Las respuestas al crucigrama del miércoles 14 de enero

El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Puede ser militar o de autobús", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Continúes". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Situaciones particulares

CASOS

6 Daba la bienvenida

RECIBÍA

8 Distingue una cosa de otra

DESIGUALA

10 Huellas

PISADAS

11 Sigla de un compuesto explosivo

TNT

13 Percibidos (los aromas)

OLIDOS

14 Comprobé el tamaño

MEDÍ

15 Motivos para no decidir

DUDAS

16 Mover en sentido circular

GIRAR

17 "¿De qué te ___?" ("¿Cuál es la gracia?")

RÍES

18 Puede ser militar o de autobús

PARADA

19 Ácido que contiene la información genética (sigla)

ADN

20 Miembro de la Cámara Alta

SENADOR

21 Que causa miedo

ATERRADOR

23 Te encontrabas en un sitio

ESTABAS

24 Hay muchas en un vecindario

CASAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Que han sido interrumpidas

CESADAS

2 Que tienen un pH inferior a 7

ÁCIDOS

3 Continúes

SIGAS

4 Pieza de artillería

OBÚS

5 Cantante de la canción "Unstoppable"

SIA

6 Morador, habitante

RESIDENTE

7 Que han sufrido una transformación

ALTERADOS

8 Disuelta en líquido

DILUIDA

9 Caminante

ANDADOR

10 Tendrá la autorización

PODRÁ

12 Malgastar el caudal

TIRAR

14 Observadas, vistas

MIRADAS

16 Vencía en una competición

GANABA

18 Frutos de piel fina y forma ovalada

PERAS

20 Tratamiento de cortesía para una joven (abrev.)

SRTA

22 Tecla en la parte izquierda del teclado

ESC

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.