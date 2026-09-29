Las respuestas al crucigrama del martes 29 de septiembre

El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Sucumbía.", mientras que el interrogante 4 se resuelve con la palabra faltante en "Civilización de la América precolombina.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ Bowie, cantante británico.

DAVID

6 Decidir algo dudoso.

DEFINIR

8 Sentido de movimiento.

DIRECCIÓN

10 Sucumbía.

PERECÍA

11 Ecosistema de corales y peces.

MAR

13 Designado en las urnas.

ELECTO

14 ___ krishna.

HARE

15 Espacio empotrado en una pared.

NICHO

16 ___ Matisse, pintor francés.

HENRI

17 Relación escrita de lo sucedido en una junta.

ACTA

18 Entonar melodías.

CANTAR

19 Támesis, Turia o Tennessee.

RÍO

20 Daño o menoscabo que se recibe en algo.

PÉRDIDA

21 Relacionada con el teatro, la pintura, etc.

ARTÍSTICA

23 Expuesta al viento.

AIREADA

24 De carácter apacible y dócil.

MANSO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Mano ___: persona muy útil para alguien.

DERECHA

2 Cariño que no se disimula.

AFECTO

3 Costumbre perjudicial.

VICIO

4 Civilización de la América precolombina.

INCA

5 502, en números romanos.

DII

6 Líder femenina.

DIRECTORA

7 Relativa a sentimientos amorosos.

ROMÁNTICA

8 Placer muy intenso del ánimo.

DELICIA

9 Relatada en detalle.

NARRADA

10 Imponer una sanción.

PENAR

12 Soltará una carcajada.

REIRÁ

14 Rajado.

HENDIDO

16 Muy llenas.

HARTAS

18 Terminen las actividades.

CESEN

20 Hoguera para cremación.

PIRA

22 ___ Burton, director de cine estadounidense.

TIM

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.