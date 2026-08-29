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Las respuestas al crucigrama del sábado 29 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Insanas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "¡Dios quiera!", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Joven que voló con alas de plumas y cera (mit.).". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cantidad exacta de un medicamento.
DOSIS
6 Johann Sebastian __, compositor alemán.
BACH
10 ¡Dios quiera!
OJALÁ
11 Aclamo, aplaudo.
COREO
12 Toman el refresco.
BEBEN
13 Carrera por rutas difíciles.
RALLY
14 País del sudeste asiático.
LAOS
15 Mimado en los labios.
BESADO
16 Equivocada, inexacta.
ERRÓNEA
18 Título etíope.
RAS
19 Resultado final de una actividad o asunto.
SALDO
21 '___ you need is love', dijo Lennon.
ALL
24 Empezar a amanecer.
CLAREAR
28 Cobertura de cama.
COLCHA
30 Preparo para la guerra.
ARMO
31 Joven que voló con alas de plumas y cera (mit.).
ÍCARO
32 Seudónimo.
ALIAS
33 Copa ___: torneo internacional de tenis.
DAVIS
34 Instrumento para trazar líneas rectas.
REGLA
35 Cartas de la baraja.
ASES
36 Uno de los profetas menores del cristianismo.
OSEAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Que consta de dos elementos.
DOBLE
2 Mirar con atención.
OJEAR
3 Gusto.
SABOR
4 Intactos tras un accidente.
ILESOS
5 ___ Luis Potosí, ciudad mexicana.
SAN
6 Serpientes constrictoras.
BOAS
7 Poner las frutas en arlos.
ARLAR
8 Habitación con barrotes.
CELDA
9 Huecos, agujeros.
HOYOS
11 Producida de la nada.
CREADA
15 Hermosa, guapa.
BELLA
17 Aperitivos mexicanos fritos.
NACHOS
20 Expresados con palabras.
ORALES
21 Lluvia ___, problema ambiental.
ÁCIDA
22 Insanas.
LOCAS
23 Herramienta para tuercas.
LLAVE
25 Levanta.
ERIGE
26 Quiérela.
ÁMALA
27 Flores rojas con espinas.
ROSAS
29 Cristina entre amigas.
CRIS
32 Pieza en forma de circunferencia.
ARO
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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