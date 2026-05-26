Las respuestas al crucigrama del martes 26 de mayo

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Perfume muy agradable", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Perfume muy agradable". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Buches de las aves

PAPOS

6 Subgénero de Juice WRLD

TRAP

10 Unido con nudos

ATADO

11 Perfume muy agradable

AROMA

12 Deshinchar

DESINFLAMAR

14 ___ el tiempo: ocupó su tiempo libre

MATÓ

15 Recompuse

REPARÉ

16 Parte de una bandeja o jarra

ASA

17 Compartimentos de muebles

CAJONES

18 Pueden ser volcánicas y metamórficas

ROCAS

19 Conjuntos de diez unidades

DECENAS

22 Sistema de frenado antibloqueo

ABS

25 Electrodos positivos

ÁNODOS

26 Arreglo que se hace en un edificio

OBRA

27 Dominado (2 palabras)

BAJO CONTROL

29 Serie como "Dragon Ball Z"

ANIME

30 Parte de la filosofía que trata de la moral

ÉTICA

31 Canto para adormecer a los niños

NANA

32 Unidad monetaria de Ecuador

DÓLAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Loto rosa, símbolo de pureza

PADMA

2 Mujeres que niegan la existencia de cualquier dios

ATEAS

3 Alimento como las penne o los fusilli

PASTA

4 Sentimiento de repulsión hacia alguna cosa

ODIO

5 Emisión acústica

SON

6 Pedazos viejos de telas

TRAPOS

7 Juan ___ Riquelme, exfutbolista argentino

ROMÁN

8 Querré

AMARÉ

9 Ceses el movimiento

PARES

11 Aíslas

ALEJAS

13 El resultado de una mala gestión

FRACASO

17 Sabe, entiende

CONOCE

18 Vasija de vidrio ancha en el fondo y estrecha en su boca

REDOMA

19 Donaban, regalaban

DABAN

20 ___ roja: clase de estrella pequeña

ENANA

21 Almohada

COJÍN

22 Primer mes con 30 días

ABRIL

23 Barrena para taladrar

BROCA

24 Sazonar las papas fritas

SALAR

26 ___ von Bismarck, estadista y político alemán

OTTO

28 ___ Flanders, personaje de "Los Simpson"

NED

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.