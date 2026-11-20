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Las respuestas al crucigrama del viernes 20 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sufijo: abundancia (f.).”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Carta que sustituye a otras.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Altiplanicie andina.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Altiplanicie andina.
PUNA
5 Hogar al que Ulises tardó diez años en regresar.
ÍTACA
10 Cueva donde hibernan los osos.
OSERA
12 Sistema de detección submarina.
SONAR
13 Cuando una moneda pierde terreno frente a otra.
DEVALUACIÓN
15 Arreglada fraudulentamente.
AMAÑADA
16 Sursuroeste.
SSO
17 Fiesta donde dos personas se dan el sí.
BODA
18 Tanto tenístico.
ACE
20 Bastante, muy.
ASAZ
21 Contenido digital no solicitado.
SPAM
25 Idioma hablado antiguamente en Francia.
OIL
28 Boba, tonta.
LELA
29 Alabanza.
LOA
32 Carta que sustituye a otras.
COMODIN
34 Métodos para alcanzar metas.
ESTRATEGIAS
36 Bloquear una decisión con autoridad.
VETAR
37 Natural de Cerdeña.
SARDO
38 Inicio del calendario.
ENERO
39 Embarcaciones antiguas.
NAOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cortaba ramas superfluas.
PODABA
2 Utilicemos, apliquemos.
USEMOS
3 Episodio de nieve intensa.
NEVADA
4 Recuerdo que puede dejar un gato enojado.
ARAÑAZO
5 ___ Newton, genio de la manzana caída.
ISAAC
6 Trastorno obsesivo-compulsivo.
TOC
7 Herbácea usada en panadería.
ANIS
8 Desorden absoluto.
CAOS
9 Río cerca de la Torre de Pisa.
ARNO
11 Parte lateral de un avión.
ALA
14 Sufijo: abundancia (f.).
UDA
19 Frase breve de propaganda.
ESLOGAN
22 Requerirá algo.
PEDIRÁ
23 Partidario o defensor.
ALIADO
24 Tranquilos y apacibles.
MANSOS
26 Personaje de la mitología griega.
ICARO
27 Sobrino de Abraham.
LOT
29 Apenas perceptible.
LEVE
30 Se atrevan a algo.
OSEN
31 Saludo formal en misivas.
ATTE
33 Febrero es el más corto de todos.
MES
35 Compresor informático.
RAR
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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