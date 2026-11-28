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Las respuestas al crucigrama del sábado 28 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Gigante como Shrek.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 34 debe responder a la definición de qué es "Título de respeto en el hinduismo.", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Respuesta que cierra puertas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Conjunto de bancos y banqueros.
BANCA
6 Se consume en llamas.
ARDE
10 Firmar como estrella.
AUTOGRAFIAR
12 Unión Tranviario Automotor (siglas).
UTA
13 Astuta como un zorro disfrazado.
ARTERA
14 Porción jugosa de cítrico.
GAJO
16 'A grandes ____, grandes remedios', refrán popular.
MALES
17 Sonidos que regresan.
ECOS
18 Hectárea.
HA
19 Pasmada ante lo inesperado.
ASOMBRADA
24 Dos de las cinco.
EO
25 Resultado de lluvia y tierra.
LODO
27 'A buen entendedor, ___ palabras bastan'.
POCAS
31 Usuario molesto en línea.
TROL
32 Monoambientes esquimales.
IGLÚES
34 Título de respeto en el hinduismo.
SRI
35 Nativa de la tierra de Drácula.
TRANSILVANA
38 Grado de coloración.
TONO
39 Período de tiempo que se repite.
CICLO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Sillón para cinéfilos.
BUTACA
2 Sendas ventajosas.
ATAJOS
3 Respuesta que cierra puertas.
NO
4 Centigramo.
CG
5 Altar para sacrificios divinos.
ARA
6 Ulcera bucal molesta.
AFTA
7 Guía metálica del tren.
RIEL
8 Cederé, concederé.
DARÉ
9 Períodos históricos.
ERAS
10 Momento de esplendor.
AUGE
11 Construir con piezas.
ARMAR
15 Peluche gigante del bosque.
OSO
18 Señal de cable, hogar de 'Juego de Tronos'.
HBO
20 Etapas del embarazo.
MESES
21 Tecla utilizada en atajos de teclado.
ALT
22 En el delfín, aleta superior.
DORSAL
23 Detalle que embellece sin utilidad.
ADORNO
26 Percibía con el olfato.
OLÍA
27 Galán de 'Entrevista con el vampiro'.
PITT
28 Gigante como Shrek.
OGRO
29 Tribu escocesa con su propio tartán.
CLAN
30 Confedero para un fin.
AÚNO
33 Así es, en latín.
SIC
36 51 para Calígula.
LI
37 Vincent Cassel.
VC
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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