Las respuestas al crucigrama del martes 20 de enero

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "___ Diesel, actor en la película "Babylon A.D."", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Su guerra fue descrita en la "Ilíada"". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Espacio en inglés

SPACE

6 ___ Groening, creador de "Los Simpson"

MATT

10 ___ Stalin, líder soviético

IÓSIF

11 Prefijo que significa "agua"

HIDRO

12 Lista, relación

ENUMERACIÓN

14 Piedra preciosa

GEMA

15 Caudal corto de agua

ARROYO

16 Encargado de criar y educar a un niño

AYO

17 Ni un poco adorable (fem.)

ODIOSA

18 ___ Diesel, actor en la película "Babylon A.D."

VIN

19 Como la industria de armas

BÉLICA

22 300, en números romanos

CCC

25 Rebaño pequeño al cuidado de un pastor

MANADA

26 Utilicé el servicio de Emirates

VOLÉ

27 Íntimas

INTRÍNSECAS

29 ___ de conciencia: lo que hace sentir culpable a una persona

CARGO

30 Aumenta la altura de un objeto

ELEVA

31 Técnica de pintura realizada sobre lienzo

ÓLEO

32 Extensiones de agua salada

MARES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cosecha de los frutos

SIEGA

2 Caballo de cierta raza de poca alzada

PÓNEY

3 No rechazo

ASUMO

4 Parte más alta de un terreno

CIMA

5 Letra que simboliza el flúor

EFE

6 ___SD, tarjeta de memoria pequeña

MICRO

7 "¡Hasta la vista!"

ADIÓS

8 Su guerra fue descrita en la "Ilíada"

TROYA

9 Cualidad de los sonidos

TONO

11 Ingrediente del espagueti

HARINA

13 Echan raíces

RADICAN

17 Poeta romano nacido en el siglo I a. C.

OVIDIO

19 Trivial, insignificante

BANAL

20 ___ usted y yo: confidencialmente

ENTRE

21 "El día más ___", película con Henry Fonda

LARGO

22 Preparar alimentos

COCER

23 Se utiliza para escribir un mensaje secreto

CLAVE

24 Pones fin a algo

CESAS

25 Primate típico de la selva amazónica

MICO

26 Objeto en un candelero

VELA

28 Uno de los hijos de Noé

SEM

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.