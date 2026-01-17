Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 17 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Cerveza de fermentación alta”
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Cerveza de fermentación alta", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Donara". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Quiebra financiera
CRAC
5 Carl ___, compositor alemán
ORFF
9 Dislocar un hueso
LUXAR
11 Atenuar el sabor de un licor
AGUAR
12 Isla de España en el archipiélago de las Baleares
IBIZA
13 La isla más grande de Grecia
CRETA
14 Moneda oficial de Costa Rica
COLÓN
15 Con ___ las letras: sin cortar nada
TODAS
16 Abrev. de señora
SRA
17 Junté dos partes
UNÍ
19 Cerveza de fermentación alta
ALE
20 Pronostica el futuro
PREVÉ
22 Sentir compasión
APIADARSE
26 En la ___ de la vida: en plena juventud
FLOR
27 Fue el vencedor
GANÓ
29 Reincidí, repetí
RECAÍ
31 Prefijo que significa "muchos"
MULTI
32 Consume por completo
AGOTA
33 Donara
DIERA
34 Unan con hilo y aguja
COSAN
35 Sin sustancia (pl.)
VANOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Toques sobre el ratón de la computadora
CLICS
2 Señal de vergüenza
RUBOR
3 Cavidad entre el nacimiento del brazo y el cuerpo
AXILA
4 Recipiente de cocina, metálico y con mango
CAZO
5 Personaje como Shrek
OGRO
6 El símbolo en la bandera de la India, básicamente
RUEDA
7 Irremediable
FATAL
8 ___ hecha: expresión de uso común
FRASE
10 Hendidura estrecha en la superficie de un cuerpo sólido
RANURA
11 Como una mente siempre ocupada
ACTIVA
18 ___ Flanders, personaje de "Los Simpson"
NED
20 Saqueador de navíos
PIRATA
21 Ponía de pie
ERGUÍA
22 Argumentó como prueba
ALEGÓ
23 Cara de ___ amigos: gesto antipático
POCOS
24 Pasan de dentro a fuera
SALEN
25 Accedo
ENTRO
26 Traje de etiqueta para hombre
FRAC
28 Escuchabas
OÍAS
30 ___ McKellen, actor británico
IAN
31 1505, en números romanos
MDV
