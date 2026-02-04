Las respuestas al crucigrama del miércoles 4 de febrero

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Río más largo de Alemania.", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Mal día para el Grinch.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Actuad o proceded.

OBRAD

6 Mencioné como referencia.

CITÉ

10 Destacada anotación en el básquet.

TRIPLE

11 Tono que evoca calma.

AZUL

12 Paquetes estándar de hojas.

RESMAS

13 Natural de la Papuasia (Nueva Guinea).

PAPÚ

14 Línea central de rotación.

EJE

15 Mal día para el Grinch.

NAVIDAD

17 Habitación espaciosa.

SALA

19 Licorera portátil.

PETACA

20 Desenreda con cuidado.

PEINA

22 País con un canal famoso.

PANAMÁ

25 Ausencia total.

NADA

29 Grito fuerte o estridente.

ALARIDO

31 Río más largo de Alemania.

RIN

32 Clara y bien definida.

NETA

33 Patos salvajes.

AÑADES

35 Pequeño vehículo de carreras.

KART

36 Llevé la batuta.

DIRIGÍ

37 Rechazo extremo y visceral.

ODIO

38 Corrosión del metal.

ÓXIDO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Apéndice auditivo, ideal para chismes.

OREJA

2 Borde inclinado.

BISEL

3 Velocidad de giro abreviada.

RPM

4 __ Turing, matemático británico precursor de la informática moderna.

ALÁN

5 Sin compasión ni remordimiento.

DESAPIADADO

6 Líder del equipo.

CAPITÁN

7 Elevada por medio de una cuerda.

IZADA

8 __ Shakur, leyenda del rap.

TUPAC

9 Evite con astucia.

ELUDA

10 Uno más que dos.

TRES

16 Miran, observan.

VEN

18 Artefacto eléctrico o mecánico.

APARATO

21 Sello discográfico longevo.

EMI

22 Pan rallado japonés.

PANKO

23 Mezclad metales.

ALEAD

24 Arbusto solanáceo natural de Chile.

NATRI

26 Artimaña disfrazada de plan.

ARDID

27 Maradona, por su nombre.

DIEGO

28 Así (arcaísmo).

ANSÍ

30 Mineral rayado en blanco y negro.

ÓNIX

34 Apodo para Ariana.

ARI

