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Las respuestas al crucigrama del sábado 5 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “___ Lavigne, cantante de 'Complicated'.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Perro de caza.", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Corrientes suaves de viento.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sentimiento que pesa en la conciencia.
CULPA
6 Recipiente donde se pisa la uva.
LAGAR
11 Hueso más grande de la pelvis.
ILIÓN
12 Nombre ligado a un famoso complejo.
EDIPO
13 Embarcación improvisada.
BALSA
14 Corrientes suaves de viento.
AIRES
15 Sufijo femenino de origen.
ENA
16 Kurt Cobain y compañía.
NIRVANA
18 Círculos que se ajustan girando.
ROSCAS
20 Lo compartido entre risas y misas.
ISAS
21 __ Martin, fabricante británico de automóviles.
ASTON
23 __ Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona.
CAMP
26 Defecto de la visión.
MIOPIA
30 Piloto con alas.
AVIADOR
32 Hormiga inglesa.
ANT
33 Perro de caza.
BRACO
34 Como el 3 o el 5.
IMPAR
36 Copa Jules __, trofeo de la Copa Mundial de Fútbol hasta 1970.
RIMET
37 Agradable de tratar o escuchar.
AMENA
38 Aplana, elimina arrugas.
ALISA
39 Minerales solubles en agua.
SALES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Prefijo que indica relación con redes informáticas.
CIBER
2 Caballero ligero en las filas prusianas.
ULANO
3 Morados claros.
LILAS
4 Prefijo que significa 'después de'.
POS
5 Frutos para piñas coladas.
ANANAS
6 'El Rey ___', obra de William Shakespeare.
LEAR
7 Clarividente, agorero.
ADIVINO
8 Series de conciertos en ruta.
GIRAS
9 Aflige, desanima.
APENA
10 Flores para la amada.
ROSAS
17 Lengua de tierra que une dos continentes.
ISTMO
19 Dotados de habilidades necesarias.
CAPACES
22 Escucharías.
OIRÍAS
23 Hembra del macho cabrío.
CABRA
24 ___ Lavigne, cantante de 'Complicated'.
AVRIL
25 'División ___', serie de TV de los '80 con Don Johnson.
MIAMI
27 Hoja para impresiones.
PAPEL
28 Vano, inútil.
INANE
29 En dirección opuesta al frente.
ATRAS
31 Proporciona, abastece.
DOTA
35 Deporte de combate (sigla).
MMA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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