
DECA
27 ___ Musk, propietario de X
ELON
28 Indicio para dar a entender una cosa
SEÑA
29 Prefijo que significa "pluralidad"
POLI
31 Estilo musical de Busta Rhymes
RAP
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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