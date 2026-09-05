Las respuestas al crucigrama del sábado 5 de septiembre

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Perro de caza.", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Corrientes suaves de viento.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sentimiento que pesa en la conciencia.

CULPA

6 Recipiente donde se pisa la uva.

LAGAR

11 Hueso más grande de la pelvis.

ILIÓN

12 Nombre ligado a un famoso complejo.

EDIPO

13 Embarcación improvisada.

BALSA

14 Corrientes suaves de viento.

AIRES

15 Sufijo femenino de origen.

ENA

16 Kurt Cobain y compañía.

NIRVANA

18 Círculos que se ajustan girando.

ROSCAS

20 Lo compartido entre risas y misas.

ISAS

21 __ Martin, fabricante británico de automóviles.

ASTON

23 __ Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona.

CAMP

26 Defecto de la visión.

MIOPIA

30 Piloto con alas.

AVIADOR

32 Hormiga inglesa.

ANT

33 Perro de caza.

BRACO

34 Como el 3 o el 5.

IMPAR

36 Copa Jules __, trofeo de la Copa Mundial de Fútbol hasta 1970.

RIMET

37 Agradable de tratar o escuchar.

AMENA

38 Aplana, elimina arrugas.

ALISA

39 Minerales solubles en agua.

SALES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Prefijo que indica relación con redes informáticas.

CIBER

2 Caballero ligero en las filas prusianas.

ULANO

3 Morados claros.

LILAS

4 Prefijo que significa 'después de'.

POS

5 Frutos para piñas coladas.

ANANAS

6 'El Rey ___', obra de William Shakespeare.

LEAR

7 Clarividente, agorero.

ADIVINO

8 Series de conciertos en ruta.

GIRAS

9 Aflige, desanima.

APENA

10 Flores para la amada.

ROSAS

17 Lengua de tierra que une dos continentes.

ISTMO

19 Dotados de habilidades necesarias.

CAPACES

22 Escucharías.

OIRÍAS

23 Hembra del macho cabrío.

CABRA

24 ___ Lavigne, cantante de 'Complicated'.

AVRIL

25 'División ___', serie de TV de los '80 con Don Johnson.

MIAMI

27 Hoja para impresiones.

PAPEL

28 Vano, inútil.

INANE

29 En dirección opuesta al frente.

ATRAS

31 Proporciona, abastece.

DOTA

35 Deporte de combate (sigla).

MMA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.