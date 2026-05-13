Las respuestas al crucigrama del miércoles 13 de mayo

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Prefijo que indica 8", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Alaba, halaga". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 De Cracovia o Varsovia

POLACO

7 Buche de las aves

PAPO

11 Creadora del ChatGPT

OPENAI

12 Duración de algo desde que comenzó a existir

EDAD

13 Aspiración a un cargo

CANDIDATURA

15 Prefijo que indica 8

OCTO

16 Verbales

ORALES

17 ___ Paulo: estado de Brasil

SÃO

18 Congelan

HIELAN

19 De color rojo oscuro

TINTO

20 Salir ___: sobrepasar un obstáculo

AVANTE

22 "Transmítale ___ mejores deseos..."

MIS

25 Lastima los sentimientos

OFENDE

26 Suciedad, para el nene

CACA

27 Trastornaron la normalidad

PERTURBARON

29 Medida entre dos magnitudes

TASA

30 Con ocho por delante

NOVENO

31 "Tú ___ el único"

ERES

32 Candidatos para la cirugía bariátrica

OBESOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 No abundantes

POCOS

2 Sin brillo (fem.)

OPACA

3 Pausado

LENTO

4 Voy caminando

ANDO

5 Me desplomé

CAÍ

6 Región auditiva asociada al equilibrio (2 palabras)

OÍDO INTERNO

7 Parte de la corola de una flor

PÉTALO

8 Alaba, halaga

ADULA

9 Cesen

PAREN

10 Versos dedicados a enaltecer

ODAS

14 Pendiente redondeado

ARETE

18 Relativo a la India

HINDÚ

19 Muchas

TANTAS

20 Quitar la belleza

AFEAR

21 Mirarse en el espejo

VERSE

22 Adriático y Báltico

MARES

23 Representación de imágenes de santos

ICONO

24 Buenos para la salud

SANOS

25 Elegí

OPTÉ

26 Hice un hoyo en la tierra

CAVÉ

28 ___ Dylan, cantante de "Blowin' In The Wind"

BOB

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.