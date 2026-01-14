Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 14 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tratamiento de cortesía para una joven (abrev.)”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Puede ser militar o de autobús", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Continúes". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Situaciones particulares
CASOS
6 Daba la bienvenida
RECIBÍA
8 Distingue una cosa de otra
DESIGUALA
10 Huellas
PISADAS
11 Sigla de un compuesto explosivo
TNT
13 Percibidos (los aromas)
OLIDOS
14 Comprobé el tamaño
MEDÍ
15 Motivos para no decidir
DUDAS
16 Mover en sentido circular
GIRAR
17 "¿De qué te ___?" ("¿Cuál es la gracia?")
RÍES
18 Puede ser militar o de autobús
PARADA
19 Ácido que contiene la información genética (sigla)
ADN
20 Miembro de la Cámara Alta
SENADOR
21 Que causa miedo
ATERRADOR
23 Te encontrabas en un sitio
ESTABAS
24 Hay muchas en un vecindario
CASAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Que han sido interrumpidas
CESADAS
2 Que tienen un pH inferior a 7
ÁCIDOS
3 Continúes
SIGAS
4 Pieza de artillería
OBÚS
5 Cantante de la canción "Unstoppable"
SIA
6 Morador, habitante
RESIDENTE
7 Que han sufrido una transformación
ALTERADOS
8 Disuelta en líquido
DILUIDA
9 Caminante
ANDADOR
10 Tendrá la autorización
PODRÁ
12 Malgastar el caudal
TIRAR
14 Observadas, vistas
MIRADAS
16 Vencía en una competición
GANABA
18 Frutos de piel fina y forma ovalada
PERAS
20 Tratamiento de cortesía para una joven (abrev.)
SRTA
22 Tecla en la parte izquierda del teclado
ESC
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Según la BBC. Cuáles son los cinco mejores lugares para viajar en 2026
2,8%. Inflación de diciembre: cuál fue el IPC acumulado de 2025 y qué proyectan para este año
Internado en terapia intensiva. Video: cómo fue el choque entre una camioneta y un vehículo UTV que dejó a un niño de 8 años grave en Pinamar
- 1
Julio Iglesias fue acusado de agresiones sexuales por dos exempleadas de sus mansiones en el Caribe
- 2
Rosalía, de nuevo enamorada: quién es Loli Bahía, la modelo que recibió el año nuevo con ella en Río de Janeiro
- 3
Cuándo se cobran las Becas Progresar de enero 2026
- 4
Entradas para BTS en Argentina 2026: qué se sabe y cuánto salen