El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Carta que sustituye a otras.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Altiplanicie andina.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Altiplanicie andina.

PUNA

5 Hogar al que Ulises tardó diez años en regresar.

ÍTACA

10 Cueva donde hibernan los osos.

OSERA

12 Sistema de detección submarina.

SONAR

13 Cuando una moneda pierde terreno frente a otra.

DEVALUACIÓN

15 Arreglada fraudulentamente.

AMAÑADA

16 Sursuroeste.

SSO

17 Fiesta donde dos personas se dan el sí.

BODA

18 Tanto tenístico.

ACE

20 Bastante, muy.

ASAZ

21 Contenido digital no solicitado.

SPAM

25 Idioma hablado antiguamente en Francia.

OIL

28 Boba, tonta.

LELA

29 Alabanza.

LOA

32 Carta que sustituye a otras.

COMODIN

34 Métodos para alcanzar metas.

ESTRATEGIAS

36 Bloquear una decisión con autoridad.

VETAR

37 Natural de Cerdeña.

SARDO

38 Inicio del calendario.

ENERO

39 Embarcaciones antiguas.

NAOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cortaba ramas superfluas.

PODABA

2 Utilicemos, apliquemos.

USEMOS

3 Episodio de nieve intensa.

NEVADA

4 Recuerdo que puede dejar un gato enojado.

ARAÑAZO

5 ___ Newton, genio de la manzana caída.

ISAAC

6 Trastorno obsesivo-compulsivo.

TOC

7 Herbácea usada en panadería.

ANIS

8 Desorden absoluto.

CAOS

9 Río cerca de la Torre de Pisa.

ARNO

11 Parte lateral de un avión.

ALA

14 Sufijo: abundancia (f.).

UDA

19 Frase breve de propaganda.

ESLOGAN

22 Requerirá algo.

PEDIRÁ

23 Partidario o defensor.

ALIADO

24 Tranquilos y apacibles.

MANSOS

26 Personaje de la mitología griega.

ICARO

27 Sobrino de Abraham.

LOT

29 Apenas perceptible.

LEVE

30 Se atrevan a algo.

OSEN

31 Saludo formal en misivas.

ATTE

33 Febrero es el más corto de todos.

MES

35 Compresor informático.

RAR

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.