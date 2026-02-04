Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 4 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “__ Turing, matemático británico precursor de la informática moderna.”
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Río más largo de Alemania.", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Mal día para el Grinch.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Actuad o proceded.
OBRAD
6 Mencioné como referencia.
CITÉ
10 Destacada anotación en el básquet.
TRIPLE
11 Tono que evoca calma.
AZUL
12 Paquetes estándar de hojas.
RESMAS
13 Natural de la Papuasia (Nueva Guinea).
PAPÚ
14 Línea central de rotación.
EJE
15 Mal día para el Grinch.
NAVIDAD
17 Habitación espaciosa.
SALA
19 Licorera portátil.
PETACA
20 Desenreda con cuidado.
PEINA
22 País con un canal famoso.
PANAMÁ
25 Ausencia total.
NADA
29 Grito fuerte o estridente.
ALARIDO
31 Río más largo de Alemania.
RIN
32 Clara y bien definida.
NETA
33 Patos salvajes.
AÑADES
35 Pequeño vehículo de carreras.
KART
36 Llevé la batuta.
DIRIGÍ
37 Rechazo extremo y visceral.
ODIO
38 Corrosión del metal.
ÓXIDO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Apéndice auditivo, ideal para chismes.
OREJA
2 Borde inclinado.
BISEL
3 Velocidad de giro abreviada.
RPM
4 __ Turing, matemático británico precursor de la informática moderna.
ALÁN
5 Sin compasión ni remordimiento.
DESAPIADADO
6 Líder del equipo.
CAPITÁN
7 Elevada por medio de una cuerda.
IZADA
8 __ Shakur, leyenda del rap.
TUPAC
9 Evite con astucia.
ELUDA
10 Uno más que dos.
TRES
16 Miran, observan.
VEN
18 Artefacto eléctrico o mecánico.
APARATO
21 Sello discográfico longevo.
EMI
22 Pan rallado japonés.
PANKO
23 Mezclad metales.
ALEAD
24 Arbusto solanáceo natural de Chile.
NATRI
26 Artimaña disfrazada de plan.
ARDID
27 Maradona, por su nombre.
DIEGO
28 Así (arcaísmo).
ANSÍ
30 Mineral rayado en blanco y negro.
ÓNIX
34 Apodo para Ariana.
ARI
