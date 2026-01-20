Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del martes 20 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Cualidad de los sonidos”
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "___ Diesel, actor en la película "Babylon A.D."", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Su guerra fue descrita en la "Ilíada"". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Espacio en inglés
SPACE
6 ___ Groening, creador de "Los Simpson"
MATT
10 ___ Stalin, líder soviético
IÓSIF
11 Prefijo que significa "agua"
HIDRO
12 Lista, relación
ENUMERACIÓN
14 Piedra preciosa
GEMA
15 Caudal corto de agua
ARROYO
16 Encargado de criar y educar a un niño
AYO
17 Ni un poco adorable (fem.)
ODIOSA
18 ___ Diesel, actor en la película "Babylon A.D."
VIN
19 Como la industria de armas
BÉLICA
22 300, en números romanos
CCC
25 Rebaño pequeño al cuidado de un pastor
MANADA
26 Utilicé el servicio de Emirates
VOLÉ
27 Íntimas
INTRÍNSECAS
29 ___ de conciencia: lo que hace sentir culpable a una persona
CARGO
30 Aumenta la altura de un objeto
ELEVA
31 Técnica de pintura realizada sobre lienzo
ÓLEO
32 Extensiones de agua salada
MARES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cosecha de los frutos
SIEGA
2 Caballo de cierta raza de poca alzada
PÓNEY
3 No rechazo
ASUMO
4 Parte más alta de un terreno
CIMA
5 Letra que simboliza el flúor
EFE
6 ___SD, tarjeta de memoria pequeña
MICRO
7 "¡Hasta la vista!"
ADIÓS
8 Su guerra fue descrita en la "Ilíada"
TROYA
9 Cualidad de los sonidos
TONO
11 Ingrediente del espagueti
HARINA
13 Echan raíces
RADICAN
17 Poeta romano nacido en el siglo I a. C.
OVIDIO
19 Trivial, insignificante
BANAL
20 ___ usted y yo: confidencialmente
ENTRE
21 "El día más ___", película con Henry Fonda
LARGO
22 Preparar alimentos
COCER
23 Se utiliza para escribir un mensaje secreto
CLAVE
24 Pones fin a algo
CESAS
25 Primate típico de la selva amazónica
MICO
26 Objeto en un candelero
VELA
28 Uno de los hijos de Noé
SEM
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
