Las respuestas al crucigrama del sábado 29 de agosto

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "¡Dios quiera!", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Joven que voló con alas de plumas y cera (mit.).". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cantidad exacta de un medicamento.

DOSIS

6 Johann Sebastian __, compositor alemán.

BACH

10 ¡Dios quiera!

OJALÁ

11 Aclamo, aplaudo.

COREO

12 Toman el refresco.

BEBEN

13 Carrera por rutas difíciles.

RALLY

14 País del sudeste asiático.

LAOS

15 Mimado en los labios.

BESADO

16 Equivocada, inexacta.

ERRÓNEA

18 Título etíope.

RAS

19 Resultado final de una actividad o asunto.

SALDO

21 '___ you need is love', dijo Lennon.

ALL

24 Empezar a amanecer.

CLAREAR

28 Cobertura de cama.

COLCHA

30 Preparo para la guerra.

ARMO

31 Joven que voló con alas de plumas y cera (mit.).

ÍCARO

32 Seudónimo.

ALIAS

33 Copa ___: torneo internacional de tenis.

DAVIS

34 Instrumento para trazar líneas rectas.

REGLA

35 Cartas de la baraja.

ASES

36 Uno de los profetas menores del cristianismo.

OSEAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Que consta de dos elementos.

DOBLE

2 Mirar con atención.

OJEAR

3 Gusto.

SABOR

4 Intactos tras un accidente.

ILESOS

5 ___ Luis Potosí, ciudad mexicana.

SAN

6 Serpientes constrictoras.

BOAS

7 Poner las frutas en arlos.

ARLAR

8 Habitación con barrotes.

CELDA

9 Huecos, agujeros.

HOYOS

11 Producida de la nada.

CREADA

15 Hermosa, guapa.

BELLA

17 Aperitivos mexicanos fritos.

NACHOS

20 Expresados con palabras.

ORALES

21 Lluvia ___, problema ambiental.

ÁCIDA

22 Insanas.

LOCAS

23 Herramienta para tuercas.

LLAVE

25 Levanta.

ERIGE

26 Quiérela.

ÁMALA

27 Flores rojas con espinas.

ROSAS

29 Cristina entre amigas.

CRIS

32 Pieza en forma de circunferencia.

ARO

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.