Las respuestas al crucigrama del miércoles 18 de febrero

El crucigrama de este miércoles incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 41 debe responder a la definición de qué es "Cartas de baraja con monedas doradas.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Anillo que pinta la mirada.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Mamífero del ártico con 'traje de buzo'.

FOCA

5 Delicia minimalista oriental.

SUSHI

10 Anillo que pinta la mirada.

IRIS

11 Previenen o disponen para el camino.

AVÍAN

12 Guía espiritual budista.

LAMA

13 Proteínas en la parrilla.

CARNES

15 Aviso o señal de peligro.

ALARMA

17 Una señora abreviada.

SRA

18 Emplearé la audición.

OIRÉ

20 Expresión que sustituye lo supuesto.

ETC

21 Célebre Sinatra.

FRANK

24 Alboroto festivo y alegre.

JALEO

26 Término inglés para 'aire'.

AIR

27 Lo que llena el vacío místico.

ÉTER

29 Avión a reacción.

JET

30 Brío, ardor con que se actúa.

ÍMPETU

34 Dedo para la sortija.

ANULAR

37 Quieres con gran intensidad.

AMAS

38 Desagua un lugar.

DRENA

39 Expresó verbalmente.

DIJO

40 Poner huevos las aves.

AOVAR

41 Cartas de baraja con monedas doradas.

OROS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Personas en espera ordenada.

FILA

2 Expresión sin papel.

ORAL

3 La corona de la montaña.

CIMA

4 Cocinaron al calor del fuego.

ASARON

5 Remover con intención.

SACAR

6 Fruta que viene en racimos.

UVA

7 Título honorífico inglés.

SIR

8 Hermano de Gretel en el cuento de los Grimm.

HANSEL

9 Inmóvil, paralizado.

INERTE

14 Receptáculo de tela.

SACO

16 Tyson del cuadrilátero.

MIKE

19 Sonido para aclarar la garganta.

EJEM

21 Prenda que moldea curvas.

FAJA

22 El volante de la montura.

RIENDA

23 El portador de Excalibur.

ARTURO

25 Que remata en dientes pequeños como de sierra.

ARPADO

28 Arrojar, lanzar.

TIRAR

31 Monarca de tradición islámica.

EMIR

32 Cuchillada bien marcada.

TAJO

33 Costumbres en acción.

USOS

35 Valor búlgaro en papel.

LEV

36 'El diario de __ Frank', libro.

ANA

