El crucigrama de este miércoles incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Deidad egipcia con cabeza de carnero.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Herramienta para elevar vehículos.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Tiempo de luna y estrellas.

NOCHE

6 Raíz andina afrodisíaca.

MACA

10 Delator sin discreción.

BUCHÓN

11 Trabajan la tierra.

ARAN

12 Abreviatura de 'retuit' en redes sociales.

RT

13 Orgulloso hasta la soberbia.

ALTANERO

15 Ergio (símb.).

ERG

17 Barro con aspiraciones artísticas.

ARCILLA

18 Dirijan la mirada.

VEAN

20 Organización terrorista española.

ETA

21 Función para entretener.

ESPECTÁCULO

26 Antónimo de 'post'.

PRE

27 Piedra negra y elegante.

ÓNIX

28 Estúpido, necio.

CRETINO

32 Prefijo griego: 'sobre'.

EPI-

33 Regresa de un viaje al más allá.

RESUCITA

35 Dirigíos, marchad.

ID

36 Deidad egipcia con cabeza de carnero.

AMÓN

37 Roto o averiado.

DAÑADO

39 Algo indefinido pero útil.

COSO

40 Escribo para recordar.

ANOTO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Proporcionas sustento.

NUTRES

2 Lengua provenzal.

OC

3 Sílabas repetidas en 'chachacha'.

CHA

4 Saludo universal.

HOLA

5 Divertida y cautivadora.

ENTRETENIDA

6 Lunático, obseso.

MANIACO

7 Criba grande para limpiar el trigo en la era.

AREL

8 Lewis o Sagan.

CARL

9 Búfalo enano de Indonesia.

ANOA

10 Corto y conciso.

BREVE

14 Escrito que certifica un evento.

ACTA

16 Espacio vacío entre dos cosas.

GAP

19 Más allá de Urano.

NEPTUNO

22 Herramienta para elevar vehículos.

CRIC

23 Junta, vincula.

UNE

24 Grasa esencial del cuerpo.

LÍPIDO

25 Hierro que se desmorona.

OXIDO

28 Ruido de algo que se quiebra.

CRAC

29 Uno de los fundadores legendarios de Roma.

REMO

30 Aquellos.

ESOS

31 Alianza militar transatlántica.

OTAN

34 Ciclo que empieza en enero.

AÑO

38 Astato.

AT

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.