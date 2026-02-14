Las respuestas al crucigrama del sábado 14 de febrero

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 38 debe responder a la definición de qué es "Grillen carnes.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Aerófonos de orquesta.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Encanto natural o simpatía.

GRACIA

7 Cubo de 2.

OCHO

11 Continuidad visual entre escenas.

RÁCORD

12 Institución con socios.

CLUB

13 Cobrar intereses excesivos.

USURAR

14 Prefijo que vuela alto.

AERO

15 Tomas prisionero.

APRESAS

17 Antónimo de 'post'.

PRE

18 Mesa de rituales antiguos.

ARA

19 Escritos del notario.

ACTAS

21 Junté, comuniqué.

UNÍ

23 Quintana __, estado mexicano.

ROO

24 Puntos de iluminación.

FOCOS

26 2.100 para Nerón.

MMC

28 __ Gardner, 'La pantera de Hollywood'.

AVA

29 Animal que pone huevos.

OVÍPARO

33 Inscripción en crucifijos.

INRI

35 Fútiles o superficiales.

INANES

36 Antigua ciudad griega.

NISA

37 Homicida que enlaza asesinatos.

SERIAL

38 Grillen carnes.

ASEN

39 Limpio y bien presentado.

ASEADO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Vehículo que remolca autos.

GRÚA

2 Quita capas con roce.

RASPA

3 Encogerse buscando calor o consuelo.

ACURRUCARSE

4 Lengua de Asia oriental.

COREANO

5 Emociones de furia.

IRAS

6 Ciudad portuaria de Almería (Andalucía) de origen fenicio.

ADRA

7 Ave o juego de mesa.

OCA

8 Conducta obsesiva por el robo.

CLEPTOMANÍA

9 Grito de entusiasmo.

HURRA

10 Aerófonos de orquesta.

OBOES

16 Su alteza real.

SAR

20 Verifique semejanzas o contrastes.

COMPARE

22 Prefijo: igual.

ISO

24 Clásico porteño sobre la pizza.

FAINÁ

25 Aéreos y misteriosos.

OVNIS

27 Generad lo que no existía.

CREAD

30 Autorización consular para viajar.

VISA

31 Amada de Don Juan.

INÉS

32 Centro político noruego.

OSLO

34 Padre literario de James Bond.

IAN

