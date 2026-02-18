Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 18 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tyson del cuadrilátero.”
El crucigrama de este miércoles incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 41 debe responder a la definición de qué es "Cartas de baraja con monedas doradas.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Anillo que pinta la mirada.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Mamífero del ártico con 'traje de buzo'.
FOCA
5 Delicia minimalista oriental.
SUSHI
10 Anillo que pinta la mirada.
IRIS
11 Previenen o disponen para el camino.
AVÍAN
12 Guía espiritual budista.
LAMA
13 Proteínas en la parrilla.
CARNES
15 Aviso o señal de peligro.
ALARMA
17 Una señora abreviada.
SRA
18 Emplearé la audición.
OIRÉ
20 Expresión que sustituye lo supuesto.
ETC
21 Célebre Sinatra.
FRANK
24 Alboroto festivo y alegre.
JALEO
26 Término inglés para 'aire'.
AIR
27 Lo que llena el vacío místico.
ÉTER
29 Avión a reacción.
JET
30 Brío, ardor con que se actúa.
ÍMPETU
34 Dedo para la sortija.
ANULAR
37 Quieres con gran intensidad.
AMAS
38 Desagua un lugar.
DRENA
39 Expresó verbalmente.
DIJO
40 Poner huevos las aves.
AOVAR
41 Cartas de baraja con monedas doradas.
OROS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Personas en espera ordenada.
FILA
2 Expresión sin papel.
ORAL
3 La corona de la montaña.
CIMA
4 Cocinaron al calor del fuego.
ASARON
5 Remover con intención.
SACAR
6 Fruta que viene en racimos.
UVA
7 Título honorífico inglés.
SIR
8 Hermano de Gretel en el cuento de los Grimm.
HANSEL
9 Inmóvil, paralizado.
INERTE
14 Receptáculo de tela.
SACO
16 Tyson del cuadrilátero.
MIKE
19 Sonido para aclarar la garganta.
EJEM
21 Prenda que moldea curvas.
FAJA
22 El volante de la montura.
RIENDA
23 El portador de Excalibur.
ARTURO
25 Que remata en dientes pequeños como de sierra.
ARPADO
28 Arrojar, lanzar.
TIRAR
31 Monarca de tradición islámica.
EMIR
32 Cuchillada bien marcada.
TAJO
33 Costumbres en acción.
USOS
35 Valor búlgaro en papel.
LEV
36 'El diario de __ Frank', libro.
ANA
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
