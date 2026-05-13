Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 13 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Trastornaron la normalidad”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Prefijo que indica 8", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Alaba, halaga". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 De Cracovia o Varsovia
POLACO
7 Buche de las aves
PAPO
11 Creadora del ChatGPT
OPENAI
12 Duración de algo desde que comenzó a existir
EDAD
13 Aspiración a un cargo
CANDIDATURA
15 Prefijo que indica 8
OCTO
16 Verbales
ORALES
17 ___ Paulo: estado de Brasil
SÃO
18 Congelan
HIELAN
19 De color rojo oscuro
TINTO
20 Salir ___: sobrepasar un obstáculo
AVANTE
22 "Transmítale ___ mejores deseos..."
MIS
25 Lastima los sentimientos
OFENDE
26 Suciedad, para el nene
CACA
27 Trastornaron la normalidad
PERTURBARON
29 Medida entre dos magnitudes
TASA
30 Con ocho por delante
NOVENO
31 "Tú ___ el único"
ERES
32 Candidatos para la cirugía bariátrica
OBESOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 No abundantes
POCOS
2 Sin brillo (fem.)
OPACA
3 Pausado
LENTO
4 Voy caminando
ANDO
5 Me desplomé
CAÍ
6 Región auditiva asociada al equilibrio (2 palabras)
OÍDO INTERNO
7 Parte de la corola de una flor
PÉTALO
8 Alaba, halaga
ADULA
9 Cesen
PAREN
10 Versos dedicados a enaltecer
ODAS
14 Pendiente redondeado
ARETE
18 Relativo a la India
HINDÚ
19 Muchas
TANTAS
20 Quitar la belleza
AFEAR
21 Mirarse en el espejo
VERSE
22 Adriático y Báltico
MARES
23 Representación de imágenes de santos
ICONO
24 Buenos para la salud
SANOS
25 Elegí
OPTÉ
26 Hice un hoyo en la tierra
CAVÉ
28 ___ Dylan, cantante de "Blowin' In The Wind"
BOB
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Las certezas y el ser humano. Friedrich Nietzsche, sobre la búsqueda de la verdad: “No hay hechos, sino interpretaciones”
Con antioxidantes y fibras. Hígado graso: cuál es la dieta más eficaz para tratarlo
Desafíos. Pilar Sordo: “No hay que dejar de hacer algo por miedo, hay que hacerlo con miedo; es un motor, un estimulador”
- 1
Preocupación y desconcierto entre los ministros de Milei por el fuerte recorte del gasto público
- 2
Una masajista uruguaya, la testigo clave que amenaza con hacer caer el polémico indulto a Nicole Minetti en Italia
- 3
Fauna en extinción: Gendarmería rescató a una tortuga terrestre de patas rojas que era trasladada adentro de una olla
- 4
Revelan que Arabia Saudita lanzó ataques encubiertos contra Irán cuando se intensificó la guerra en Medio Oriente