Las respuestas al crucigrama del miércoles 10 de junio

El crucigrama de este miércoles incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Duración de algo desde que comenzó a existir", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Metal dúctil y brillante". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Mujeres de extrema religiosidad

BEATAS

7 Marca usada en los dibujos del Coyote

ACME

11 Ancla

ÁNCORA

12 Sitio web personal

BLOG

13 Llenan

OCUPAN

14 Gobierno, administro

RIJO

15 Ejecución repetida de una obra

BIS

16 The White ___, banda de "Seven nation army"

STRIPES

18 Sentir gran afición por algo

AMAR

20 Escuchar lo que dicen

OÍR

21 Apoyan en algo

BASAN

23 Emprendía con atrevimiento

OSABA

27 Estilo musical de Now United

POP

29 Duración de algo desde que comenzó a existir

EDAD

30 Estuche con productos de higiene

NECESER

34 Metal dúctil y brillante

ORO

35 Labrar el campo

ARAR

36 Clausurar

CERRAR

38 Vasija pequeña para café

TAZA

39 Que presta atención (fem.)

ATENTA

40 Partes de los candiles

ASAS

41 Envolver, cercar

RODEAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Árbol tropical de Madagascar

BAOBAB

2 En lugar superior

ENCIMA

3 Señalas a alguien como culpable

ACUSAS

4 Prenda femenina que cubre el pecho

TOP

5 En ___ de: en honor de

ARAS

6 ___ Domingo: capital de República Dominicana

SANTO

7 Hacerse accesible

ABRIRSE

8 Utensilio para sujetar papeles

CLIP

9 Humedecí

MOJÉ

10 La conciencia de sí mismo (pl.)

EGOS

17 Yangtsé, Amazonas u Orinoco

RÍO

19 Artistas como Nicki Minaj y Cardi B

RAPERAS

22 "¡___ vemos después!"

NOS

24 Engalané

ADORNÉ

25 De precio bajo (fem.)

BARATA

26 Reverenciar a un ser divino

ADORAR

28 Quebrantar la ley de Dios

PECAR

30 Sustancia grasa de la leche

NATA

31 Grandes períodos de la evolución

ERAS

32 Andar a la ___: buscar algo

CAZA

33 Desafío que pone a prueba capacidades

RETO

37 Puede ser social o neuronal

RED

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.