El crucigrama de este sábado incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 34 debe responder a la definición de qué es "Título de respeto en el hinduismo.", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Respuesta que cierra puertas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Conjunto de bancos y banqueros.

BANCA

6 Se consume en llamas.

ARDE

10 Firmar como estrella.

AUTOGRAFIAR

12 Unión Tranviario Automotor (siglas).

UTA

13 Astuta como un zorro disfrazado.

ARTERA

14 Porción jugosa de cítrico.

GAJO

16 'A grandes ____, grandes remedios', refrán popular.

MALES

17 Sonidos que regresan.

ECOS

18 Hectárea.

HA

19 Pasmada ante lo inesperado.

ASOMBRADA

24 Dos de las cinco.

EO

25 Resultado de lluvia y tierra.

LODO

27 'A buen entendedor, ___ palabras bastan'.

POCAS

31 Usuario molesto en línea.

TROL

32 Monoambientes esquimales.

IGLÚES

34 Título de respeto en el hinduismo.

SRI

35 Nativa de la tierra de Drácula.

TRANSILVANA

38 Grado de coloración.

TONO

39 Período de tiempo que se repite.

CICLO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Sillón para cinéfilos.

BUTACA

2 Sendas ventajosas.

ATAJOS

3 Respuesta que cierra puertas.

NO

4 Centigramo.

CG

5 Altar para sacrificios divinos.

ARA

6 Ulcera bucal molesta.

AFTA

7 Guía metálica del tren.

RIEL

8 Cederé, concederé.

DARÉ

9 Períodos históricos.

ERAS

10 Momento de esplendor.

AUGE

11 Construir con piezas.

ARMAR

15 Peluche gigante del bosque.

OSO

18 Señal de cable, hogar de 'Juego de Tronos'.

HBO

20 Etapas del embarazo.

MESES

21 Tecla utilizada en atajos de teclado.

ALT

22 En el delfín, aleta superior.

DORSAL

23 Detalle que embellece sin utilidad.

ADORNO

26 Percibía con el olfato.

OLÍA

27 Galán de 'Entrevista con el vampiro'.

PITT

28 Gigante como Shrek.

OGRO

29 Tribu escocesa con su propio tartán.

CLAN

30 Confedero para un fin.

AÚNO

33 Así es, en latín.

SIC

36 51 para Calígula.

LI

37 Vincent Cassel.

VC

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.