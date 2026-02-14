Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 14 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Puntos de iluminación.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 38 debe responder a la definición de qué es "Grillen carnes.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Aerófonos de orquesta.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Encanto natural o simpatía.
GRACIA
7 Cubo de 2.
OCHO
11 Continuidad visual entre escenas.
RÁCORD
12 Institución con socios.
CLUB
13 Cobrar intereses excesivos.
USURAR
14 Prefijo que vuela alto.
AERO
15 Tomas prisionero.
APRESAS
17 Antónimo de 'post'.
PRE
18 Mesa de rituales antiguos.
ARA
19 Escritos del notario.
ACTAS
21 Junté, comuniqué.
UNÍ
23 Quintana __, estado mexicano.
ROO
24 Puntos de iluminación.
FOCOS
26 2.100 para Nerón.
MMC
28 __ Gardner, 'La pantera de Hollywood'.
AVA
29 Animal que pone huevos.
OVÍPARO
33 Inscripción en crucifijos.
INRI
35 Fútiles o superficiales.
INANES
36 Antigua ciudad griega.
NISA
37 Homicida que enlaza asesinatos.
SERIAL
38 Grillen carnes.
ASEN
39 Limpio y bien presentado.
ASEADO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Vehículo que remolca autos.
GRÚA
2 Quita capas con roce.
RASPA
3 Encogerse buscando calor o consuelo.
ACURRUCARSE
4 Lengua de Asia oriental.
COREANO
5 Emociones de furia.
IRAS
6 Ciudad portuaria de Almería (Andalucía) de origen fenicio.
ADRA
7 Ave o juego de mesa.
OCA
8 Conducta obsesiva por el robo.
CLEPTOMANÍA
9 Grito de entusiasmo.
HURRA
10 Aerófonos de orquesta.
OBOES
16 Su alteza real.
SAR
20 Verifique semejanzas o contrastes.
COMPARE
22 Prefijo: igual.
ISO
24 Clásico porteño sobre la pizza.
FAINÁ
25 Aéreos y misteriosos.
OVNIS
27 Generad lo que no existía.
CREAD
30 Autorización consular para viajar.
VISA
31 Amada de Don Juan.
INÉS
32 Centro político noruego.
OSLO
34 Padre literario de James Bond.
IAN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Llega un nuevo auto chino a la Argentina que quiere posicionarse en el mercado premium
- 2
Luciano Castro confirmó que está internado: cómo se encuentra y por qué tomó la decisión
- 3
Reforma laboral: qué pasaría con las jubilaciones al reducirse las contribuciones patronales
- 4
El periodista Eduardo “Quique” Felman fue detenido en Miami: qué se sabe hasta ahora de la causa