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Las respuestas al crucigrama del miércoles 18 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Concibo un plan.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Dificultad para respirar.", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "Coordinador de la publicación.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Botón sensorial en la lengua.
PAPILA
7 Garantía formal o respaldo.
AVAL
11 Dejan sin existencias.
AGOTAN
12 Abona una deuda.
PAGA
13 Finaliza un proceso.
CESA
14 Amor apasionado.
IDILIO
16 Dinamita en siglas.
TNT
17 Costumbres dañinas.
VICIOS
18 Contraria a la creencia en dioses.
ATEA
20 Duración de las cosas eternas.
EVO
21 Curvas que dan vueltas mientras se alejan del centro.
ESPIRALES
25 Ustedes, pero abreviado.
UDS
26 Orden de ___, hermandad de caballeros lusos.
AVIS
28 Dificultad para respirar.
DISNEA
31 Campeón que 'flotaba como mariposa'.
ALI
32 Coordinador de la publicación.
EDITOR
33 Madre del dios Horus.
ISIS
34 Camilo José __, autor de 'La colmena'.
CELA
35 Llama a los espíritus.
INVOCA
37 Puede ser a primera vista o para toda la vida.
AMOR
38 Efluvios agradables o desagradables.
OLORES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Acuerda, estipula.
PACTA
2 Representante comercial.
AGENTE
3 Soportes de cables eléctricos.
POSTES
4 Piojo de las gallináceas.
ITA
5 Le sigue a 'SOL'.
LA
6 Ocasión para recordar una fecha especial.
ANIVERSARIO
7 Vinculado a la producción de miel.
APÍCOLA
8 Autoridad provincial islámica.
VALÍ
9 Especulación sobre valores públicos.
AGIO
10 País al norte de Camboya.
LAOS
15 Reina del espectáculo.
DIVA
19 Dirigir hacia un blanco.
APUNTAR
22 Concibo un plan.
IDEO
23 Que elude el pago de impuestos.
EVASOR
24 Mineral que compone el cuarzo.
SÍLICE
27 En prendas, cortes curvos en las axilas.
SISAS
28 Prefijo que indica un factor de diez.
DECA
29 Idéntico al mencionado.
ÍDEM
30 Almacén de cereales.
SILO
33 __ Andric, escritor yugoslavo.
IVO
36 Países Bajos en la Web.
NL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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