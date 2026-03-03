Las respuestas al crucigrama del martes 3 de marzo

El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Dan el primer uso a un edificio", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "threads.___ (red social)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Tallos de los árboles

RAMAS

6 Residuos de una hoguera apagada

CENIZAS

8 Dispositivos para manejar aparatos

CONTROLES

10 Aceptar sin rechazar

TOLERAR

11 threads.___ (red social)

NET

13 Muchos de los invitados a una fiesta de cumpleaños

AMIGOS

14 Ropa larga y sin mangas

CAPA

15 23-Horizontal inanimados

COSAS

16 Concedidas

DADAS

17 Cabello en inglés

HAIR

18 Pez que se adhiere a ballenas y tiburones

RÉMORA

19 "¿A ti te pasó ___?"

ESO

20 Eximir a uno de una obligación

LIBERAR

21 Dan el primer uso a un edificio

INAUGURAN

23 En gramática, complementos directos o indirectos

OBJETOS

24 Arthur ___ Doyle: creador del detective Sherlock Holmes

CONAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Renunciar a una creencia

RENEGAR

2 Locales de mala fama

ANTROS

3 Ves

MIRAS

4 Ave rapaz diurna

AZOR

5 Ingrediente del chimichurri

SAL

6 Chocó

COLISIONÓ

7 Miembros femeninos de la cámara alta

SENADORAS

8 "¿Me puedes explicar mejor?" (2 palabras)

COMO ASÍ

9 Cortan la relación

SEPARAN

10 Rayé

TACHÉ

12 Determinar el precio de algo

TASAR

14 James ___: director de "Aliens: el regreso"

CAMERON

16 Se presenta por primera vez

DEBUTA

18 Determinan las normas

RIGEN

20 Edición de ___: versión premium de un libro

LUJO

22 Canción del grupo The Jackson Five

ABC

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.