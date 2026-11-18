El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Dificultad para respirar.", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "Coordinador de la publicación.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Botón sensorial en la lengua.

PAPILA

7 Garantía formal o respaldo.

AVAL

11 Dejan sin existencias.

AGOTAN

12 Abona una deuda.

PAGA

13 Finaliza un proceso.

CESA

14 Amor apasionado.

IDILIO

16 Dinamita en siglas.

TNT

17 Costumbres dañinas.

VICIOS

18 Contraria a la creencia en dioses.

ATEA

20 Duración de las cosas eternas.

EVO

21 Curvas que dan vueltas mientras se alejan del centro.

ESPIRALES

25 Ustedes, pero abreviado.

UDS

26 Orden de ___, hermandad de caballeros lusos.

AVIS

28 Dificultad para respirar.

DISNEA

31 Campeón que 'flotaba como mariposa'.

ALI

32 Coordinador de la publicación.

EDITOR

33 Madre del dios Horus.

ISIS

34 Camilo José __, autor de 'La colmena'.

CELA

35 Llama a los espíritus.

INVOCA

37 Puede ser a primera vista o para toda la vida.

AMOR

38 Efluvios agradables o desagradables.

OLORES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Acuerda, estipula.

PACTA

2 Representante comercial.

AGENTE

3 Soportes de cables eléctricos.

POSTES

4 Piojo de las gallináceas.

ITA

5 Le sigue a 'SOL'.

LA

6 Ocasión para recordar una fecha especial.

ANIVERSARIO

7 Vinculado a la producción de miel.

APÍCOLA

8 Autoridad provincial islámica.

VALÍ

9 Especulación sobre valores públicos.

AGIO

10 País al norte de Camboya.

LAOS

15 Reina del espectáculo.

DIVA

19 Dirigir hacia un blanco.

APUNTAR

22 Concibo un plan.

IDEO

23 Que elude el pago de impuestos.

EVASOR

24 Mineral que compone el cuarzo.

SÍLICE

27 En prendas, cortes curvos en las axilas.

SISAS

28 Prefijo que indica un factor de diez.

DECA

29 Idéntico al mencionado.

ÍDEM

30 Almacén de cereales.

SILO

33 __ Andric, escritor yugoslavo.

IVO

36 Países Bajos en la Web.

NL

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.