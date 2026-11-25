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Las respuestas al crucigrama del miércoles 25 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tiempo de luna y estrellas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Deidad egipcia con cabeza de carnero.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Herramienta para elevar vehículos.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Tiempo de luna y estrellas.
NOCHE
6 Raíz andina afrodisíaca.
MACA
10 Delator sin discreción.
BUCHÓN
11 Trabajan la tierra.
ARAN
12 Abreviatura de 'retuit' en redes sociales.
RT
13 Orgulloso hasta la soberbia.
ALTANERO
15 Ergio (símb.).
ERG
17 Barro con aspiraciones artísticas.
ARCILLA
18 Dirijan la mirada.
VEAN
20 Organización terrorista española.
ETA
21 Función para entretener.
ESPECTÁCULO
26 Antónimo de 'post'.
PRE
27 Piedra negra y elegante.
ÓNIX
28 Estúpido, necio.
CRETINO
32 Prefijo griego: 'sobre'.
EPI-
33 Regresa de un viaje al más allá.
RESUCITA
35 Dirigíos, marchad.
ID
36 Deidad egipcia con cabeza de carnero.
AMÓN
37 Roto o averiado.
DAÑADO
39 Algo indefinido pero útil.
COSO
40 Escribo para recordar.
ANOTO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Proporcionas sustento.
NUTRES
2 Lengua provenzal.
OC
3 Sílabas repetidas en 'chachacha'.
CHA
4 Saludo universal.
HOLA
5 Divertida y cautivadora.
ENTRETENIDA
6 Lunático, obseso.
MANIACO
7 Criba grande para limpiar el trigo en la era.
AREL
8 Lewis o Sagan.
CARL
9 Búfalo enano de Indonesia.
ANOA
10 Corto y conciso.
BREVE
14 Escrito que certifica un evento.
ACTA
16 Espacio vacío entre dos cosas.
GAP
19 Más allá de Urano.
NEPTUNO
22 Herramienta para elevar vehículos.
CRIC
23 Junta, vincula.
UNE
24 Grasa esencial del cuerpo.
LÍPIDO
25 Hierro que se desmorona.
OXIDO
28 Ruido de algo que se quiebra.
CRAC
29 Uno de los fundadores legendarios de Roma.
REMO
30 Aquellos.
ESOS
31 Alianza militar transatlántica.
OTAN
34 Ciclo que empieza en enero.
AÑO
38 Astato.
AT
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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