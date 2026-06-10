Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 10 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “La conciencia de sí mismo (pl.)”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Duración de algo desde que comenzó a existir", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Metal dúctil y brillante". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Mujeres de extrema religiosidad
BEATAS
7 Marca usada en los dibujos del Coyote
ACME
11 Ancla
ÁNCORA
12 Sitio web personal
BLOG
13 Llenan
OCUPAN
14 Gobierno, administro
RIJO
15 Ejecución repetida de una obra
BIS
16 The White ___, banda de "Seven nation army"
STRIPES
18 Sentir gran afición por algo
AMAR
20 Escuchar lo que dicen
OÍR
21 Apoyan en algo
BASAN
23 Emprendía con atrevimiento
OSABA
27 Estilo musical de Now United
POP
29 Duración de algo desde que comenzó a existir
EDAD
30 Estuche con productos de higiene
NECESER
34 Metal dúctil y brillante
ORO
35 Labrar el campo
ARAR
36 Clausurar
CERRAR
38 Vasija pequeña para café
TAZA
39 Que presta atención (fem.)
ATENTA
40 Partes de los candiles
ASAS
41 Envolver, cercar
RODEAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Árbol tropical de Madagascar
BAOBAB
2 En lugar superior
ENCIMA
3 Señalas a alguien como culpable
ACUSAS
4 Prenda femenina que cubre el pecho
TOP
5 En ___ de: en honor de
ARAS
6 ___ Domingo: capital de República Dominicana
SANTO
7 Hacerse accesible
ABRIRSE
8 Utensilio para sujetar papeles
CLIP
9 Humedecí
MOJÉ
10 La conciencia de sí mismo (pl.)
EGOS
17 Yangtsé, Amazonas u Orinoco
RÍO
19 Artistas como Nicki Minaj y Cardi B
RAPERAS
22 "¡___ vemos después!"
NOS
24 Engalané
ADORNÉ
25 De precio bajo (fem.)
BARATA
26 Reverenciar a un ser divino
ADORAR
28 Quebrantar la ley de Dios
PECAR
30 Sustancia grasa de la leche
NATA
31 Grandes períodos de la evolución
ERAS
32 Andar a la ___: buscar algo
CAZA
33 Desafío que pone a prueba capacidades
RETO
37 Puede ser social o neuronal
RED
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Cruce de alta tensión. Jorge Macri contra Axel Kicillof: “Trapitos del conurbano jodiendo en la ciudad”
Salud cognitiva. Conrado Estol, neurólogo: “Si no se logra controlar la ansiedad con hábitos, hay que consultar a un profesional”
Impacto emocional. Robin Sharma, experto en desarrollo personal: “Es asombroso cómo personas potencialmente brillantes se dedican a cosas mediocres; jamás recuperarán ese tiempo”
- 1
Polémica en la conferencia de Scaloni: el periodista Nicolás Singer explicó cómo fue expulsado de la sala
- 2
YPF cierra una unidad de negocios y afecta a un coloso del consumo masivo
- 3
El “oro líquido” que equilibra la microbiota y mejora la salud digestiva
- 4
El tercer partido de la final de la NBA quedó opacado por las salvajes peleas afuera del Madison Square Garden