Las respuestas al crucigrama del martes 3 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Renunciar a una creencia”
El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Dan el primer uso a un edificio", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "threads.___ (red social)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Tallos de los árboles
RAMAS
6 Residuos de una hoguera apagada
CENIZAS
8 Dispositivos para manejar aparatos
CONTROLES
10 Aceptar sin rechazar
TOLERAR
11 threads.___ (red social)
NET
13 Muchos de los invitados a una fiesta de cumpleaños
AMIGOS
14 Ropa larga y sin mangas
CAPA
15 23-Horizontal inanimados
COSAS
16 Concedidas
DADAS
17 Cabello en inglés
HAIR
18 Pez que se adhiere a ballenas y tiburones
RÉMORA
19 "¿A ti te pasó ___?"
ESO
20 Eximir a uno de una obligación
LIBERAR
21 Dan el primer uso a un edificio
INAUGURAN
23 En gramática, complementos directos o indirectos
OBJETOS
24 Arthur ___ Doyle: creador del detective Sherlock Holmes
CONAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Renunciar a una creencia
RENEGAR
2 Locales de mala fama
ANTROS
3 Ves
MIRAS
4 Ave rapaz diurna
AZOR
5 Ingrediente del chimichurri
SAL
6 Chocó
COLISIONÓ
7 Miembros femeninos de la cámara alta
SENADORAS
8 "¿Me puedes explicar mejor?" (2 palabras)
COMO ASÍ
9 Cortan la relación
SEPARAN
10 Rayé
TACHÉ
12 Determinar el precio de algo
TASAR
14 James ___: director de "Aliens: el regreso"
CAMERON
16 Se presenta por primera vez
DEBUTA
18 Determinan las normas
RIGEN
20 Edición de ___: versión premium de un libro
LUJO
22 Canción del grupo The Jackson Five
ABC
