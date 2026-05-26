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Las respuestas al crucigrama del martes 26 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Donaban, regalaban”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Perfume muy agradable", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Perfume muy agradable". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Buches de las aves
PAPOS
6 Subgénero de Juice WRLD
TRAP
10 Unido con nudos
ATADO
11 Perfume muy agradable
AROMA
12 Deshinchar
DESINFLAMAR
14 ___ el tiempo: ocupó su tiempo libre
MATÓ
15 Recompuse
REPARÉ
16 Parte de una bandeja o jarra
ASA
17 Compartimentos de muebles
CAJONES
18 Pueden ser volcánicas y metamórficas
ROCAS
19 Conjuntos de diez unidades
DECENAS
22 Sistema de frenado antibloqueo
ABS
25 Electrodos positivos
ÁNODOS
26 Arreglo que se hace en un edificio
OBRA
27 Dominado (2 palabras)
BAJO CONTROL
29 Serie como "Dragon Ball Z"
ANIME
30 Parte de la filosofía que trata de la moral
ÉTICA
31 Canto para adormecer a los niños
NANA
32 Unidad monetaria de Ecuador
DÓLAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Loto rosa, símbolo de pureza
PADMA
2 Mujeres que niegan la existencia de cualquier dios
ATEAS
3 Alimento como las penne o los fusilli
PASTA
4 Sentimiento de repulsión hacia alguna cosa
ODIO
5 Emisión acústica
SON
6 Pedazos viejos de telas
TRAPOS
7 Juan ___ Riquelme, exfutbolista argentino
ROMÁN
8 Querré
AMARÉ
9 Ceses el movimiento
PARES
11 Aíslas
ALEJAS
13 El resultado de una mala gestión
FRACASO
17 Sabe, entiende
CONOCE
18 Vasija de vidrio ancha en el fondo y estrecha en su boca
REDOMA
19 Donaban, regalaban
DABAN
20 ___ roja: clase de estrella pequeña
ENANA
21 Almohada
COJÍN
22 Primer mes con 30 días
ABRIL
23 Barrena para taladrar
BROCA
24 Sazonar las papas fritas
SALAR
26 ___ von Bismarck, estadista y político alemán
OTTO
28 ___ Flanders, personaje de "Los Simpson"
NED
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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