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Las respuestas al crucigrama del martes 29 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “___ Matisse, pintor francés.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Sucumbía.", mientras que el interrogante 4 se resuelve con la palabra faltante en "Civilización de la América precolombina.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ Bowie, cantante británico.
DAVID
6 Decidir algo dudoso.
DEFINIR
8 Sentido de movimiento.
DIRECCIÓN
10 Sucumbía.
PERECÍA
11 Ecosistema de corales y peces.
MAR
13 Designado en las urnas.
ELECTO
14 ___ krishna.
HARE
15 Espacio empotrado en una pared.
NICHO
16 ___ Matisse, pintor francés.
HENRI
17 Relación escrita de lo sucedido en una junta.
ACTA
18 Entonar melodías.
CANTAR
19 Támesis, Turia o Tennessee.
RÍO
20 Daño o menoscabo que se recibe en algo.
PÉRDIDA
21 Relacionada con el teatro, la pintura, etc.
ARTÍSTICA
23 Expuesta al viento.
AIREADA
24 De carácter apacible y dócil.
MANSO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Mano ___: persona muy útil para alguien.
DERECHA
2 Cariño que no se disimula.
AFECTO
3 Costumbre perjudicial.
VICIO
4 Civilización de la América precolombina.
INCA
5 502, en números romanos.
DII
6 Líder femenina.
DIRECTORA
7 Relativa a sentimientos amorosos.
ROMÁNTICA
8 Placer muy intenso del ánimo.
DELICIA
9 Relatada en detalle.
NARRADA
10 Imponer una sanción.
PENAR
12 Soltará una carcajada.
REIRÁ
14 Rajado.
HENDIDO
16 Muy llenas.
HARTAS
18 Terminen las actividades.
CESEN
20 Hoguera para cremación.
PIRA
22 ___ Burton, director de cine estadounidense.
TIM
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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