Las respuestas al crucigrama del sábado 17 de enero

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Cerveza de fermentación alta", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Donara". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Quiebra financiera

CRAC

5 Carl ___, compositor alemán

ORFF

9 Dislocar un hueso

LUXAR

11 Atenuar el sabor de un licor

AGUAR

12 Isla de España en el archipiélago de las Baleares

IBIZA

13 La isla más grande de Grecia

CRETA

14 Moneda oficial de Costa Rica

COLÓN

15 Con ___ las letras: sin cortar nada

TODAS

16 Abrev. de señora

SRA

17 Junté dos partes

UNÍ

19 Cerveza de fermentación alta

ALE

20 Pronostica el futuro

PREVÉ

22 Sentir compasión

APIADARSE

26 En la ___ de la vida: en plena juventud

FLOR

27 Fue el vencedor

GANÓ

29 Reincidí, repetí

RECAÍ

31 Prefijo que significa "muchos"

MULTI

32 Consume por completo

AGOTA

33 Donara

DIERA

34 Unan con hilo y aguja

COSAN

35 Sin sustancia (pl.)

VANOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Toques sobre el ratón de la computadora

CLICS

2 Señal de vergüenza

RUBOR

3 Cavidad entre el nacimiento del brazo y el cuerpo

AXILA

4 Recipiente de cocina, metálico y con mango

CAZO

5 Personaje como Shrek

OGRO

6 El símbolo en la bandera de la India, básicamente

RUEDA

7 Irremediable

FATAL

8 ___ hecha: expresión de uso común

FRASE

10 Hendidura estrecha en la superficie de un cuerpo sólido

RANURA

11 Como una mente siempre ocupada

ACTIVA

18 ___ Flanders, personaje de "Los Simpson"

NED

20 Saqueador de navíos

PIRATA

21 Ponía de pie

ERGUÍA

22 Argumentó como prueba

ALEGÓ

23 Cara de ___ amigos: gesto antipático

POCOS

24 Pasan de dentro a fuera

SALEN

25 Accedo

ENTRO

26 Traje de etiqueta para hombre

FRAC

28 Escuchabas

OÍAS

30 ___ McKellen, actor británico

IAN

31 1505, en números romanos

MDV

